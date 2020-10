Ryhmän epäillään tuoneen Suomeen kymmeniä naisia työskentelemään prostituoituina. Osaa uhreista on poliisin epäilyjen mukaan harhautettu työn luonteesta.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan ryhmittymästä, jonka epäilleen parittaneen Suomessa kymmeniä romanialaisia naisia vuodesta 2013.­

Romanialaisen liigan epäillään pyörittäneen Suomessa paritusrinkiä yli seitsemän vuoden ajan.

Poliisin mukaan ryhmittymä on värvännyt ja tuottanut Suomeen useita kymmeniä romanialaisia naisia työskentelemään prostituoituina. Juttua on tutkittu epäiltynä ihmiskauppana ja törkeänä parituksena.

Jutun tutkinta on nyt saatu valmiiksi, ja asia siirtyy syyteharkintaan. Syytteet on nostettava viimeistään 12. marraskuuta.

Ryhmää on poliisin mukaan johdettu Craiovan kaupungista Romaniasta. Myös naiset ovat pääosin kotoisin sieltä, mutta myös muualta Romaniasta.

Rikoksesta epäiltyinä on vangittu Suomessa viisi miestä ja yksi nainen. Lisäksi yksi mies on vangittuna Romaniassa.

Ryhmittymässä on esitutkinnan mukaan ollut kuudesta kahdeksaan johtohenkilöä, joista osa on sukua toisilleen.

Epäillyt rikokset ovat alkaneen vuonna 2013 ja jatkuneet tämän vuoden toukokuun puoliväliin asti.

Poliisin mukaan osa naisista on tiennyt, mitä he ovat Suomeen tulossa tekemään, mutta osaa naisista on harhautettu.

Toimintaa on harjoitettu ympäri maata. Poliisin mukaan ryhmä on toiminut Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Lohjalla, Forssassa, Kemissä, Oulussa, Seinäjoella ja Hyvinkäällä.

”Naisten värväämisen lisäksi ryhmittymä järjesti työasunnot ja kuljetukset sekä päätti, kuka teki töitä ja missä. Se myös valvoi toimintaa ja keräsi rahat. Osalta naisista vietiin kaikki heidän Suomessa ansaitsemansa rahat, osalta puolet”, Helsingin poliisi kertoo tiedotteessaan.

Rikoshyöty on poliisin selvitysten mukaan ollut useita satoja tuhansia euroja. Poliisi on saanut takavarikoitua kymmeniä tuhansia euroja käteistä rahaa.

Poliisi julkisti videon tilanteesta, jossa epäillyn ihmiskaupan uhri on maksamassa rikoksesta epäillylle rahaa. Voit katsoa videon tästä:

Poliisin esitutkinta on kohdistunut myös sellaisiin henkilöihin ja yhtiöihin, jotka ovet tietoisesti järjestäneet tai vuokranneet asuntoja ryhmittymälle prostituutiota varten.

Poliisi on tutkinut juttua yhdessä Romanian poliisin kanssa. Romanian poliisi on selvittänyt muun muassa juttuun liittyvää rahanpesua.