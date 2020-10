Onni, Enni ja Seela kertovat mielikuvitusystävistään Önnistä, Vallasta ja Annasta. Valla ja Anna ilmestyivät lasten elämään, kun he jäivät pois päiväkodista koronarajoitusten takia.

Tilaajille

Helsinkiläisellä Onni Heiskasella, 5, on erikoiskaveri. Hänen nimensä on Önni. Önni on noin 40-vuotias mies. Hänellä on auto, jossa on peräkärry. Joskus hän juo kaljaa puiston penkillä kavereidensa kanssa.

Önni on kuitenkin kiva kaveri, joka ei koskaan riitele ja aina kannustaa.

Onni on ainoa, joka hänet näkee. Aikuiset sanovat, että Önni on Onnin mielikuvitusystävä.