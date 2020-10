Valviran asiantuntija kannattaa keskustelua lakimuutoksesta, jossa tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuus laajenisi.

Salon sairaalamurhasta epäillyllä 31-vuotiaalla vangitulla naisella on yhä sairaanhoitaja- ja lähihoitajaoikeudet, vaikka hänet on tuomittu toisessa vakavassa väkivaltatapauksessa yli kahden vuoden vankeuteen lainvoimaisella tuomiolla jo vuonna 2018.

Miksi tapon yrityksestä tuomitulta hoitajalta ei viedä hoitajanoikeuksia?

Hän on yhä lähihoitaja ja sairaanhoitaja Valviran ylläpitämässä terveydenhuollon ammattihenkilöiden julkisessa Julkiterhikki-palvelussa.

Valviran ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen sanoo, ettei voi ottaa kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta kommentoi asian yleisiä periaatteita.

”Silloin kun tuomioistuin antaa tuomion terveydenhuollon ammattihenkilölle rikoksesta, joka liittyy ammatin harjoittamiseen, sen tulee lain perusteella ilmoittaa meille. Mutta ilmoitusvelvollisuus ei siis koske esimerkiksi vapaa-ajalla tehdystä rikoksesta saatua tuomiota, vaikka se olisi kuinka vakava”, Liukkonen sanoo.

Sairaanhoitaja tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä eli miesystävänsä puukotuksesta, josta hovioikeus langetti hänelle kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomion joulukuussa 2018. Hän menetti tapauksen vuoksi sairaanhoitajan virkansa tuolloin, mikä mainitaan myös tuomion perusteluissa.

”Tuomioistuimet toki saavat ilmoittaa meille muistakin tuomioista, jos ne esimerkiksi epäilevät potilasturvallisuuden vaarantuvan. Meidän tehtävämme on aina harkita, vaarantaako henkilö potilasturvallisuuden”, Liukkonen sanoo.

Pitäisikö sitten tuomioistuimilla olla laajempi velvollisuus ilmoittaa Valviraan tuomioista, joita ne antavat terveydenhuolloin ammattihenkilöille muissa kuin ammattiin liittyvissä tapauksissa? Liukkosen mukaan tätä voisi pohtia.

”Tätä on selvitetty joitakin vuosia sitten, pitäisikö lainsäädännölle tehdä jotakin ja ulottaa ilmoitusvelvollisuus joihinkin törkeisiin rikosmuotoihin. Keskustelua käytiin tuolloin, mutta lainsäädäntömuutoksiin ei ryhdytty”, hän sanoo.

Liukkosen mukaan asiaa voisi pohtia uudelleenkin.

Hän muistuttaa, ettei poliisillakaan ole velvollisuutta ilmoittaa Valviraan vakavasta, esitutkinnassa olevasta terveydenhuollon ammattilaisen rikosepäilystä, vaikka se kohdistuisi ammattitoimintaan.

”Toiset poliisit herkemmin ilmoittavat, mutta joskus joudumme lukemaan vakavasta epäilystä median kautta.”

Hän ei voi arvioida, miten kauan julkisessa rekisterissä vielä näkyy murhasta epäillyn ja tapon yrityksestä tuomitun naisen sairaanhoitajaoikeudet.

”Yleisellä tasolla voin todeta, että mikäli saamme tiedon vapaa-ajalla tehdystä vakavasta rikoksesta, on syytä selvitellä, onko ammattihenkilön ammatinharjoittamisessa ja esimerkiksi terveydentilassa jotakin sellaista, minkä perustella on syytä puuttua ammatinharjoittamisoikeuteen”, hän sanoo.

”Vaikka meillä ei olisi lainvoimaista tuomiota, meillä on mahdollisuudet puuttua potilasturvallisuuden varmistamiseksi ammatin harjoittamiseen ja esimerkiksi poistaa oikeus.”

Laissa on mahdollisuus poistaa oikeudet myös lopullisesti, jos kyse on ammattitoiminnassa annetusta vakavasta rikoksesta, hän muistuttaa. Näin on tehty aiemmissa tapauksissa, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö on tuomittu esimerkiksi ammattitoiminnassa tehdystä henkirikoksesta.