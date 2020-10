Helsinki-Vantaan lentoasema sai loppukesällä kritiikkiä vajavaisista koronaviruksen torjuntatoimistaan. Nyt lentokentällä muistutetaan henkilökohtaisesti jokaiselle maahan saapuvalle vallitsevista suosituksista, mutta ne kaikki perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Kuulutuksia kaikuu Helsinki-Vantaan lentoaseman verrattain autioilla käytävillä tasaisin väliajoin.

”Hyvä matkustaja, tämä on tärkeä terveystiedote.”

Kuulutuksia on kahdenlaisia. Toisessa kerrotaan perusohjeet käsihygieniasta ja turvaväleistä sekä suositellaan kasvomaskin käyttöä. Toisessa taas neuvotaan ottamaan selvää ajantasaisista ohjeistuksista pandemiasta. Kuulutukset tulevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tiistaina kuulutukset kaikuvat myös Saksan Hampurista saapuville matkustajille. Koneen kyydissä on nuori, mutta kokenut matkailija.

Yhdeksänvuotias Ilari Adamczak käy koulua Saksassa, mutta on tullut Suomeen kahden viikon syysloman ajaksi. Hän on jo tottunut matkustamaan yksinään; tämä on jo noin kymmenes kerta itsekseen lentokoneessa, Adamczakin isovanhemmat Aija ja Kalevi Lintula kertovat. Lentokentältä he siirtyvät Lintuloiden omakotitaloon Vantaalle omaehtoiseen karanteeniin.

9-vuotias Ilari Adamczak koiratestistä negatiivisen tuloksen syyslomansa alkajaisiksi.­

Huomioliiveihin sonnustautuneet työntekijät yrittävät saada jokaisen saapuvan matkustajan huomion. He kertovat, että lentokentältä poistuttaessa tulisi välttää julkista liikennettä ja muistuttavat mahdollisuudesta ilmaiseen koronavirustestiin.

Testi on vapaaehtoinen, joten osa matkustajista pudistaa päätään ja jatkaa matkaansa.

Osa kuitenkin siirtyy testijonoon heti porttien jälkeen. Heitä houkuttaa uudenlainen koronavirustesti, joka lupaa luotettavan tuloksen vain muutamassa minuutissa.

Tässä testissä näyte otetaan itse. Testin ottaja pyyhkäisee pienessä kopissa sideharsoilla kaulaansa ja ranteitaan ja sujauttaa harsot purkkiin.

Purkki viedään koronakoiran nuuhkittavaksi. Tiistaina nuuhkimisvuorossa olleista koirista Kössi kertoo positiivisesta testistä tassullaan, Miina taas ”jäätyy purkin yläpuolelle”, testeihin ohjaava Egil Björkman kertoo.

Hajukoiratestejä on tehty päivittäin toista sataa. Positiivisia testituloksia on tullut, mutta tarkkoja määriä tai ajankohtia Björkman ei voi tietoturvasyistä paljastaa. Positiivisen testituloksen saanut henkilö ohjataan viralliseen testiin.

Pahimmillaan jonotusaika hajukoiratestiin on ollut puolitoista tuntia. Tiistaina on kuitenkin hiljaista, paljon hiljaisempaa kuin normaalisti, Björkman ja toinen hajukoiratestiin ohjaava työntekijä Oona Pyykkö kertovat.

Ilari Adamczak päästetään jonon ohi hajukoiratestiin. Se on ohi hujauksessa.

”Koiran mielestä sinulla ei ole koronaa”, ilmoittaa testejä vastaan ottava ohjaaja.

Helsinki-Vantaan lentoasema sai loppukesästä runsaasti kritiikkiä koronaviruksen torjuntatoimistaan. Matkustajille muun muassa jaettiin vanhentuneita karanteeniohjeita. Elokuussa kukaan ei myöskään kuitenkaan valvonut, millä tavoin matkustajat poistuivat kentältä.

” Käsidesiautomaatteja on lähes jokaisella asiointipisteellä ja uloskäynnillä.

Nyt Suomeen saapuva matkaaja törmää heti terminaalin tuloaulassa ohjekyltteihin sekä valtion lentoasemayhtiön Finavian tai Huslabin työntekijöihin. Jos kasvomaski on valahtanut leuan alle, työntekijät pyytävät nostamaan sen pikaisesti kasvoille. Käsidesiautomaatteja on lähes jokaisella asiointipisteellä ja uloskäynnillä.

Tanskasta Amsterdamin kautta Suomeen lentänyt Miikka Oksanen valitsi perinteisemmän koronavirustestin. Huslabin Merja Ronkainen saattaa Oksasta testiin.­

Helsinki-Vantaan lentoaseman virustorjunnasta vastaavat yhdessä Vantaan kaupunki, Etelä-Suomen aluehallintavirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Hus, Finavia ja Rajavartiolaitos.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö arvioi elokuussa, että kompastelu ohjeistuksessa juontui eri viranomaisten ja Vantaan kaupungin välisen yhteistyön haasteista.

Nyt haasteet eivät ole yhtä suuria, mutta Aronkytö huomauttaa, että loppukesästä tautitilanne oli niin Suomessa kuin muualla Euroopassa nykyistä valoisampi. Tuolloin elettiin Aronkydön mukaan ”aaltojen välistä aikaa”.

Elokuussa sekä THL että Aronkytö arvioivat, että noin puolet uusista tartunnoista oli peräisin ulkomailta.

Asetelma on sittemmin muuttunut. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen vahvistaa HS:lle, että ulkomailta tulevien tartuntojen osuus on noin seitsemän prosenttia. Timo Aronkydön mukaan Helsinki-Vantaan osuus tästä luvusta on muutama prosentti.

”Mutta liikennekin on tällä hetkellä pientä, eihän meille tule kuin 5 000–6 000 matkustajaa päivässä”, Aronkytö sanoo.

”Se on alle kymmenen prosenttia normaalista.”

” ”Matkustamisen kautta tuleva taudin lisääntyminen ei ole suomalaisille uhka.”

Helsinki-Vantaan terveysturvallisuuden johdosta vastaava Husin lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo kertoo, että lentoasemalla on tutkittu tähän mennessä noin 10 000 matkustajan näytteet. Niistä alle prosentti on ollut positiivisia.

”Lentokentän näytteenotot ovat ajoittain ruuhkautuneet, ja näytteidenottopisteiden määrää tullaan lisäämään”, Hirvensalo sanoo.

”Tämän hetken tiedon perusteella matkustamisen kautta tuleva taudin lisääntyminen ei ole suomalaisille uhka.”

Helsinki-Vantaan lentoaseman Terminaali 2 oli tiistai-iltapäivänä hiljainen. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, että kentälle saapuu tällä hetkellä matkustajia murto-osa normaalista määrästä.­

Aronkytö kertoo, että Helsinki-Vantaalla tehdään päivittäin useita satoja koronavirustestejä. Hänen mukaansa kokonaisiin koneellisiin kohdistuvia massatestauksia tehdään muutama päivässä. Tiistaina massatesti tehtiin muuan muassa Pariisista saapuneeseen koneeseen.

Tällä hetkellä lähes jokainen Euroopan maa on riskimaa, ja Eero Hirvensalon mukaan kohdennettuja massatestejä tullaan tulevaisuudessa lisäämään. Ensi viikolla on tarkoitus kohdentaa massatestejä lähes kaikkiin Suomeen saapuviin koneellisiin.

Hirvensalo huomauttaa, että kokonaisten koneellisten massatestit eivät ole nostaneet positiivisten testitulosten osuutta.

”Sen arvo jää samaksi kuin mitä muutenkin saadaan vapaaehtoisella testaamisella.”

Matkustusrajoituksista huolimatta Suomeen pääsee Timo Aronkydön mukaan ”kuka tahansa”, kunhan matkustajalla on esittää perusteltu syy saapumiselleen. Hän korostaa, että terveysturvallisuuden kannalta oleellista on testaus rajalla ja se, että matkustaja menee omaehtoiseen karanteeniin.

”Jälkimmäinen toimenpide on tärkeämpi, koska ihminen voi mennä testiin ja sen jälkeen diskoilemaan yöksi”, Aronkytö sanoo.

Matkustusrajoituksilla on kuitenkin Aronkydön mukaan vain vähäinen vaikutus taudin leviämiseen. Ne voivat antaa jopa virheellisen turvallisuudentunteen siitä, ettei tautia tule Suomeen.

”Rajojen sulkeminen ei tuota turvallisuutta, joka sen ajatellaan tuottavan. Mutta se tuottaa sen, että lentokenttä on kiinni ja kilpailijamme Frankfurt ja Kööpenhamina vievät lentoliikenteen kauttakulkuaseman Helsingiltä”, Aronkytö sanoo.

” ”Nyt on vapaaehtoinen testi, vapaaehtoinen karanteeni, vapaaehtoinen, vapaaehtoinen, vapaaehtoinen.”

Hänen mukaansa Suomen määritelmä riskimaalle on Euroopan tiukimpia. Rajat ovat ikään kuin kiinni, mutta karanteeni ja testaus nojaavat omaehtoisuuteen. Lääkärin määräämiä pakkokaranteeneja on toteutunut Suomessa toistaiseksi vain harvakseltaan, muun muassa elokuussa Turkuun laskeutuneen Skopjen-lennon yhteydessä.

Lentoasemalla on pisteitä, joilla täytetään henkilötietolomake koronavirustestiä varten. Vantaan tartuntatautilääkärin Kirsi Valtosen mukaan terveysneuvonta- ja näytteenottopisteessä työskentelee jatkuvasti 7–9 henkilöä, ja henkilöstömäärää lisätään tarvittaessa kysynnän kasvaessa.­

Nykyinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä on Timo Aronkydön mielestä ongelmallinen.

”Nyt on vapaaehtoinen testi, vapaaehtoinen karanteeni, vapaaehtoinen, vapaaehtoinen, vapaaehtoinen. Entäs jos meille tulee matkustajia, jotka ovat riskikäyttäytyjiä? Emme me voi heille mitään. Jos tautia tulee lentokentän kautta, se tulee sellaisilta ihmisiltä, jotka luikkivat lentokentän kautta Suomeen eivätkä noudata karanteeniohjetta.”

Ensin Aronkytö sanoo olevansa pakkotestauksen kannalla. Hän jopa väläyttää, että testien tulisi olla pakollisuuden lisäksi maksullisia, jotta niiden kustannukset eivät olisi veronmaksajien kontolla.

Pian hän kuitenkin syö sanojaan ja toteaa, etteivät pakkokaranteenit ja -testaukset ole mahdollisia. Resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kaikkien ihmisten seuraamiseen ja testaamiseen.

”Pakkotestaus ei ole välttämätöntä terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi, mutta tietyissä tilanteissa sen soveltaminen olisi ehkä tarkoituksenmukaista”, hän lopulta summaa.

Pakkotestit ovat jo teoriassa mahdollisia, mutta nykyisen tartuntatautilain mukaan vain erityistapauksissa. Testaus pitäisi perustella hyvin, ja sen tulisi pohjautua yksilölliseen arvioon. Tämä taas ei toteutuisi, mikäli kohteena olisivat kaikki matkustajat tietyillä lennoilla.

Eero Hirvensalo on Aronkydön kanssa eri linjoilla. Hänen mukaansa on teoriassa mahdollista, että lentokoneissa on riskikäyttäytyjiä, jotka kieltäytyvät testistä ja suosituksista, mutta luottaa enemmän ihmisten vastuunkantoon.

”Puolittainen pakottaminen ei tuo tähän tilanteeseen mitään lisäarvoa”, Hirvensalo sanoo.

”Paljon hedelmällisempää näyttää olevan se, että ihmiset hakeutuvat omaehtoisesti testeihin. Silloin henkilö, joka tietää olleensa altistunut, hakeutuu helposti saatavissa olevalle testipisteelle.”

Tiistai-iltapäivänä kuulutukset tavoittavat myös Göteborgista saapuvan koneen matkustajat, jotka valuvat hiljalleen ulos porteista.

Göteborgissa työmatkalla ollut Kari Korkiavuori saa hajukoiratestistä negatiivisen tuloksen kädenkäänteessä. Hän on varautunut kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin, ainakin alustavasti.

”Teen etätöitä, mutta rehellisyyden nimissä täytyy katsoa, miten käy. En uskalla luvata, että olen karanteenissa ehdottomasti sen kaksi viikkoa”, Korkiavuori sanoo ja tarkentaa, että aikoo lyhentää karanteeniaan kahdella negatiivisella testillä.

Korkiavuoren mukaan Göteborgin lentokentällä varotoimet olivat kevyemmät kuin Helsinki-Vantaalla. Suomen ohjeistukseen hän on tyytyväinen, kaikki kyltit ovat selkeitä ja neuvovat työntekijät avuliaita.

”Molemmat lentokentät ovat ihan kuolleita, niillä ei ollut mitään liikettä. Kollegan kanssa todettiinkin, että lentokentät ovat nyt varsin turvallisia paikkoja.”

Kari Korkiakoski (etualalla) teetti tiistaina koronavirustestin hajukoirien avulla Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Taustalla koronakoira Miina sekä Nose Academyn työntekijä Egil Björkman. Taustalla oikealla Helena Lemström jonottaa hajukoiratestiin.­

Korkiavuori kertoo, että ruotsalaisilta vaadittiin Suomen puolella passin lisäksi matkustusasiakirjat, jotka kertoivat, miksi he ovat tulossa Suomeen. Suomen kansalaisilta riitti passi.

”Meiltä ei taas kysytty Ruotsissa mitään dokumentteja eikä edes passeja. Suomen puolella kontrolli on selkeästi tiukempaa”, Korkeavuori sanoo.

”Ruotsin päässä lentokentällä ei ollut edes mitään testauspaikkaa.”