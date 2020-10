Toinen perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä epäillyistä miehistä on vapautettu: ”Epäilyn taso on lieventynyt”

Poliisin mukaan on aivan mahdollista, että epäiltyjä tulee vielä lisää.

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä vangituista miehistä toinen on vapautettu. Keski-Suomen käräjäoikeudesta vahvistetaan, että poliisi on ilmoittanut Tero Ala-Tuuhosen vapauttamisesta.

Toinen murhan yrityksestä vangittu, jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen, pysyy edelleen vangittuna.

KRP:n tutkinnanjohtaja Timo Luoto kertoo, että toinen vangituista vapautettiin eilen.

”Esitutkinnassa on ilmennyt seikkoja, että tämän henkilön kohdalla ei ole enää edellytyksiä vangittuna pitämiselle. Hän on edelleen epäillyn asemassa samasta rikoksesta, mutta epäilyn taso on lieventynyt”, Luoto sanoi.

Kataja joutui epäillyn murhan yrityksen uhriksi kotonaan Jämsänkoskella heinäkuussa. Teosta on epäiltynä myös kolmas mies, joka ei ole ollut vangittuna.

”Kun nämä kaksi vangittua otettiin kiinni, samana päivänä otettiin kiinni myös kolmas henkilö. Hän oli noin kaksi päivää poliisin hallussa, ja sitten hänet vapautettiin”, Luoto vahvistaa.

Luodon mukaan on ”täysin mahdollista”, että jutussa tulee vielä ilmi lisää epäiltyjä. Hän ei halua ottaa kantaa siihen, oliko teon takana järjestäytyneempää toimintaa.

Ala-Tuuhosen vapauttamisesta kertoi ensin Nykysuomi-verkkojulkaisu.

Torssonen ja Ala-Tuuhonen vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä murhan yrityksestä syyskuun alussa.

Torssonen on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Jyväskylän kaupunginvaltuusto on asettanut tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista Torssosen tapauksen vuoksi. Torssonen ei ole suostunut eroamaan luottamustehtävistään.

Ala-Tuuhonen tunnetaan toiminnastaan suomalaisessa äärioikeistossa. Hän on muun muassa Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja.

Kataja on sanonut uskovansa, että heinäkuisella väkivallanteolla oli sekä henkilökohtainen että poliittinen motiivi. Kataja oli mukana estämässä, ettei Torssonen päässyt perussuomalaisten ehdokkaaksi viime eduskuntavaaleissa Keski-Suomessa.

”Piirihallitus minun esityksestäni päätti, että Torssosta ei oteta”, Kataja sanoi STT:lle syyskuussa.

Torssonen erotettiin perussuomalaisten jäsenyydestä viime vuonna.