Opiskelijabileistä on tullut valtakunnallisesti koronaviruksen leviämispaikkoja. Nyt juhlia onkin peruttu joukolla ja maskisuositusta laajennettu alueellisesti opiskelijoiden pariin.

Koronavirus on levinnyt syksyllä erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Viime viikkoina useissa opiskelijatapahtumissa ja opiskelijoiden illanvietoissa on tapahtunut altistumisia, joista osa on johtanut jatkotartuntoihin.

Vaasassa opiskelijabileistä leviämään lähteneet tartunnat johtivat uuden kokoontumisrajoituksen asettamiseen koko sairaanhoitopiirin alueelle.

Lue lisää: Vaasassa todettu kolmessa päivässä 173 uutta koronavirustartuntaa opiskelija­juhlien jälkeen, yli 50 hengen kokoontumis­rajoitus laajenee koko sairaanhoitopiirin alueelle

Perjantaina kokoontumisrajoitus tiukentui kymmeneen henkeen.

Useissa sairaanhoitopiireissä korkeakoulut ovat siirtyneet suunniteltua laajempaan etäopetukseen tai antaneet maskisuosituksen korkeakoulujen tiloihin. Viimeisimpänä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä laajennettiin maskisuositus koskemaan myös korkeakouluja.

Merkittävä osa Pirkanmaan koronatartunnoista on viimeisen kuukauden aikana todettu opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan seurauksena, ei varsinaisten opintojen yhteydessä, kertoo Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand.

”Kyllä meillä muutamia ryppäitä on, jotka liittyvät opiskelijarientoihin”, kertoo Sand.

Sandin mukaan osa näistä tartunnoista ei kuitenkaan ole syntynyt opiskelijajuhlissa Pirkanmaalla, vaan liittyy Vaasan tartuntaketjuun.

”Pirkanmaalta on Vaasassa opiskelijoita. Perheiden ja kavereiden kautta ketjut ovat tulleet Tampereelle ja Pirkanmaalle.”

Sandin mukaan onkin tärkeä muistaa, että vaikka koronavirus on usein nuorille lievempi, voivat he levittää sitä muihin ikäryhmiin.

Opiskelijaelämään olennaisesti kuuluvien juhlien kokonaan kieltäminen ei kuitenkaan Sandin mielestä ole paras tapa edetä, vaikka rajoituksiakin tarvitaan.

”Mieluummin menisin turvallisen järjestämisen ja käyttäytymisen kautta”, Sand sanoo.

Sand tiedostaa, että opiskelijaelämään kuuluu se, että ollaan isolla joukolla lähekkäin. Useissa tapahtumissa myös käytetään päihteitä kuten alkoholia, jonka seurauksena turvallisuus saattaa päästä unohtumaan.

”Siitä syntyy yhtälö, jossa tauti helposti leviää, jos siellä joukossa joku taudinkantaja on.”

Sand korostaa joukkotapahtumien riskejä. Jos opiskelijat haluavat tavata toisiaan, olisi se hyvä tehdä pienemmissä, tutuissa ryhmissä, jotka muutenkin viettävät aikaa opiskeluiden parissa. Nuorten sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä, mutta Sandin mukaan esimerkiksi kasvomaskia voisi käyttää pienemmissäkin kokoontumisissa.

”Epidemian luonne on sellainen, että se pitää ottaa huomioon opiskelijaelämää viettäessä”, kertoo Sand.

Sand ei kuitenkaan lähtisi syyllistämään opiskelijoita yksin koronaviruksen leviämisestä.

”Itseeni ovat monet opiskelijajärjestöjen edustajat olleet yhteydessä ja tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ja hakeneet turvallisia toimintamalleja”, Sand kertoo.

”Minulla on itselläni hyvin positiviinen käsitys opiskelijoiden vastuullisuudesta.”

Tällä hetkellä Pirkanmaalla opiskelijajärjestöt ovat suurimmaksi osaksi pidättäytyneet järjestämästä fyysistä läsnäoloa sisältäviä tapahtumia.

Sandin mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin korkeakouluihin laajennettu maskisuositus voisi kuitenkin tarkoittaa, että opintoihin liittyvää läsnäoloa pienissä ryhmissä voitaisiin mahdollisesti järjestää enemmän.

Opiskelijoiden juhlintaa Vaasassa vuonna 2016. Viimeisen viikon aikana Vaasassa on todettu useita opiskelijatapahtumiin jäljitettäviä koronavirustartuntoja.­

”Nyt voisi olla bailaamisen sijaan yhden viikonlopun kotona”, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen neuvoi jo parisen viikkoa sitten opiskelijoita ja muita nuoria.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) puheenjohtaja Heikki Helaniemi kertoo, että KY:ssä järjestetään tällä hetkellä vain pieniä tapahtumia ja etätapahtumia.

Ero ainejärjestön tavanomaisiin tapahtumiin on valtava, sillä KY:llä on tuhansia jäseniä. Normaalisti tähän aikaan vuodesta juuri tällä viikolla KY:llä olisi käynnissä syksyn juhlaviikko, johon kuuluisi esimerkiksi suuri illallistapahtuma ja appro eli opiskelijoiden perinteinen baarikierros.

Helaniemi kertoo, että KY:n alaiset ainejärjestöt ovat yhteistyössä yritysten kanssa järjestäneet etätapahtumia, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan esimerkiksi yritysten harjoittelumahdollisuuksiin.

Erikoiset järjestelyt eivät ole vähentäneet tapahtumien osallistujamääriä.

”Ihmisillä on selkeästi aikaa ja halua osallistua”, kertoo Helaniemi.

”Tietysti herää surua, ettei pääse samalla lailla tekemään kaikkea normaalisti. Kaikki on tosi ymmärtäväisiä ja samaa mieltä, että asia täytyy ottaa vakavasti.”

Läsnäoloa sisältävistä tapahtumista KY järjestää tällä hetkellä lähinnä hyvin pieniä urheilutapahtumia.

KY antaa nettisivuillaan ohjeet sekä tapahtumanjärjestäjille että osallistujille siitä, millaisia turvajärjestelyjä tapahtumissa pitää noudattaa. Sivuilla on myös pyyntö siitä, että tapahtumiin osallistuneet, myöhemmin positiivisen koronatestituloksen saaneet ottaisivat yhteyttä tapahtumien järjestäjiin ja KY:n edustajiin.

”Ohje on meille tärkeä varotoimenpide, mutta sitä kautta ei ole vielä tullut yhtään yhteydenottoa. Onneksi!” kertoo Helaniemi.

Aalto-yliopistossa on ollut tartuntoja, mutta Helaniemellä ei ole tietoa, että kukaan tartunnan saanut olisi osallistunut KY:n tapahtumiin.

”Opiskelijat ovat myös tosi huolissaan tilanteesta”, kertoo Helaniemi.

Tämän viikon tiistaina KY järjesti jäsenilleen tuki-chatin, sillä monet opiskelijat ovat uudessa elämänvaiheessa ja sen lisäksi stressaavat tartuntatilanteesta.

Myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) neuvoo opiskelijajärjestöjä keräämään tapahtumissaan osallistujalistaa.

”Listoista on ollut hyötyä tapahtumissa, joissa on tullut ilmi tartuntatapauksia tai -epäilyjä”, kertoo HYY:n järjestöistä vastaava hallituksen jäsen Lovisa Hirvonen.

Hirvonen kertoo, että osallistumislistoja hyödynnetään tartuntaketjujen jäljittämisessä. Ne tulivat tarpeeseen esimerkiksi ensimmäisen vuoden lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tapahtumassa alkusyksystä, jossa 300 ihmistä altistui tartunnalle.

Hirvonen kertoo, että HYY suosittaa tällä hetkellä tapahtumien järjestämistä etänä. Ylioppilaskunnan omat tapahtumat on järjestetty etänä maaliskuusta lähtien.

HYY:n linjaus on, että jos tapahtumaa ei pystytä järjestämään kaikkien virallisten turvallisuusohjeiden mukaan, pitäisi se perua tai järjestää etänä. Perinteisten massatapahtumien järjestämistä turvallisesti Hirvonen ei pidä mahdollisena, mutta täysin opiskelijaelämää ei tarvitse hylätä.

”Keväällä ja syksyn aikana on järjestetty sitsejä, seminaareja, koulutuksia, hengailuja ja muita etä- ja hybriditapahtumia rajoituksia ja suosituksia noudattaen. On siis jo osoitettu, että tapahtumia on mahdollista järjestää turvallisesti.”

HS uutisoi syyskuussa KY:n perinteisistä Mursujaisista, jotka peruttiin viime hetkillä.

”Tietysti seurattiin koko ajan tilannetta. Sillä viikolla tilanne meni huonommaksi ja viranomaissuositukset muuttuivat”, kertoo Helaniemi.

Yhtenä syksyn kohokohdista ”mursuille” eli ensimmäisen vuoden kauppatieteen opiskelijoille järjestettiin sen sijaan ympäri Helsinkiä ja Espoota kulkenut rastikiertue osittain virtuaalisesti. Opiskelijat pääsivät kiertämään rasteja pienryhmissä, mutta ohjeistukset ja palkinnot he saivat sosiaalisen median kautta.

Helaniemi uskoo, että opiskelijat ymmärtävät tilanteen edellyttämät toimenpiteet ja pystyvät kantamaan oman vastuunsa tartuntojen ehkäisemisessä ja tapahtumien järjestämisessä turvallisesti.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on yksikkö myös Mikkelissä, jossa joitain viikkoja sitten oli suuri tartuntarypäs.

”Siellä vietiin ruokaringillä kauppaostoksia altistuneiden ystävien ovelle, että he saivat karanteenissa ruokaa”, kertoo Helaniemi.

”Opiskelijoilla on täysi ymmärrys tilanteesta eikä mitään vihaisuutta siitä, että opiskelijoita syyllistetään. Opiskelijakulttuuri elää vahvana tällaisen keskellä.”