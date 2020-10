Vaasassa tartunnanlähteeksi ei riitä, että tartunnan tiedetään olevan peräisin opiskelijajuhlasta. Tartuntaketjuun halutaan nimetä henkilö. Husissa todennäköinen lähde katsotaan riittäväksi tiedoksi.

Suomessa yli puolet koronavirustartuntojen lähteistä jää selvittämättä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina, että viime viikolla tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 60 prosentissa tautitapauksista.

Viruksen jäljitettävyydessä on alueellisia eroja.

Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin tautitapauksista noin 20 prosentissa tartunnanlähde tiedetään ja noin 80 prosentissa lähde on epäselvä. Vaasan sairaanhoitopiirissä tartuntalähde on kirjattu epäselväksi jopa 99 prosentissa tapauksista, THL kertoo.

Kenelläkään ei ole välttämättä tarkkaa kuvaa siitä, kuinka iso osa tartunnanlähteistä todellisuudessa selvitetään, sillä sairaanhoitopiireillä on erilaisia tapoja raportoida asiasta.

Vaasassa tartunnanlähde merkitään epäselväksi, jos lähdettä ei voida nimetä, vaikka tiedetään, mistä tapahtumasta tai ravintolasta tartunta on saatu.

Hus-alueella katsotaan, että alkuperä on on selvillä, jos sairastunut tietää varmasti tai todennäköisesti altistuneensa virukselle esimerkiksi perhepiirissä, ulkomailla, työpaikalla, harrastuksessa tai opiskelijatapahtumassa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä tartuntatilanne ryöpsähti viime viikonvaihteessa. Tartuntaryppäässä on todettu nyt 272 uutta tapausta, näistä 234 Vaasassa. Tapaukset on todettu perjantain ja viime viikon perjantain välisenä aikana.

Vaasan terveysviranomaisilla on selkeä näkemys tartuntojen alkuperästä.

”Meillä on tieto mistä tartunnat ovat tulleet, mutta meillä ei ole tietoa kenestä ne ovat tulleet. Uskallan sanoa, että 97 tai 95 prosenttia näistä meidän tapauksista on peräisin opiskelijajuhlista tai yökerhoista tai molemmista”, sanoo Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Kaukorannan mukaan Vaasassa on pystytty nimeämään tartuttaja vain noin 1–2 prosentissa tapauksista. Valtaosassa lähde on katsottu epäselväksi, vaikka tiedetään, että jäljet johtavat opiskelijatapahtumiin ja yökerhoihin.

Husissa tulkitaan, että tartunnanlähde todennäköisesti tiedetään tai voidaan vahvasti epäillä, jos sairastunut tietää altistuneensa virukselle tietyn ajanjakson sisällä esimerkiksi työpaikalla, harrastuksessa tai opiskelijatapahtumassa.

”Jos esimerkiksi 50 opiskelijaa on ollut jossakin juhlimassa jonakin päivänä ja kymmenen sairastuu, kyllä me kaikkien kymmenen kohdalla laitamme tiedoksi, että he ovat saaneet sen opiskelijajuhlasta, vaikka eivät pysty nimeämään, kuka se positiivinen on ollut”, sanoo infektiolääkäri, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen Husista.

Ruotsalaisen mukaan tartunnanlähteet voivat vahvistua myös myöhemmin, kun samasta altistumispaikasta kuten yleisötapahtumasta alkaa ilmaantua uusia tartuntoja.

Husista kerrotaan, että tällä hetkellä 80 prosentissa tartunnanlähde on epäselvä. Se tarkoittaa, ettei sairastunut itse pysty arvioimaan, mistä tartunta on peräisin.

Ruotsalainen huomauttaa, että vaikka tartunnanlähteistä 80 prosenttia on epäselviä, tartunnanjäljitys altistuneiden tartuntaketjujen katkaisemiseksi toimii.

Hän painottaa, että tartunnanjäljitystä tehdään sekä eteen- että taaksepäin. Vaikka tartunnanlähteitä ei tiedetä, sairastuneet osaavat kertoa missä ja keitä he itse ovat voineet altistaa virukselle. Tämä on tärkeää tartuntaketjujen katkaisemiseksi.

”Kaikki altistuneet kontaktoidaan ja laitetaan karanteeniin mahdollisimman lyhyessä ajassa. Husin alueella altistuneiden ja karanteenipäätösten määrä on valtava eli noin 3 500 altistunutta viikoittain ja useita joukkoaltistuksia. Tämän vuoksi yksittäisissä kunnissa voi yhteydenotossa olla muutamien päivien viiveitä”, Ruotsalainen sanoo.

”Huomio on käännettävä sylttytehtaalle, eli ihmisten sosiaalisten kontaktien määrää tulee vähentää. Jos ihmiset tapaisivat toisiaan vähemmän ja olisivat riennoissa vähemmän, ei tulisi näin paljon altistuksia eikä karanteeneja. Epidemian leviämiselle on nyt niin suuri riski, että sen estämiseksi meidän viranomaisten ja kansalaisten tulee tehdä kaikkemme.”