Hoidosta huolimatta hanhi jouduttiin lopettamaan. Se lähetetään ensi viikolla tutkittavaksi Ruokavirastoon, ja väkivallanteosta tullaan tekemään rikos- tai eläinsuojeluilmoitus.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos toi viime viikon lauantaina Korkeasaaren Villieläinsairaalaan ihmisen pahoinpitelemän kanadanhanhen.

Hanhen siivet oli kierretty kaksi kertaa toistensa ympäri selän päällä.

”Se on sama asia kuin ihmiseltä ottaisi kädet selän taakse ja pyörittelisi niitä”, sanoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

”Tällainen teko ei ole vahinko.”

Korkeasaari kertoo Twitter-päivityksessään, että hoitajat irrottivat siivet toisistaan, ja heikkokuntoiselle linnulle annettiin kipulääkkeitä ja nesteytystä.

Tarkemmissa tutkimuksissa hanhesta otetuissa röntgenkuvissa näkyi hauleja siivissä ja rintaontelossa.

”Kipulääkkeistä huolimatta siivet roikkuivat ilmeisesti hermovaurioiden tai hauleista ja vääntämisestä hajonneiden nivelsiteiden vuoksi. Ainoa keino auttaa oli kivuton lopetus”, Korkeasaari kirjoittaa Twitterissä.

Trontin mukaan hanhi lähetetään ensi viikolla tutkittavaksi Ruokavirastoon, joka valvoo ja tutkii eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Asiasta tullaan myös tekemään eläinsuojelu- tai rikosilmoitus.

Trontti kertoo, että tällaiset eläimiin kohdistuvat väkivallanteot ovat poikkeuksellisia, mutta hän on huomannut niitä viime aikoina tavallista enemmän.

”En tiedä, tulevatko ne enemmän esille ja kiinnittävätkö ihmiset niihin enemmän huomiota, mikä on tietenkin hyvä asia. Mutta ainakin lehtijuttujen perusteella niitä on ollut ehkä jonkun verran enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna”, Trontti sanoo.

Trontti sanoo, että etenkin hanhia koskeva vihapuhe saattaa johtaa sanoista tekoihin.

”Hanhien päälle on ajettu polkupyörällä, niitä potkitaan, niiden päälle heitetään kuumaa kahvia ja vastaavaa. On mietittävä, miten pystymme elämään yhdessä luonnon kanssa myös kaupungissa. Tapoja on vaikea löytää, mutta varmasti jotain keinoja on.”

Trontin mukaan väkivallan sijaan on mietittävä keinoja, joissa ympäristöä muokkaamalla voidaan ohjata eläinten käyttäytymistä.

”Myös ihmisten on ymmärrettävä, että tämä kaupunki ja maapallo eivät ole vain ihmistä varten”, Trontti sanoo.

Aikuinen kanadanhanhi on noin metrin korkuinen ja sen siipiväli on noin 1,5 metriä. Laji on istutettu Pohjoismaihin 1930-luvulla, ja kandanhanhien määrä on kasvanut Suomessa viimeisen parin vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Suomessa on arviolta 7 000–8 000 kandanhanhiparia. Kannat ovat etenkin Lounais-Suomessa ja länsirannikon merialueilla paikoin runsaat.

Kanadanhanhi on Suomessa metsästettävä riistalaji, ja sitä on torjuttu Suomessa pääsääntöisesti kaupunkien uimarannoilla.

Kanadanhanhen aiheuttamat haitat ovat samoja kuin sen lajitoverilla valkoposkihanhella. Etenkin kanadanhanhen ulosteet uimarannoilla ja puistojen nurmikoilla koetaan häiritsevänä ja terveydelle vaarallisena.