Merivesien lämpötilat Suomen rannikoilla ovat tällä hetkellä vuodenaikaan nähden lämpimiä. Jos vedet pysyvät lämpiminä voi sillä olla suuria vaikutuksia esimerkiksi ukkosten ja lumikuurojen määrään myöhemmin syksyllä ja talvella.

Merivedet ovat tällä hetkellä vuodenaikaan nähden varsin lämpimiä. Esimerkiksi Helsingin edustalla vesi on 13-asteista, eli noin kaksi astetta lämpimämpää kuin tavallisesti tähän vuodenaikaan.

Lämpimät merivedet vaikuttavat laajasti yleiseen säätilaan erityisesti rannikoilla.

”Meriveden lämpötila vaikuttaa suoraan ilman lämpötilaan ja kosteuteen,” kertoo Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle.

Suurimpia ja tunnetuimpia meren lämpötilojen muutoksen aiheuttamia sääilmiöitä ovat trooppisella Tyynellämerellä jylläävät El Niño ja La Niña, mutta myös Itämeren lämpötilan vaikutuksia nähdään paikallisesti.

Syksyllä lämpimät merivedet tuovat ukkosia rannikkokaupunkeihin, Saarikalle sanoo. Ukkosherkkä ilma kerääntyy meren päälle ja ukkosia voi tulla öisinkin, jos meri lämmittää ilmamassaa. Tänä syksynä merellä on liikkunut paljon ukkosia.

Keväällä taas kylmän meriveden ja lämpimän ilman kohtaaminen tuovat rannikolle sumua.

Talvella veden lämpötila voi vaikuttaa lumen määrään. Jos merivedet pysyvät hyvin lämpiminä lämmittävät ne myös ilmaa, jolloin lunta ei voida odottaa.

Lämpimien merivesien vaikutus lumen määrään voi kuitenkin olla myös aivan päinvastainen. Jos merivesi on lämmintä ja ilma kylmenee nopeasti, voi meren yllä syntyä rajujakin lumikuuroja.

”[Kun] Helsingissä on ollut kovia lumitalvia, se on liittynyt tilanteisiin, joissa alkutalvesta on ollut lauhaa ja on tullut kylmät arktiset ilmat, mutta Suomenlahti ei ole vielä jäässä”, kertoo Saarikalle.

Jos siis merivesi pysyy lämpimänä pitkälle syksyyn ja talveen, saattaa ilman nopea kylmeneminen tuoda erityisesti etelärannikolle runsaasti lunta. Saarikalle muistelee erityisesti paria talvea noin kymmenen vuotta sitten, jolloin Helsingin talvi oli runsasluminen.

Saarikallen mukaan lämpimien merivesien ja kylmän ilman kohtaaminen kuitenkin useammin vie suurimmat lumikuurot Viron ja Ruotsin rannikoille. Kylmä ilma useimmin virtaa pohjoisesta ja kaakosta työntäen lumen pois Suomen rannikolta.

Runsaslumista talvea ei siis tässä kohtaa voi vielä luvata, kertoo Saarikalle.

”Talveen on pitkä matka. Tässä ehtii vielä meret jäähtyä ennen kuin on joulukuu ja tammikuu.”

Uimakelejä on kuitenkin syyslomaviikolle turha odottaa, vaikka vedet vuodenaikaan nähden lämpimiä ovatkin.

Ilmatieteenlaitoksen kuukausiennusteen mukaan sää pysyy vielä seuraavien viikkojen ajan hieman tavanomaista lämpimämpänä suurimmassa osassa maata, mutta ensi viikolla sää kuitenkin kylmenee. Erityisesti Lapissa lämpötilat tippuvat vuodenajalle tavanomaisiin lukemiin.

Erityisesti etelärannikolla ensi viikko voi olla sateinen ja itätuuli navakkaa. Maan keski- ja pohjoisosissa, erityisesti Pohjanmaalla, korkeapaine saattaa kuitenkin tuoda mukanaan poutaisempia säitä.

Saarikalle kehottaa ulkoilusta pitäviä erityisesti pääkaupunkiseudulla nauttimaan viikonlopusta. Lauantaina lämpötilat voivat nousta 15 asteeseen, mutta sen jälkeen sää kylmenee.

”Viikonloppuna on vielä aika kivoja päiviä.”