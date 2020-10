”Missään nimessä kunnissa ei tahdota olla riippuvaisia valtionosuuksista, ei edes koronatilanteessa”, sanoo Lapin liiton Jaana Koskela.

Lapin kunnissa odotetaan kauhuissaan, millaisen loven kansainvälisen matkailun hiipuminen tuo kuntatalouteen. Edessä voi olla iso rysähdys tilanteessa, jossa ei mennyt hyvin ennen koronakriisiäkään.

”Puskuria ei ole, ei juuri yhdelläkään Lapin kunnalla”, sanoo Lapin liiton vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander.

Lapin kunnista seitsemän haki valtiolta harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta jo vuosi sitten. Avustuksen sai niistä vain yksi, Savukoski.

Tänä vuonna hakijoita oli kymmenen. Se tarkoittaa, että joka toinen Lapin kunta kamppailee talouskriisissä, josta ei voi selvitä ilman apua.

Rovaniemi, Lapin ainoa iso kaupunki, oli hakijoiden joukossa molemmilla kerroilla. Se on taistellut hankalan taloustilanteen kanssa jo pitkään.

”On syöty enemmän kuin on tienattu”, tiivistää toukokuussa aloittanut uusi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Suuret syömämenot ovat johtuneet osin siitä, että kaupunkiin on muuttanut muualta Lapista nopeasti paljon väkeä, jolle on pitänyt rakentaa kouluja ja tuottaa palveluja.

Tulopuoli taas ei ole kehittynyt samaa tahtia. Rovaniemellä ei ole suurteollisuutta tai kaivosta. Ihmiset saavat leipänsä palvelualoilta kaupan myyjinä, sairaanhoitajina ja opettajina.

Moni työpaikka liittyy matkailuun, jossa kaikille ei riitä töitä koko vuodeksi. Pienituloisia on paljon, ja samaan aikaan on runsaasti myös palvelujen tarvitsijoita.

”Jos ajatellaan viimeistä kymmentä vuotta, Rovaniemellä on rakennettu ehkä liikaakin matkailun varaan. Nyt kun iso rysäys juuri tähän sektoriin on tapahtunut, se vaikuttaa poikkeuksellisen paljon kuntatalouteen”, Vainio sanoo.

Matkailijoita kävelykadulla Rovaniemellä viime joulukuussa.­

Matkailusta on tullut monelle Lapin kunnalle tärkein tai lähes tärkein elinkeino. Rovaniemen lisäksi näin on käynyt erityisen selvästi Kittilässä, Kolarissa, Inarissa, Utsjoella, Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä ja Sallassa, joissa on matkailun ansiosta eletty harvinaisen hyviä vuosia ennen koronakriisiä.

Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen johtaa Lapin kuntajohtajaverkostoakin ja tietää, kuinka laajasti matkailu liittyy Lapissa eri asioihin.

”Se liittyy kaikkiin palveluihin. Jos matkailua ei ole, ostovoimaa on paljon vähemmän.”

Matkailuyritykset ovat jo panneet jäihin hankkeita, jotka olisivat kestäneet vuosia.

”Hankkeita on keskeytetty tai uusia ei ole aloitettu. Rakennusalan työttömyys on kasvanut.”

Jos kansainvälinen matkailu pysähtyy vuosiksi, työttömyys räjähtää ja kerrannaisvaikutukset iskevät, Parkkinen sanoo.

”Se vähentäisi tuloja sekä lisäisi sosiaalisia ongelmia ja terveysongelmia. Siitä syntyisi lumipalloilmiö.”

Mikään valtion lisätuki tai rahoitus ei Parkkisen mukaan pysäytä tuota ilmiötä.

”Lisätuki ei korjaa ihmisten ongelmia silloin, kun ei ole aitoa työtä eikä itse ansaittua tuloa. Se on tärkeää itsetunnollekin ja samalla koko yhteisölle”, hän korostaa.

Salla oli 1990-luvulla pitkään Suomen työttömyystilastojen kärjessä. Kunnan työttömyysprosentti huiteli vuosia 30 prosentin tuntumassa. Parkkinen työskenteli tuolloin alueella asianajajana ja näki konkurssit ja henkilökohtaiset tragediat.

”Samanlaisiin kerrannaisvaikutuksiin ei toivottavasti nyt mennä. Toimintaa pitää pystyä tietyllä tasolla pitämään yllä.”

Samaa toivoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Vainio. Kaupungin työttömyys kävi keväällä 18 prosentissa mutta on sittemmin pienentynyt 13 prosentin tuntumaan. Juuri nyt eletään rajalla – on vaikea sanoa, mihin tilanne kääntyy.

Rovaniemellä elää toivo, että joulumatkailuun saataisiin edes kolmasosa tavanomaisesta turistimäärästä. Viimeiset isot matkanjärjestäjät odottavat Vainion mukaan yhä hallituksen linjauksia siitä, sallitaanko matkustaminen.

”Matkailun nopea elpyminen on meille aivan elämän kysymys.”

Sallan kunnanjohtaja Parkkinen muistuttaa, että vaikka matkailun infrastruktuuri eli sen toiminnot ja rakenteet saataisiin Lapissa selviytymään huonon ajan yli, matkanjärjestäjille voi vielä käydä huonosti.

”On tärkeää saada edes osa matkailijoista tulemaan, jotta pystytetty systeemi ei kaadu.”

Lapin liiton Nikanderin mukaan Lapissa on suuri huoli osaajien menettämisestä. Jos matkailussa syntyy suurtyöttömyys, alan työntekijöiden muuttaessa pois menetetään myös heidän perheenjäsenensä, jotka voivat olla tärkeiden alojen ammattilaisia.

Matkailuyritykset ovat jo lomauttaneet laajasti henkilöstöään. Nikander kertoo lomautusten synnyttäneen sosiaalisia haittoja.

”Yrittäjät ovat raportoineet henkilöstön mielenterveys- ja alkoholiongelmista. He ovat huolissaan, pystyvätkö kunnat vastaamaan tähän, koska kyse on heille arvokkaasta työvoimasta.”

Kokonaan matkailun varassa Lapin toimeentulo ei ole. Nikander muistuttaa, että yli puolet Lapin bruttokansantuotteesta syntyy teollisuudessa, lähinnä metsä- ja terästeollisuudessa sekä kaivostoiminnassa.

”Vahvalla teollisuusalueella Meri-Lapissa on kansainvälisen matkailun ansiosta saatu hyvin käyntiin elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Tuoreelle matkailun alueelle iskee varsin kovasti tämä menetys.”

Koronakevät toi Lappiin yhden myönteisenkin signaalin: alkuvuoden aikana lähes kaikissa Lapin kunnissa kasvoi tulomuutto. Se tarkoittaa, että kuntiin muutti enemmän väkeä kuin niistä lähti. Nettomuuttokin oli positiivinen 13 kunnassa.

”Esimerkiksi Itä-Lappi, joka on pitkään kärsinyt rakennemuutoksesta ja poismuutosta, sai muuttovoittoa.”

Pienet valopilkut eivät kuitenkaan auta kokonaiskuvassa, Nikander sanoo. Kaikki Lapin kaupungit ovat tehneet negatiivista tulosta usean vuoden ajan.

Yksin Rovaniemi vastaa Lapin kuntataloudessa kolmasosasta ja kamppailee vakavissa talousongelmissa. Rovaniemen kaupunki on yli 3 000 työntekijän organisaatioineen Lapin suurin työnantaja.

Valtionosuudet muodostavat jo nyt suuren osan monen Lapin kunnan tuloista. Osuus vaihtelee Lapin liiton kunta- ja strategia-asiantuntijan Jaana Koskelan mukaan runsaasta 20 prosentista jopa 50 prosenttiin.

”Ranualla valtionosuuden määrä on kunnan budjetista suurin. Missään nimessä kunnissa ei tahdota olla riippuvaisia valtionosuuksista, ei edes koronatilanteessa. Elinvoima tulee jostain ihan muualta.”