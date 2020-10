Pääjohtaja Jussi Kaurolan mukaan Ilmatieteen laitoksen yhteiskunnallinen rooli on ilmastotiedon tuottajana vahvistunut viime vuosina. Perinteisistä sääennusteista puolestaan siirrytään entistä enemmän sääilmiöiden vaikutusten ennustamiseen.­

Ilmastonmuutos etenee vääjäämättä: Koronaviruspandemia teki loven ilmastopäästöihin, mutta vähennys on jäämässä tilapäiseksi.

Uravalinta oli sattuma. Fysiikka ja matematiikka kiinnostivat, samoin luonnontieteet sekä kalastus. Kalataloustieteilijää Jussi Kaurolasta ei kuitenkaan tullut, sillä pääsykoekirja ei kiinnostanut.

Päätös syntyi keilakisareissulla Hämeenlinnasta Seinäjoelle, kun lukiolaiset olivat matkalla nuorten SM-kisoihin 1980-luvun alussa.

”Kaveri ehdotti meteorologiaa, eikä sitä tarvinnut kauaa miettiä”, Kaurola kertoo.

Keilakilpailuissa kävi lopulta kehnosti, mutta uravalinta selkeni. Vuonna 1996 Kaurola väitteli meteorologiasta filosofian tohtoriksi.

”Eikä ole kaduttanut yhtään. Tämä on todella monipuolinen ala. Aiheet ulottuvat merenpohjasta avaruuteen”, Kaurola sanoo.

Työpaikka on nyt Helsingin Kumpulassa Ilmatieteen laitoksen yläkerroksessa, josta näkymät ulottuvat Helsingin yli kauas merelle saakka, Vantaallekin, jossa Lappeenrannassa asuvalla Kaurolalla on viikkoasunto.

Syyskuun alussa Jussi Kaurola aloitti Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana. Hän tuuraa vuoden 2023 loppuun saakka viran vakinaista haltijaa Petteri Taalasta, joka toimii Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerinä.

Kaurolalla on johdettavanaan 700 työntekijän palvelu- ja tutkimuslaitos, jolla on runsaasti kansainvälistä toimintaa. Hän on tosin ollut näköalapaikalla laitoksessa jo pitkään, vuodesta 2013 lähtien pääjohtajan ykkössijaisena, sekä sitä ennen vuosia tutkijana.

Tänä aikana sään ennustaminen on kehittynyt valtavasti ja ilmastonmuutos on noussut yleiseen keskusteluun.

”Sään ennustaminen on todella mielenkiintoista. Esimerkiksi satelliittiteknologia on tuonut viimeisten parin vuosikymmenen aikana valtavasti lisää. Perinteisistä sääennusteista siirrytään entistä enemmän todennäköisyyksiin ja vaikutusten ennustamiseen”, Kaurola sanoo.

Jussi Kaurola johtaa 700 työntekijän Ilmatieteen laitosta vuoden 2023 loppuun saakka.­

Ilmastonmuutoksen osalta Ilmatieteen laitoksen tehtävä on Kaurolan mukaan päivänselvä: laitos tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi.

”Yhteiskunnallinen tilaus meidän tekemisellemme on kasvanut ilmastonmuutoksen myötä. Lisäksi olosuhdetiedon saatavuus on tärkeää yhteiskunnan toimivuuden kannalta”, hän sanoo.

Sääennusteiden avulla esimerkiksi sähköyhtiöt voivat valmistautua myrskytuhoihin ja sähkökatkoihin. Ilmastomallit puolestaan auttavat varautumaan globaaliin muutokseen.

Ilmastonmuutos on viimein otettu vakavasti, vaikka päästövähennyksissä ei olekaan edetty riittävän nopeasti.

”Asiaan on herätty, mutta siitä ei ole pitkä aika. Pariisin ilmastosopimuksen solmimisessa oltiin jo aika tosissaan”, Kaurola sanoo.

Maailman maat sopivat Pariisissa vuonna 2015, että ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan alle kahteen asteeseen. Lisäksi tavoitteena on saada rajattua maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Nykyisillä toimilla tavoitteisiin ei päästä, vaan hillintätoimien vauhtia pitäisi ilmastotieteilijöiden mukaan kiristää tuntuvasti.

Ilmastonmuutoksen mittarit kertovat karua kieltään siitä, että ilmastonmuutos etenee vääjäämättä. Vaikutukset näkyvät yhä selvemmin niin ilmakehässä kuin maassa ja valtamerissäkin.

Maapallon lämpötila hipoo vuodesta toiseen uusia ennätyksiä. Keskilämpötila on jopa 1,1 astetta lämpimämpi kuin esiteollisella ajalla vuosina 1850–1900.

Valtameret ovat lämmenneet ennätystasolle, arktisen merijään alue on sulanut ennätyspieneksi, ja jäätiköt sulavat. Sään ääri-ilmiöt, kuten helleaallot, rankkasateet, tulvat ja kuivuuskaudet, ovat yleistyneet. Niitä kiihdyttää kasvihuonekaasujen ennätysmäinen määrä ilmakehässä.

Tyynenmeren matalat saarivaltiot ovat vaarassa hukkua valtamereen. Tuhoisat metsäpalot ovat hävittäneet valtavia alueita muun muassa Australiassa ja Yhdysvalloissa. Taustalla ovat kuumuus ja kuivuus.

Toteutuneella kehityskululla voi tutkijoiden mukaan olla arvaamattomia seurauksia varsinkin, kun samanaikaisesti ilmastoa lämmittävän hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on noussut.

Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaa ilmastonmuutos ei pelota mutta huolestuttaa kyllä.

”Jos ilmastonmuutokselle ei edes yritettäisi tehdä mitään, tilanne olisi todella huono. Jos jäätiköiden sulaminen jatkuu nykytahtia, valtamerten pinta nousee niin, ettei maapallo ole enää entisellään”, Kaurola sanoo.

Fossiilisista polttoaineista olisi Kaurolan mukaan tärkeä päästä eroon mahdollisimman pian. Muuten kasvihuonekaasupäästöt eivät vähene. Todellista päästöjen laskua ei ole vielä edes nähty.

Ilmastonmuutoksen mittarit puhuvat karua kieltään meneillään olevasta muutoksesta. Sitä kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen laskua ei ole vielä edes nähty, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Jussi Kaurola muistuttaa.­

Koronapandemia pysäytti maailman, mutta ilmastopäästöissä sekään ei näy.

”Koronapandemia aiheutti pienen loven hiilidioksidin päästöihin keväällä, mutta se näyttää jäävän tilapäiseksi. Pysyvää muutosta päästöihin ei ole näkyvissä”, Kaurola sanoo.

Toivoa kuitenkin Kaurolan mukaan on: ”Toivon, että pian keksitään ja otetaan käyttöön uusia teknologioita, joilla asiat voidaan ratkaista. Esimerkiksi auringosta tulee maapallolle hyvin paljon säteilyä. Sitä on vielä paljon hyödyntämättä.”

Suomi on pieni peluri maailman mittakaavassa, mutta täälläkään ei pidä jäädä odottamaan, mitä muut tekevät.

”Jonkun pitää näyttää esimerkkiä, vaikkapa EU:n ja Suomen.”

Muutos tuntuu Suomessakin. Lämpeneminen on ollut jopa nopeampaa kuin maapallolla keskimäärin, sillä arktinen alue lämpenee kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan nähden. Suomen ilmasto on lämmennyt yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälistä lähtien.

Suurin muutos näkyy talvissa. Se harmittaa Kaurolaa, koska lumitalvet muuttuvat entistä harvinaisemmiksi ja lyhenevät varsinkin Etelä-Suomessa.

”Aikasarjat 150 vuoden ajalta kertovat, että joulukuut ovat lämmenneet eniten ja seuraavaksi eniten maalis- ja huhtikuut.”

Viime talvi oli Kaurolalle kova pettymys. Jo alkutalvesta hän alkoi katsella lumitilastoja ja valmistella Lapin-lomaa kevättalvelle, kun etelään ei talvea alkanut tulla.

Lappiin tulikin ennätysluminen talvi, mutta Kaurola ei sinne koronaviruksen vuoksi päässyt: ”Aluksi oli mahtava fiilis, kun tutkin lumitilastoja, mutta se muuttui, kun lähtöpäivä tuli maaliskuun lopulla. Reissu oli pakko perua kolme päivää ennen lähtöä.”

Kaurola on vaihtanut keilaamisen luisteluhiihtoon, eikä Etelä-Suomessa ollut kunnon hiihtokelejä. Lappeenrannassa sentään pääsi tykkilumelle hiihtämään.

”Tykkään talvesta, ja toivon kovasti, että etelässäkin olisi sellainen.”

Meteorologin lempivuodenaikoja ovat kuitenkin kesä ja kevättalvi, sen aurinkoiset hankikelit.

”Marraskuu sen sijaan on musta piste. Sen voisi poistaa kalenterista”, Kaurola naurahtaa.

Kalastus on yhä mieluinen harrastus. Siihen on hyvä mahdollisuus mökkikunta Hirvensalmen kirkkaissa vesissä Etelä-Savossa. Mökille hän suuntaa myös syyslomalla muikun kutupyyntiin. Tarkoitus on saada mätiä joulupöytään.

Jussi Kaurola pitää talvesta, ja toivoo, että etelässäkin olisi sellainen.­