Natural Born Killersin ex-johtaja: Helsingin huumepoliisi tarjosi hänelle kahdesti mahdollisuutta myydä kannabista vapaasti, jos käräyttää muita ja pysyy erossa kovista aineista.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhajutussa kuultiin maanantaina aamupäivällä kolmesta murhasta tuomittua Lauri Johanssonia muun muassa takavuosien suomalaisten rikollisjärjestöjen johtosuhteista.

Johansson itse johti aiemmin Natural Born Killers (NBK) -nimistä jengiä ja kuului myös More-järjestöön. More on alkujaan tullut sanoista Me olemme rikollisuuden eliittiä. Johansson kertoi, että hän oli perustamassa Morea Keijo Vilhusen ja toisen miehen kanssa.

”Mun käsittääkseni Vilhunen johti tätä järjestöä”, Johansson sanoi Moresta.

Vilhunen on syytteessä siitä, että olisi osallistunut vuonna 2003 niin sanotun Vuosaaren palkkamurhan järjestelyihin. Yksi kolmesta murhasta tuomitusta kuului Moreen ja yksi Natural Born Killersiin. Lisäksi Johansson julisti kolmannen murhasta tuomitun aikoinaan NBK:n kunniajäseneksi.

Kolmen suomalaisrikollisen eli Raimo Anderssonin, Jani Leinosen ja Janne Ranisen lisäksi teosta tuomittiin sen ruotsalainen tilaaja Leopoldo Gonzalez Carmona.

Syytteessä on myös Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Häntä syytetään siitä, että hän olisi poliisina tiennyt murhasta ja jättänyt sen estämättä.

Sekä Vilhunen että Aarnio kiistävät murhan, mutta heidän versionsa eroavat toisistaan. Vilhunen on sanonut, että hän oli Aarnion tietolähde ja halusi estää murhan. Aarnion mukaan puolestaan hänellä ei ole ollut tietoa teosta ennakolta.

Johanssonin mukaan useat Natural Born Killersin miehet ”juoksivat” muun muassa Vilhusen huumekauppaan liittyvillä asioilla silloin, kun Johansson oli vankilassa. Säännöt esimerkiksi johtajuuksista olivat Johanssonin mukaan ihmisten päässä, eikä niitä oltu kirjattu erikseen mihinkään.

”Moren oli tarkoitus olla vähän semmoinen alamaailman kattojärjestö, jonka nyrkkinä tämä NBK toimii”, Johansson sanoi.

Johanssonin mukaan Vilhusta kiinnosti ”bisnes” ja väkivallan käyttämistä Vilhunen pyrki usein hillitsemään. Syyttäjän pyynnöstä hän myös arvioi Vilhusen mahdollista tietoisuutta Vuosaaren palkkamurhasta.

”Jos More on ollut sen takana, niin ainakin Vilhusen on täytynyt olla siitä tietoinen. En mä mistään käskytyksistä tiedä”, Johansson sanoi.

Johansson sanoi oikeudessa myös, että Helsingin huumepoliisista kaksi henkilöä ovat eri kertoina 1990-luvulla yrittäneet rekrytoida häntä tietolähteeksi. Hänen mukaansa tarjous oli, että hän olisi saanut myydä kannabista vapaasti, jos pysyy erossa kovemmista aineista ja käräyttää muita.

Aiemmin Johansson on puhunut tarjouksesta Ylen podcastissa, joka käsittelee Keijo Vilhusen elämää.

Johansson myös nimesi poliisit, jotka hänen mukaansa tekivät hänelle tarjoukset. Toinen poliiseista on yhä Helsingin poliisissa töissä.

HS ei julkaise poliisien nimiä yksittäisen kertomuksen perusteella, mutta soitti yhä Helsingin poliisissa työskentelevälle virkamiehelle. Hän kiistää, että olisi tehnyt Johanssonin kuvailemaa tarjousta.

”Ei pidä paikkaansa, nämä ovat niitä Laten höpinöitä”, hän kommentoi.

Poliisi kertoo kuulustelleensa Johanssonia 1990-luvulla. Kuulustelut olivat hänen mukaansa merkitykseltään melko vähäisiä ja ne ovat laskettavissa yhden käden sormilla.

Poliisi sanoo, ettei ole koskaan ehdottanut kenellekään sellaista sopimusta, että joku saisi vapaasti myydä huumeita vastineeksi muiden ilmiantamisesta.

”Ei se kuulunut rooliin, minähän olin nuorempia tutkijoita silloin. Late on halunnut värittää asioita, niin kuin hän nyt tekee aika monessa.”

Aamun aluksi oikeussalissa kuultiin entistä United Brotherhood -miestä, jota Aarnio pyrki jo lainvoimaiseksi tulleen tuomion perusteella lavastamaan satojen kilojen huumejuttunsa masinoijaksi.

Lue lisää: Oikeuden mukaan Jari Aarnio järjesti ”näytelmän”, jolla hän lavasti jengiläistä rikostensa sijaiskärsijäksi

Entinen United Brotherhoodin ja Moren jäsen kertoi, että asiat alkoivat loksahdella kohdalleen, kun hän kuuli uudesta tutkinnasta mediasta.

”Lähinnä se Vilhusen käytös ja osuus asiasta.”

Miehen mukaan Vilhusella ja murhasta tuomitulla Raimo Anderssonilla oli vuoden 2003 lopulla riitaa. Entinen UB-mies myös sanoi, että ennen Anderssonin tuomiota Vilhunen totesi päihtyneenä Anderssonin kohta ”lähtevän”. Myöhemmin hän sanoi, että on yhdistänyt lausahduksen murhan jälkeiseen esitutkintaan ja vankeustuomioon.

Lisäksi Vilhunen antoi miehen mukaan hänelle vuoden 2003 lopulla Ruotsin kruunuja.

”Vilhusellahan oli nippu Ruotsin kruunuja lattialla ja jakeli siitä jonkin lappusen sitten bensarahoiksi”.

Entinen More-mies kertoi myös, että Vilhunen johti Morea.