Ali Lindholm muisteli, että piti yhteyttä murha-asiassa Jari Aarnioon. Osa Lindholmin tiedoista vaikutti menevän ajallisesti ristiin esitutkinnassa kerättyjen tietojen kanssa. Lindholmin mukaan ei voi poissulkea, että tiedustelutietoa Volkan Ünsalin murhasta olisi tullut myös Ruotsista.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhajutussa kuultiin maanantaina iltapäivällä ruotsalaispoliisia, joka kertoi pitäneensä yhteyttä murha-asiassa Aarnioon. Ruotsalaispoliisin mukaan juuri Aarnio oli ainoa henkilö, johon hän piti muistinsa mukaan asiassa yhteyttä.

Suomalaistaustaista ruotsalaispoliisia Ali Lindholmia kuultiin videoyhteydellä Ruotsista. Hän muisteli muun muassa, että olisi kuullut Jari Aarniolta tiedon siitä, että Leopoldo González Carmona ja toinen ruotsalaisrikollinen aikovat tappaa ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin ja Ünsal oleskelee Janne Ranisen luona Suomessa.

”Luulen, että se tieto tuli Jarilta”, Lindholm sanoi.

Volkan Ünsal oli joutunut suuriin vaikeuksiin ja vietti aikaansa Ranisen luona, ennen kuin suomalaisrikolliset kuristivat hänet Vuosaaressa lokakuussa 2003. González Carmona tuomittiin teon tilajana. Janne Raninen, Raimo Andersson ja Jani Leinonen puolestaan tuomittiin murhan tekijöinä.

Nyt syytteessä murhasta ovat entinen jengipomo Keijo Vilhunen ja Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Vilhusta epäillään osallisuudesta murhan järjestelyihin. Aarniota puolestaan epäillään siitä, että hän olisi tiennyt murhasta ennen tekoa ja jättänyt teon estämättä.

Aarnion ja Vilhusen kertomukset menevät ristiin, vaikka molemmat kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Vilhusen mukaan hän yritti estää tekoa ja oli Aarnion tietolähde. Aarnio taas sanoi, ettei tiennyt teosta. Hänen mukaansa Helsingin huumepoliisissa oli korkeintaan huhun tasoista tietoa asiasta ennen tekoa.

Lindholm on aiemmin muistellut muun muassa Helsingin Sanomille, että olisi saanut Aarniolta ainakin murhasta tuomitun Janne Ranisen nimen ennen murhaa. Näin hän on on myös kertonut myös esitutkintaan.

Oikeudessa Lindholm kuitenkin häilyi sen kanssa, mistä kaikkialta tietoa tuli. Kertomansa mukaan hän ei voi poissulkea, että juttuun liittyvää tiedustelutietoa olisi tullut Ruotsista.

”Lähden siitä, että tieto on tullut Jarilta. Mutta en voi poissulkea, että olisi ollut myös ruotsalaisia lähteitä.”

Lindholm muisteli, että ensimmäinen yhteydenotto Aarnion ja hänen välillään liittyi tarkkailutehtävään Ruotsissa. Tämä aiheutti lisäkysymyksiä, koska ainoa tiedetty tarkkailutehtävä Ruotsissa oli vasta murhan jälkeen. Silti Lindholm uumoili toistuvasti nimenomaan, että uskoo saaneensa Aarniolta tietoa jo ennen murhaa.

Keijo Vilhusta puolustava Markku Fredman kysyi muun muassa, olisiko tarkkailutehtävä voinut tapahtua noin kuukautta ennen murhaa. Tuolloin osa murhasta myöhemmin tuomituista kävi Ruotsissa.

Lindholm uumoili, että aika voisi sopia yhteen hänen muistikuvansa kanssa. Hän kuitenkin sanoi, että muistaa ainoastaan yhden tarkkailutehtävän. Esitutkinnassa puolestaan on Ruotsista tiedossa ainoastaan murhan jälkeinen tarkkailutehtävä.

Lindholmin muistin terästämiseksi oikeudessa viitattiin myös hänen kollegansa tekemiin muistiinpanoihin, jonka mukaan Lindholmilta tuli tiedustelutietoa ennen tekoa. Lindholm kuitenkin palasi toistuvasti hieman eri sanoin siihen, että luulee tiedustelutiedon tulleen Aarniolta ja ei voi silti poissulkea myöskään Ruotsista tullutta tietoa.

Lindholm sanoi lähteneensä siitä, että Aarniolla on Suomessa asiaan liittyvä tietolähde. Hän sanoi kuitenkin, että häntä ihmetyttäisi, jos hän olisi puhunut Aarnion kanssa tämän lähteestä.

Aiemmin oikeudessa kuultiin murhajutun ensimmäistä tutkinnanjohtajaa Olli Töyrästä. Myös hän vetosi toistuvasti siihen, että muistikuvat 17 vuoden jälkeen ovat huteria.

Töyräs muisteli, että olisi saanut teon jälkeen avaimen murha-asuntoon huoltoaseman pihalla. Hän sanoi, että tapasi siellä Aarniota ja huumeryhmän tutkijoita.

Töyräs sanoi, että väkivaltarikosyksikkö eteni tutkinnassa nimenomaan huumerikosyksikön tukemana ja huumerikosyksikön tiedoilla.