Sosiaalinen media

Niin sanonut dick picit eli ei-toivotut intiimikuvat ovat varsinkin nuorten keskuudessa yleinen verkkohäirinnän muoto.

Sosiaalisen median kautta lähetettävät ei-toivotut sukuelinkuvat eli dick picit nykymaailmassa ikävän yleinen ilmiö.

Kliininen seksologi ja erityistason seksuaaliterapeutti Jonna Karimo Väestöliitosta kertoo, että varsinkin hänen nuorten asiakkaidensa keskuudessa tällaiset kuvat ovat erittäin yleisiä.

Havainnosta kerrottiin lokakuun alussa HS:n artikkelissa, jossa käsiteltiin tyttöjen kohtaamaa verkkohäirintää. Jutussa haastateltavana olleen 17-vuotiaan Silja Virolaisen mukaan lähes kaikki hänen naispuoliset ystävänsä ovat saaneet vastaavia kuvia.

Ikävä ilmiö ei rajoitu vain nuorten piiriin, vaan samanlaista häirintää on nähtävissä myös aikuisten kohdalla.

Karimon mukaan ei-toivottuja intiimikuvia lähetellään aikuisille varsinkin sovelluksissa, joissa käydään seksuaalishenkistä keskustelua. Tällaisia ovat esimerkiksi deittailuun liittyvät sovellukset ja sivustot.

”Asiakkaiden kokemusten mukaan niitä tulee enemmän täysin tuntemattomilta. Voidaan vaihtaa muutama sana, ja sitten lähdetään hyvin aggressiivisesti tuomaan omaa kehoa näytille.”

Nykyinen rikoslaki ei tunnista tällaisten ei-toivottujen intiimikuvien lähettämistä seksuaalirikokseksi, jollei kyseessä ole alle 16-vuotias lapsi. Tähän on kuitenkin suunnitteilla muutos, sillä uudessa seksuaalirikos­lainsäädännössä kuvan lähettäminen myös aikuiselle voi tulla rangaistavaksi.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus lain uudistamiseksi on nyt valmis, ja lausuntokierros valmistui syyskuun lopussa.

Uudessa lakiesityksessä on auki kirjoitettu, että seksuaaliseksi ahdisteluksi voidaan nähdä myös kuvien ja viestien lähettäminen, kuvien ottaminen ja itsensä paljastaminen.

Nykyisen seksuaalirikoslain pykälän viisi mukaan seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön täyttymiseksi vaaditaan aina fyysistä koskettamista. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ei vaadita fyysistä kanssakäymistä nykylain mukaan.

Verkkohäirinnästä on sen sijaan voinut saada syytteen kunnianloukkauksesta tai viestintärauhan rikkomisesta.

Nämä rikosnimikkeet eivät kuitenkaan ensisijaisesti huomioi teon seksuaalista luonnetta. Edellytyksenä kunnianloukkaukseen on, että kuvan lähettäjän tarkoituksena on ollut vastaanottajan halventaminen tai häpäiseminen.

Viestintärauhan rikkomisessa taas on kyse häirinnästä, joka on toistuvaa. Yksittäisen kuvan lähettäminen ei siis täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

Karimon mukaan on hyvin tärkeää, että myös seksuaalisuuteen liittyvät rajanylitykset nähdään vakavana asiana. Lakiehdotuksessa otetaan huomioon henkilön seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja sen loukkaaminen.

”Ajatellaan, että ilman suostumusta vain kosketus ikään kuin ylittää epäsopivasti rajoja. Henkistä puolta ja sitä, että joutuu altistumaan toisen rajattomuudelle, ei ole osattu nähdä yhtä vakavana.”

Minkälaisia vaikutuksia puhelimen näytölle täysin yllättäen ilmaantuvasta intiimikuvasta voi sen vastaanottajalle tulla?

Karimon mukaan kyse on hyvin yksilöllisestä kokemuksesta. Joillekin kuva voi olla täysin yhdentekevä, toiselle se voi olla traumaattinen kokemus.

”Kaikille se ei ole ongelmallista, mutta osalle on, ja siksi kyse on vakavasta asiasta”, Karimo täsmentää.

”Aina ensin pitäisi puhua siitä, että onko tällaisia kuvia ok lähettää. Seksiviestittelyssä ja kuvien lähettämisessä ei ole ongelmaa, jos on molempien suostumus toimintaan, ja viestittelijöiden välillä on tasavertaisuus.”

Lain uudistusprosessi on askel oikeaan suuntaan, mutta Karimon mukaan tarvitaan lisäksi muutosta asioista puhumiseen.

”Kun tehdään lakimuutos, se ei tarkoita sitä, että käyttäytymisessä tapahtuu muutos. Tarvitaan kasvatusta ja neuvontaa, jotta ihmiset tietävät, mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat.”

Erityisesti tämä kohdistuu nuoriin. Karimo penääkin kehitystoimenpiteitä nykyiseen seksuaalikasvatukseen.

Seksuaalikasvatuksessa tulisi hänen mukaansa ottaa entistä paremmin huomioon rajojen merkitys. Seksuaalikasvatuksen ei tulisi olla pelkästään pelottelua seksitaudeilla ja raskaaksi tulemisella.

”Ei riitä, että asioista puhutaan kerran yläkoulussa, vaan sitä pitää olla toistuvasti ja kehitysasteen mukaisesti. Tämä edellyttää sitä, että sekä kodin aikuiset että lapsen ympärillä olevat muut turvalliset aikuiset kuten opettajat kykenevät kohtaamaan seksuaalisuuteen liittyviä teemoja.”

Mikäli viestittely tapahtuu lapsien välillä, on Karimon mukaan tärkeää, ettei ketään syyllistetä. Viestittely on lapsien kohdalla usein huomionhakuisuutta.

”Tällaiseen viestittelyyn liittyy paljon tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä siitä, miten tällainen käyttäytyminen voi vaikuttaa toiseen osapuoleen.”

Nuorelle tällaisen kuvan vastaanottaminen voi aiheuttaa pelkoa, häpeää ja vaikuttaa itsetuntoon, oli sen lähettäjä kuka tahansa.

Mikäli kuva tulee aikuiselta, se voi johtaa luottamuspulaan aikuisia ihmisiä kohtaan. Luottamuspula voi aiheuttaa nuoressa turvattomuutta, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Tällaisissa tilanteissa on Karimon mukaan tärkeää painottaa, että kaikki vastuu on viestin lähettäjällä.

”Aikuisten tehtävänä on olla nuorten tukena ja turvata nuoren seksuaalista kasvua sekä kehitystä.”