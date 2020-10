Jyväskylässä viime viikon lopulla ilmi tullut joukkoaltistuminen liittyy uuden kristillisen yhteisön toimintaan.

Association du Ministère de Jèsus-Christ pour la Dèlivrance des Nations (A.MI.JE.DE.N) -nimeä käyttävä yhteisö järjesti 27. syyskuuta Jyväskylän Valorinteen seurantalolla jumalanpalveluksen, kertoo yhteisön johtaja ja pastori Dunia Buloba HS:lle.

Buloban mukaan tilaisuuteen osallistui tuolloin kolme nuorta, jotka olivat todennäköisesti saaneet koronavirustartunnan pari päivää aiemmin järjestetyistä syntymäpäiväjuhlista.

Nuoret eivät Buloban mukaan kuitenkaan olleet tienneet tartunnoistaan osallistuessaan jumalanpalvelukseen.

Ensimmäisenä asiasta uutisoi Keskisuomalainen.

Jyväskylän kaupunki ilmoitti viikonloppuna, että 50 ihmistä on sairastunut koronavirukseen hengellisessä yksityistilaisuudessa tapahtuneen joukkoaltistumisen jälkeen.

Lähes kaikki altistuneet oli tavoitettu maanantai-iltapäivään mennessä ja karanteeniin oli asetettu noin 700 jyväskyläläistä.

Tilaisuuteen oli kaupungin mukaan osallistunut noin 100 ihmistä eri puolilta Jyväskylää. Joukossa oli erityisen paljon nuoria ja lapsiperheitä.

” ”On väärin sanoa, että kaikki tartunnat ovat lähteneet meistä.”

Tapahtumaa järjestäneen Buloban mukaan jumalanpalvelukseen osallistui todellisuudessa kuitenkin vain noin 60 ihmistä.

Hänen mukaansa myös turvaväleistä ja käsihygieniasta pidettiin huolta. Buloba kertoo, että tuolit oli asetettu tilaisuudessa yli metrin päähän toisistaan, ihmisille jaettiin käsidesiä ja muun muassa mikrofonit desinfioitiin puhdistusliinoilla.

Lisäksi ihmisiä oli ohjeistettu käyttämään kasvomaskia mutta pakkoa sen käyttöön ei Buloban mukaan ollut.

”On väärin sanoa, että kaikki tartunnat ovat lähteneet meistä”, Buloba sanoo.

Hänen mukaansa tilaisuuden jälkeen testatut ovat voineet saada tartunnan myös muualta.

Association du Ministère de Jèsus-Christ pour la Dèlivrance des Nations -yhteisö on järjestänyt tapahtumia Jyväskylässä vajaan vuoden ajan. Buloban mukaan kyseessä on kristillinen yhteisö, jonka toimintaan on osallistunut erityisesti kongolaisia ja suomalaisia.

Syyskuun lopulla järjestetty jumalanpalvelus oli Buloban mukaan tavanomainen sunnuntain rukoushetki. Noin kaksi tuntia kestäneen tilaisuuden ohjelmistoon kuului rukoilun lisäksi muun muassa ylistyslauluja ja saarnaa. Ehtoollista palveluksessa ei Buloban mukaan järjestetty.

Sittemmin yhteisö on perunut kaikki loppuvuoden tapahtumansa.

Joukkoaltistuminen varjostaa opettajina työskentelevien Marianne Kärkkäisen (vas.) ja Silla-Sofia Lampun syyslomaa.­

Jyväskyläläiset Silla-Sofia Lamppu ja Marianne Kärkkäinen viettävät parhaillaan syyslomaansa.

Täysin huolettomissa tunnelmissa vapaat eivät kuitenkaan ole alkaneet. Lamppu ja Kärkkäinen työskentelevät toisen asteen opettajina Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitoksissa.

”Vaikka on lomaviikko, niin pidän koko ajan kännykkää mukana ja sinne tulee jatkuvasti viestejä ja tietoa esimieheltä ja työkavereilta”, Lamppu kertoo.

Maanantaina Gradia tiedotti, että kahdeksalla opiskelijalla on todettu koronavirus ja karanteeniin on asetettu 127 opiskelijaa ja 19 henkilökunnan jäsentä.

Gradian johtaja Vesa Saarikoski vahvisti maanantaina Keskisuomalaiselle, että tartunnat liittyvät niin ikään hengellisen yhteisön joukkoaltistumiseen.

”Kyllä harmittaa niiden puolesta, joiden loma alkoi sillä, että viikonlopun aikana tuli soitto, että olet karanteenissa”, Lamppu sanoo.

Jyväskyläläinen Martta Rajala kuuluu itsekin uskonnolliseen yhteisöön, mutta hän ei ymmärrä miksi koronalingoksi muodostuneen yhteisön nimeä ei voi tuoda julki.­

Kaupungilla liikkunut Martta Rajala ajattelee, että Jyväskylän pahentunut tartuntatilanne on seurausta ”liian leväperäisestä” ohjeistuksesta ja tiedottamisesta.

”Ei kukaan oikein ota todesta, jos ei ota vähän tiukempia otteita. En tarkoita, että pitäisi kiristää otteita, mutta sävyn pitäisi olla sellainen, että se menee perille”, Rajala sanoo.

Rajala kärsii vaikeasta astmasta ja on riskiryhmää myös ikänsä puolesta. Hänelle suojatoimet ovat olleet keväästä lähtien arkipäivää ja hän toivoo, että nyt ilmi tullut tartuntarypäs muuttaisi jyväskyläläisten käytöstä.

”Toivoisin, että tällainen herättäisi ihmisiä. Suoraan sanottuna suututtaa ihmiset, jotka tulevat vastaan ilman maskia”, Rajala sanoo ja katsoo ympärilleen Jyväskylän Kauppakadulla, jossa ohi virtaa ihmisiä tasaiseen tahtiin.

Jyväskylä on antanut laajan maskisuosituksen, jonka mukaan maskia tulisi käyttää kaikilla julkisilla paikoilla ja tapahtumissa. Suositus on voimassa lokakuun loppuun saakka.

Maanantaina iltapäivällä Jyväskylän keskustassa maskeja näkee noin joka toisella. Osalla maski peittää sateisena päivänä lähes koko naaman, osa kulkee vesisateessa takki auki ilman suojaa.

”Ei inho, ei pettymys tai mikään muu, vaan pelko”, Pentti Koski kuvaa tuntemuksiaan liittyen kotikaupunkinsa pahentuneeseen koronavirustilanteeseen liittyen.

Koulussa työskentelevä Koski kertoo pelkäävänsä ensisijaisesti muiden kuin itsensä takia. Pankkikäynnin ajaksi hän on suojautunut maskilla ja suojahanskoilla.

Vaikka tilanne on ikävä, Koski ei pidä syyllisten etsimistä tarpeellisena. Se, että koronavirus on levinnyt yksittäisen yhteisön keskuudessa, on hänestä vain ikävä sattuma.

”Ei oikeastaan voi syyttää, koska se [koronavirus] on voinut tulla mistä tahansa muualtakin. Ohjeita on laiminlyöty, mutta se on ihmiskunnan historiassa kuitenkin aika pieni laiminlyönti”, Koski sanoo.

”Ehkä hekin vain erehtyivät, eivätkä huomanneet, että on pieni tila ja liikaa ihmisiä.”

Tulevaisuuden suhteen Koski on myös toiveikas ja uskoo, ettei tilanne enää pahene.

”Kyllä minä luulen, että ihmiset järkiintyvät ja ottavat tämän homman hanskaan.”