Finavia tiukentaa maskiohjettaan tiistaista eteenpäin. Jatkossa maskin käyttöä edellytetään kaikilta matkustajilta paitsi niiltä, jotka eivät voi terveydellisistä syistä käyttää sitä.

Maskeja on myynnissä lentoasemalla useissa myymälöissä ja kioskeissa. Helsinki-Vantaalle asennettiin syyskuun alussa myös maskiautomaatti.­

Suomen lentokenttien toiminnasta vastaava Finavia edellyttää tiistaista alkaen kasvomaskin käyttöä kaikilta lentokentällä liikkuvilta.

Uusi ohje koskee kaikkia matkustajia ja muita lentoasemilla asioivia. Finavia ohjeistaa, että maskia on käytettävä aina lentoasemalla liikkuessa.

HS kysyi Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäeltä, onko Finavian uusi ohje pakko vai suositus.

”Käytännössä me edellytämme maskin käyttöä”, Mäki vastaa.

”Aikaisemmin meillä oli vahva suositus, jolloin suosittelimme matkustajille maskin käyttöä. Nyt edellytämme sitä. Käytännössä meidän oma henkilökuntamme tavatessaan ja kohdatessaan matkustajia edellyttää heiltä maskin käyttöä.”

Mäki kuitenkin sanoo, että on olemassa tilanteita, joissa maskin käyttö ei ole esimerkiksi terveydellisistä syistä mahdollista. Tämä on THL:n kasvomaskisuosituksen mukaista.

”Näissä tapauksissa ymmärrämme tilanteen. Haluamme varmistaa, että matkustaminen on vastuullista ja turvallista. On useita syitä, että on pakko matkustaa.”

Mäen mukaan maskin edellyttämisestä ei ole toistaiseksi kokemusta, mutta Finavialla uskotaan, että uusilla ohjeilla on merkittävä vaikutus. Sisällöllisesti ohjeet koskevat samoja alueita kuin aiemmin annetussa suosituksessa.

Mäki muistuttaa, että lentoyhtiöillä, kuten Finnairilla, on omat maskiohjeensa.

Finavia julkaisi aiemman maskisuosituksensa jo toukokuussa. Uudella tiukemmalla ohjeella yhtiö kertoo haluavansa suojata matkustajia ja lentoaseman henkilökuntaa.

Mäki on huolissaan siitä, että koronaviruspandemian tuomat tiukat matkustusrajoitukset ovat käytännössä tyrehdyttäneet lentoliikenteen ja samalla Suomen elinkeinoelämälle tärkeät ulkomaan yhteydet.

”Maamme tarvitsee hyviä lentoyhteyksiä voidakseen edistää kauppasuhteita ja vientiä. Hyvinvointimme ja kilpailukykymme on täysin riippuvainen ulkomaankaupasta, eikä kotimainen matkailukysyntä paikkaa kansainvälisen turismin tuomaa elinkeinotuloa. Ilman lentoyhteyksiä olemme pulassa”, Mäki sanoo Finavian tiedotteessa.

Finavia kertoo myös hankkineensa henkilökuntansa käyttöön yli 100 000 maskia. Lisäksi pisarasuojat on asennettu yli sataan asiakaspalvelupisteeseen.