KRP:n mukaan epäillyt ovat kertoneet tapahtumista, mutta vaienneet tekonsa syistä.

Toinenkin Torniossa elokuussa tapahtuneesta räjähdyksestä vangituista miehistä on vapautettu, poliisi kertoo. 38-vuotias mies vapautettiin viime viikolla.

Räjähde vahingoitti Rajavartiolaitoksen tunnuksetonta vuokra-autoa yöllä 4. elokuuta Aarnintiellä. Auton perä vaurioitui, mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Vapautettua miestä epäillään edelleen tuhotyöstä ja räjähderikoksesta. Hänet on asetettu matkustuskieltoon.

”Hän on selvittänyt omaa osuuttaan siinä määrin kuin oli tarve tässä vaiheessa tutkintaa. Vangitsemisen edellytykset siten poistuivat. Kuitenkin matkustuskiellolle oli edelleen perusteita, jotta saadaan esitutkinta turvattua”, tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (KRP) kertoo.

38-vuotiaan pääepäillyn lisäksi teosta epäillään 20-vuotiasta miestä, joka vapautettiin jo aiemmin sekä kolmatta ihmistä, joka ei ole ollut missään vaiheessa vangittuna. Ainakin vangittuna olleet epäillyt asuvat Pohjois-Suomessa ja ovat poliisille ennestään tuttuja.

Mäntyniemen mukaan epäillyt ovat kuulusteluissa kertoneet tapahtumista yhdensuuntaisesti, mutta teon motiivi on edelleen hämärän peitossa.

”He ovat hyvin kertoneet, että mitä on tapahtunut ja mitä on tehty. Mutta miksi, sitä he eivät ole halunneet avata.”

Mäntyniemi sanoo, että epäillyillä oli ”jonkinlainen tietoisuuden taso” siitä, että kohteena ollut auto kuului Rajavartiolaitokselle.

”Jää oikeuden päätettäväksi, mikä se tietoisuuden aste on lopullisesti ollut. Kenelläkään heistä ei ole selvinnyt suoranaista yhteyttä Rajavartiolaitokseen.”

Aiemmin on kerrottu, että Rajavartiolaitoksen työntekijöitä oli majoittunut Aarnintiellä ja vuokra-autoa oli käytetty räjähdystä edeltäneenä iltana.

Esitutkinta on loppusuoralla, ja asia siirtyy lähiviikkoina syyteharkintaan.