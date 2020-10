”On päivänselvää, että kannattavaa liiketoimintaa ei tällaisilla aukioloilla saa”, sanoo toimitusjohtaja.

Tamperelainen yökerho Doris taistelee perjantaista lähtien korona-aikojen koettelemuksia vastaan luovalla ratkaisulla: se aukeaa jatkossa jo iltakuudelta ja sulkeutuu jo kello 23. Yökerhoon voi siis mennä Tampereella perjantaina lähes suoraan päivätöistä.

Siinä on merkittävä ero normaaliaikoihin, jolloin kukaan ei ollut vielä kuullutkaan koronasta, sillä tuolloin yökerho aukesi vasta kello 23 ja sulkeutui aamuviideltä.

Doris on yksi Suomen pisimpään samalla nimellä, samalla paikalla ja samalla toimintaidealla jatkaneista yökerhoista ja olennainen osa tamperelaista yöelämää. Se avattiin jo vuonna 1986.

”Kyseessä on erityisesti kokeilu. Kaikki riippuu siitä, miten kiinnostusta on. Doriksella on vankka kävijäkunta, ja asiakkailta on tullut toiveita, että aikaisempikin aukeamisaika voisi kiinnostaa. Tosiasia on kuitenkin, että tämä on vähän kuin yrittäisi pitää aamiaisravintolaa auki illasta. Se on vahvasti ristiriidassa alkuperäisen liikeidean kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Sinivuori Aleksin Ravintoloista.

”Haluamme työllistää sen minkä pystymme, mutta tietysti minimimiehityksellä. Lomia ja lomautuksia olemme joutuneet ottamaan käyttöön. Toivomme, että rajoitukset lievenisivät tai eivät ainakaan jatkuisi pitkään. Jos eivät lievene, niin olemme ainakin kokeilleet”, hän sanoo.

Viime kesänä otetussa kuvassa ravintolapäällikkö Leo Partanen Doriksessa.­

Doris tunnetaan sokkeloisuudestaan.­

Hallitus päätti syyskuun lopussa, että koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen edenneissä maakunnissa valomerkin on tultava kello 22 ja ravintola on suljettava viimeistään kello 23. Tämä on tietenkin myrkkyä yökerhobisnekselle, jossa tulos tehdään vasta myöhemmillä tunneilla.

”Kunnioitamme rajoituksia ja jotenkin meidän on koetettava mukautua tilanteeseen. Mutta se on päivänselvää, että kannattavaa liiketoimintaa ei tällaisilla aukioloilla saa.”

Yökerhoja pyörittävä ravintolakonserni NoHo Partners sen sijaan ei lähde samoille linjoille. Sen yökerhot ovat pääsääntöisesti kiinni ja henkilökunta lomautettuna.

”Keskitymme nyt etsimään tasapainoa viruksen torjunnan ja työpaikkojen suojelemisen kesken. Joudumme elämään tämän viruksen kanssa vielä pidempään, ja nyt tarvitaan kokonaisvaltaista strategiaa sen torjumiseen ja läpinäkyvyyttä päätöksiin, joilla elinkeinoa rajoitetaan”, kertoo toimitusjohtaja Aku Vikström.

Nykyinen Doris on muutenkin tiensä päässä.

Loppuvuoden kestävä poikkeuksellinen aukioloaikakokeilu loppuu vuodenvaihteessa siihen, että yritys luovuttaa tilat rakennusliikkeelle, joka myöhemmin purkaa koko talon uuden asuinkerrostalon tieltä.

”Sitten meidän toiminta noissa tiloissa loppuu. Tulevaisuus on auki, mitä sitten tapahtuu, ennen kaikkea koronatilanteen takia. Noissa tiloissa Doris toimii tämän vuoden loppuun asti, sitten rakennus puretaan.”

Hän ei halua vielä kommentoida, jatkaako Doris myöhemmin uudessa paikassa samankaltaisella idealla, mutta se on mahdollista.