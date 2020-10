Oikeudenkäynnit

Helsingin hovioikeus lievensi selvästi Aroa häiriköineen dosentti Johan Bäckmanin tuomiota ja hylkäsi syytteen vainoamisesta.

Korkein oikeus (KKO) ottaa käsiteltäväkseen toimittaja Jessikka Aroon kohdistuneen häiriköinnin. KKO ilmoitti torstaina tutkivansa Helsingin hovioikeuden päätöksen hylätä dosentti Johan Bäckmaniin kohdistunut syyte Aron vainoamisesta.

Hovioikeus hylkäsi heinäkuussa osan Bäckmanin syytteistä ja lievensi hänen ehdollista vankeustuomiotaan MV-lehteä koskevassa jutussa.

MV-lehden ja Uber Uutisten toimintaa koskevassa oikeudenkäynnissä oli syytettyinä MV-lehden perustaja Ilja Janitskin, Johan Bäckman ja eräs kolmas henkilö.

Janitskin kuoli kesken oikeudenkäynnin, joten hänen osaltaan asian käsittely raukesi hovioikeudessa. Voimaan jäi hänen käräjillä saamansa yhden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdoton vankeus.

Johan Bäckmanin hovioikeus tuomitsi ainoastaan yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen. Tuomion mukaan Bäckman toimitti Janitskinille julkaistavaksi aineistoa Arosta.

Bäckmanin toimittama aineisto koski Aron yksityiselämää. Se julkaistiin mitä ilmeisimmin vahingoittamistarkoituksessa, hovioikeus päätteli.

”Asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Teko on ollut julkaisujen laatu ja levittämistapa huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, hovioikeus totesi tuomiossa.

Sen sijaan Bäckmanin syytteet vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta hylättiin.

Käräjäoikeuden aiemmasta tuomiosta poiketen hovioikeus katsoi, etteivät Bäckmanin yhteydenotot sosiaalisessa mediassa täyttäneet vainoamisen tunnusmerkkejä.

Hovioikeuden mukaan Bäckman esitti Arosta muissa yhteyksissä perättömiä tietoja. Kyse ei kuitenkaan ollut törkeästä kunnianloukkauksesta, ja syyteoikeus perusmuotoisesta kunnianloukkauksesta oli ehtinyt vanhentua.

Bäckman sai rangaistukseksi kolme kuukautta ehdollista vankeutta. Käräjillä hänet oli tuomittu kaikista kolmesta rikoksesta yhdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen.

Korkeimmassa oikeudessa Aro vaatii, että mies tuomitaan vainoamisesta, ja tämän asian KKO siis on päättänyt tutkia.

Aro on hakenut valituslupaa myös törkeää kunnianloukkausta koskevan syytteen hylkäämisestä. Bäckman puolestaan haluaa KKO:n tutkivan perusteet sille ainoalle rikokselle, josta hänet tuomittiin.

Näiltä osin KKO ratkaisee asian valituksen käsittelyn yhteydessä.