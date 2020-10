Kyproksella, Portugalissa ja Unkarissa vuotavat katot ja lahot ikkunanpuitteet ovat yleinen harmi.

Suomalaiset eristäytyvät pandemiassa koteihinsa kaikkein parhaimmissa asuinoloissa Euroopassa.

Asia selviää Euroopan komission tilastoyksikön, Eurostatin, vertailusta, jossa tarkastellaan kehnoissa asuinoloissa elävien osuutta eri Euroopan maissa.

Suomalaisista neljä prosenttia asui vuonna 2019 kodissa, jossa on vuotava katto, rakenteiden kosteusongelma tai lahonneet ikkunanpuitteet.

Kyproksella tällaisissa kodeissa elävien osuus oli suurin, 31 prosenttia, ja seuraavaksi suurin Portugalissa, 24 prosenttia, ja Unkarissa, 22 prosenttia.

Keskimäärin Euroopan maiden kansalaisista noin 14 prosenttia asui tällä tavoin kehnoissa asunnoissa.

Suomen ohella vähiten vuotavia kattoja ja kosteusongelmia kodeissa oli Ruotsissa, noin seitsemässä prosentissa kodeista, ja Tsekissä, runsaassa seitsemässä prosentissa kodeista.

Tiedot perustuvat Eurostatin vertailevaan EU-SILC -tilastoon, jonka tiedot on kerätty kotitalouksilta haastattelemalla.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professoria Mari Vaattovaaraa Suomen kärkisija ei yllätä.

Vaattovaara muistuttaa, että Suomi on kaupungistunut myöhään, joten rakennuskanta on melko uutta. Suurin osa Suomen asuntokannasta on rakennettu 1970- ja 1980-luvulla.

”1960-luvun lopulla alkaneen ja 1970- ja 1980-luvulle jatkuneen kaupungistumisen ja lähiörakentamisen rooli näkyy Suomen asuntokannassa isosti”, sanoo Vaattovaara.

Asumisen taso koki tuolloin Suomessa ison hyppäyksen muun muassa siten, että jääkaapit tulivat kaikille.

”Silloin varmistettiin viimeistään, että Suomessa ei asuta enää huonoissa olosuhteissa. Kaikkien suomalaisten asumisen ja elämisen taso kasvoi.”

Keski- ja Etelä-Euroopassa asuntokanta on Vaattovaaran mukaan vanhaa.

Myös Tilastokeskuksen erikoistutkija Marie Reijo arvioi Suomen kärkisijoituksen yhdeksi syyksi uudemman rakennuskannan.

”Perus- ja ylläpitokorjaukset sekä huoltotoimenpiteet voivat myös selittää eroja ja Suomen sijoitusta”, sanoo Reijo.

Kehnoissa asuinoloissa elävien osuus Euroopassa keskimäärin on vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana. Vielä vuonna 2007 osuus oli Eurostatin tilaston mukaan lähes viidennes, nyt 14 prosenttia.

Tilanne on parantunut merkittävästi esimerkiksi Italiassa, Espanjassa ja Puolassa.

Ilman tavanomaisia peseytymis- ja wc-tiloja, kuten suihkua ja sisävessaa, elää Eurostatin tilaston mukaan keskimäärin runsaat kaksi prosenttia. Ilman suihkua ja sisävessaa asuvien osuus on suuri esimerkiksi Romaniassa, 26 prosenttia.

Suomi on tässäkin tilastossa kärjessä eli käytännössä kaikilta suomalaisilta löytyy vesivessa ja suihku.

”Asuinrakennuskanta on suhteellisen korkeatasoista verrattuna muihin Euroopan maihin”, sanoo Reijo.

Suomen asuntokannan tyypillisenä piirteenä Reijo pitää sitä, että jäsenmäärältään suuria kotitalouksia on vähän.

”Lisäksi nuoret muuttavat Suomessa pohjoismaiseen tapaan vanhempiensa kotitaloudesta pois selvästi nuorempina kuin muualla Euroopassa”, Reijo toteaa.

Tilastokeskuksen tuoreen tilastojulkaisun mukaan asuntokuntien määrä on kasvanut Suomessa kymmenessä vuodessa 217 000 asuntokunnalla.

Kaikista asuntokunnista yhden hengen talouksia on jo 45 prosenttia. Yhden ja kahden hengen talouksia on kolme neljästä.

Samaan aikaan kun yksinasuvien määrä on kasvanut, on yleistynyt vuokralla asuminen.Yksinasuvista puolet asui vuokralla viime vuodenvaihteessa, kun kymmenen vuotta aikaisemmin osuus oli 44 prosenttia.

Erillisissä pientaloissa suomalaisista asuu tilastojulkaisun mukaan noin puolet. Kerrostaloissa asuu 37 prosenttia ja rivitaloissa 13 prosenttia suomalaisista.

Ahtaasti asuvien osuus oli Suomessa pitkään eurooppalaisittain verrattuna suuri. Ahtaasti asuvien määrä on kuitenkin Suomessa vähentynyt ja enää 16 prosenttia suomalaisista asuu Tilastokeskuksen mukaan ahtaasti.

Ahtaasti asuva on asuntokunta, jossa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti.

Asuntokunnalla on Suomessa käytössään asuinpinta-alaa keskimäärin noin 81 neliömetriä ja henkilöä kohti 41 neliömetriä. Vielä 1980-luvulla henkilöä kohden oli käytössä alle 30 neliömetriä.

Yksin asuvalla oli vuodenvaihteessa käytössään Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 60 neliömetriä.