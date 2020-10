Oikeudenkäynnit

Oulun käräjäoikeus vetosi päätöksessään harvoin käytettyyn kieltoerehdykseen, jonka perusteella tekijä voidaan vapauttaa rangaistusvaatimuksesta.

Oulun käräjäoikeus on hylännyt toivakkalaista performanssi­taiteilijaa vastaan nostetut syytteet. Taiteilija Marko Kaiposta syytettiin keskiviikkona käydyssä oikeudenkäynnissä kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkomisesta ja Suomen lipun häpäisemisestä.

Harvinaislaatuiset rikossyytökset juontavat juurensa kahden vuoden takaiseen näyttelyyn Pudasjärven Kulttuurikeskus Pohjantähdessä.

Näyttelyssä oli esillä Kaiposen teos, jossa Suomen lippuun oli painatettu tietoja vuonna 1995 itsemurhan tehneen nuoren naisen kuolemasta. Lipussa oli näkyvillä muun muassa oikeuslääkärin tekemä ruumiin­avaus­lausunto ja naisen kuoleman­syyn­tutkinta­ilmoitus.

Syyttäjä haki Kaiposelle teosta sakkorangaistusta. Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon.

Poliisi poisti Kaiposen teoksen vuonna 2018 näyttelystä, koska se sisälsi poliisin mukaan lain perusteella salassa pidettävää tietoa.

Kaiposen perusteluiden mukaan poliisi puuttui taiteelliseen ilmaisuun liian voimakkaasti takavarikoidessaan taideteoksen.

Poliisi tuhosi teoksen takavarikon yhteydessä. Tämä oli taiteilijan mukaan laiton toimintatapa.

Lain mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa kuitenkin lain mukaan luovuttaa vainajan lähiomaiselle tai muulle läheiselle.

Kaiponen kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa tehneensä teoksen 1990-luvulla. Hän otti sillä kantaa itsemurhien kasvaneeseen määrän Suomessa. Hän oli saanut teoksessa näkyvillä olevat asiakirjat kuolleen naisen omaisilta. Hänellä oli myös omaisilta lupa tietojen julkaisuun.

Käytännössä asiassa oli siis kyse muun muassa siitä, olisiko Kaiponen voinut omaisten luvalla kuitenkin julkaista näitä tietoja vai ei.

Käräjäoikeuden mukaan lähiomaisilla ei olisi ollut oikeutta luovuttaa tietoja Kaiposelle ja luvata niiden julkistamista. Asiassa ei kuitenkaan syytetty omaisia.

Oikeus katsoi, että lakiin oli aiemmin kirjattu pykälä, jossa Tilastokeskukselle oli luvattu oikeus luovuttaa tietoja eteenpäin tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten. Tässä yhteydessä oli erityisesti mainittu, että tietojen saajat ovat velvollisia pitämään ne salassa. Kyseinen pykälä on kuitenkin sittemmin kumottu laista.

”Asiakirjoista saatujen tietojen salassapito ei ole voimassa, jos ei siitä erityisesti ole säännelty”, oikeus päätteli.

Vielä teoksen esilläolon aikaan laki oli siis osin erilainen, mutta oikeus ei ratkaissut asiaa sen perusteella vaan otti käyttöön niin sanotun kieltoerehdyksen.

Kieltoerehdyksen mukaan tekijä voidaan vapauttaa rangaistuksesta, mikäli hän on erehtynyt pitämään tekoa sallittuna ja tekoa on pidettävä ilmeisen anteeksi annettavana muun muassa lain vaikea­selkoisuuden vuoksi.

Syyttäjä puolestaan oli katsonut, että Kaiponen rikkoi lakia asettaessaan salassa pidettävien asiakirjojen sisältöä julkisesti nähtäville, minkä Kaiponen on kiistänyt.

Käräjäoikeus katsoi kuolemansyyn selvittämisestä koskevan lain säännöksen olevan epäjohdonmukainen ja hylkäsi syytteen vedoten kieltoerehdykseen.

Yliopistonlehtori Dan Helenius Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta kertoo, että tällainen kieltoerehdykseen vetoaminen on oikeuskäytännössä erittäin harvinaista.

”Mielenkiintoinen tuomio”, Helenius sanoo.

”Tämä on rikos­oikeus­tieteessä ikuisuuskysymys, että missä kieltoerehdystä sovelletaan. Lähtökohtana on se, että tekijää ei voida vapauttaa rangaistus­perusteesta sillä perusteella, että hän on tulkinnut lakia väärin.”

Korkein oikeus ei ole Heleniuksen mukaan käytännössä ikinä hyväksynyt ennakko­päätöksissään kieltoerehdykseen vetoamista.

Helenius ei kuitenkaan haluaa ottaa kantaa siihen, menestyykö käräjäoikeuden tekemä ratkaisu hovioikeudessa, mikäli asiaa siellä myöhemmin käsitellään.

Käräjäoikeus hylkäsi myös syytteet Suomen lipun häpäisemisestä.

Syyttäjän mukaan Kaiponen oli turmellut lippua painamalla siihen asiakirjoissa olevia tietoja. Syytteen mukaan kyse oli Suomen lipun epäkunnioittavasta käytöstä.

Käräjäoikeus viittasi päätöksessään taiteen ilmaisunvapauteen. Oikeuden mukaan lippua ei ole teoksessa turmeltu tai käytetty epäkunnioitettavasti.