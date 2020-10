Noin puolet Finnairin Airbus A320 -koneista sijoitetaan koronaviruspandemian vuoksi talveksi Prahaan.

Lentoyhtiö Finnair aikoo siirtää noin puolet Airbus A320 -sarjan koneistaan Prahaan Václav Havelin kansainväliselle lentokentälle pitkäaikaissäilytykseen. Yhteensä Finnairilla on 37 Airbus A320 -sarjan konetta.

Syynä koneiden siirtoon on koronaviruspandemia, joka on vähentänyt kansainvälistä lentoliikennettä merkittävästi.

Finnair siirtää lentokoneitaan säilytykseen Prahan kansainväliselle lentokentälle.­

Finnair on jo aloittanut koneiden siirtämisen Tšekkiin. Siirto kestää 2–4 koneen viikkovauhdilla noin kuukauden ajan.

”Meillä oli intensiivinen suunnitelma talvikaudelle liikenteen palauttamiseksi aika korkeisiin lukemiin. Jouduimme hieman reivaamaan suunnitelmia uusiksi kiristyneiden matkustusrajoitteiden takia”, sanoo tekniikan johtaja Juha Ojala Finnairista.

”Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tulevalle talvikaudelle huomattavankin paljon ylimääräistä kalustoa. Talvikausi on nyt ensimmäinen kerta kun kohtaamme talven koronavirusaikana.”

Ojalan mukaan kesä meni hyvin, ja Finnair pystyi pitämään valtaosan laivastostaan liikenteessä ja lyhytaikaisessa ”flight ready” -pysäköinnissä Helsingissä.

Nyt on kuitenkin tarkoitus seisottaa parisenkymmentä A320-sarjan konetta yli puoli vuotta Prahassa, jossa Finnairilla on vaativia huoltoja tekevä yhteistyökumppani.

”Tämä on storage-proseduuri [varastointi], jota lähdemme noudattamaan. Siellä meidän on mahdollisuus seisottaa koneita yli kuusi kuukautta. Se on hieman erilainen menettelytapa, mitä on tähän asti sovellettu.”

Finnair siirtää Prahaan vain ”pikkubusseiksi” kutsumiaan A320-sarjan koneita, joita sillä on yhteensä 37 kappaletta. Niillä lennetään Euroopan lähiliikennettä.

Finnairin pienemmät ATR- ja Embraer-koneet pysyvät Suomessa pyörittämässä jäljellä olevaa lentoliikennettä.

Finnair on valmis lennättämään koneitaan muuttuvan kysynnän mukaan ja muuttamaan nopeastikin suunnitelmiaan.

Kansainvälisesti ei ole poikkeuksellista, että Finnair lennättää koneitaan pitkäaikaisvarastoon. Näin tapahtuu muuallakin.

”Voi sanoa, että lähes kaikki eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat vieneet koneita pitkäaikaissäilytykseen etelän maihin. Osa jo keväällä ja osa nyt syksyllä. Tällä hetkellä koneita on todella paljon pysäköitynä”, Ojala sanoo.

”Valtaosa lentoyhtiöistä on päätynyt pitkäaikaissäilytykseen, koska tällä säästetään myös juoksevissa kustannuksissa silloin kun konetta ei tarvita.”

Seisovien koneiden säilytys Helsinki-Vantaalla olisi kalliimpaa kuin Prahassa. Ongelmana on suomalainen talvisää: lumi ja pakkanen. Asematasojen ja kiitoteiden talvikunnossapitokin on kallista.

Ojalan mukaan Praha valikoitui kohteeksi siksi, että heillä on siellä huoltopalvelukumppani, joka voi säilytysten yhteydessä tehdä koneille niiden vaatimia huoltoja.

Kyseinen yhteistyötaho on Czech Airlines Technics (CSAT). Se ilmoitti vain runsas viikko sitten laajentavansa lentokoneiden seisontaan ja huoltoon liittyviä palveluitaan.

CSAT on tiedottanut, että tällä hetkellä on suuri kysyntä lentokoneiden säilytyksestä ja säilytyksen aikaisesta huollosta.

Yhtiö tekikin heinäkuussa monivuotisen sopimuksen Finnairin A320-koneiden huollosta Prahan kansainvälisellä lentokentällä.

”Meillä on rullaava suunnitelma, jota säädämme viikoittain sitä mukaa kuin Prahassa lentokoneita huolletaan. Siinä lentokoneyksilöt saattavat vaihtua kesken talven”, Ojala kuvaa.

Lentokoneet on tarkoitus säilyttää ulkona ja valvotun lentokentän asfaltoidulla asematasolla.

”Storage-ohjelmassa tehdään järjestelmien suojauksia ja rasvauksia moottoreiden suojaamiseksi, laskutelineiden rasvauksia ja niin edelleen, joilla varmistetaan se, että koneiden järjestelmät pysyvät kunnossa seisonnan aikana”, Ojala kertoo.

”Pitempiaikaisessa säilytyksessä moottorit suojataan niin, että koekäyttöväliä voidaan jatkaa jopa 12 kuukauteen asti.”

Finnair tiedotti viime viikolla, että se lentää talvikaudella yhteensä 51 kohteeseen kotimaassa ja ulkomailla. Marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana yhtiö lentää noin 75 matkustajalentoa päivässä.

Esimerkiksi viime vuonna lentoja oli noin 350 päivässä ja kohteitakin yli sata.