Seksuaalirikokset

Kriitikoiden mukaan suojaikäraja laskisi käytännössä 16 vuodesta 12 vuoteen. ”Tämä on merkittävä lapsiuhrin asemaa ja oikeusturvaa heikentävä ehdotus – suorastaan taantumuksellinen ”, muotoilee raiskauskriisikeskus Tukinainen.

Seksuaalirikosten uhreiksi joutuneiden lasten asema heikkenee, jos oikeusministeriössä valmistellut muutosehdotukset tulevat voimaan. Näin arvioivat useat tahot laajalla lausuntokierroksella.

Ehdotukset ovat herättäneet huolta ja jopa tyrmistystä. Uudistuksen jälkeen rangaistukset erityisesti 12–15-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvista vakavista seksuaalirikoksista lievenisivät.

Moni tulkitsee, että nykyinen 16 vuoden suojaikäraja heitetään käytännössä romukoppaan ja ikäraja laskee 12 vuoteen.

Oikeusministeriön työryhmä ehdotti heinäkuussa, että alle 12-vuotiaaseen kohdistunut seksuaalinen teko tuomittaisiin aina lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen.

Lapsen vapaaehtoisuutta ei tällöin arvioitaisi.

Taustalla on paljon keskustelua herättänyt tapaus, jossa oikeus ei tuominnut sukupuoliyhteyttä 10-vuotiaan kanssa raiskauksena.

HS 4.5.2018­

Tekijä tuomittiin kolmen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta syyte törkeästä raiskauksesta ei menestynyt. Tämä johtui siitä, että pikkutyttö ei vastustanut hyväksikäyttäjäänsä.

Lainmuutos veisi lausuntojen mukaan uusiin ongelmiin. Käytännössä se tarkoittaisi, että käräjäsaleissa arvioitaisiin jo 12-vuotiaiden lasten vapaaehtoisuutta seksuaalisiin tekoihin.

Syyttäjät ovat keränneet esimerkkejä tilanteista, jotka uusien pykälien myötä tuomittaisiin nykyistä lievemmin.

”Jos 12-vuotias tyttö haluaa omasta tahdostaan seurustella ja olla sukupuoliyhteydessä keski-ikäisen miehen kanssa, joka ei kehota, taivuttele tai houkuttele lasta, teko ei olisi säännösten mukaan rangaistava lapsenraiskauksena”, Pohjois-Suomen syyttäjäalue toteaa.

Teko tuomittaisiin todennäköisesti sukupuoliyhteytenä lapsen kanssa. Vankeusrangaistus voisi vaihdella neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen.

Nykyisen lain mukaan teko tuomittaisiin todennäköisesti törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, jolloin rangaistus olisi yhdestä vankeusvuodesta kymmeneen vuoteen.

”Yleisesti huolestuttaa, että uudistus heikentää huomattavasti 12–15-vuotiaiden lasten asemaa, jos lapsi on itse aktiivinen ja suostuva osallistumaan sukupuoliyhteyteen. Tämän ikäisen kyky päättää seksuaalisesta toiminnasta ei ole yhtä kehittynyt kuin aikuisella”, Pohjois-Suomen syyttäjäalue jatkaa.

Itä-Suomen syyttäjäalue on samoilla linjoilla ja huomauttaa, että uudistus näyttää lieventävän rangaistuksia myös lapsiin kohdistuvissa raiskauksissa.

Se antaa esimerkin. Jos 15-vuotias lapsi raiskataan pitämällä hänestä kiinni, teko täyttää nykyisin törkeän lapsenraiskauksen tunnusmerkistön ja minimirangaistus on neljä vuotta vankeutta. Uudistuksen jälkeen sama teko täyttäisi lapsenraiskauksen tunnusmerkistön ja minimirangaistus olisikin vain kaksi vuotta.

”Onko tämä uudistuksen tarkoitus?”

Itä-Suomen syyttäjäalue huomauttaa, että uudistuksen jälkeen lasta syyllistettäisiin hänen omasta toiminnastaan. Käräjäsalissa keskityttäisiin selvittämään, halusiko lapsi seksiä ja lähtikö hän mukaan vapaaehtoisesti.

”12–15 vuotiaita vastuutetaan varsin pitkälle seksuaalisista ratkaisuista ja asioista, joilta heitä on tähän saakka katsottu tarpeelliseksi suojata iän ja kehitystason vuoksi.”

Syyttäjät tulkitsevat, että sääntely tehdään vain yhden tavoitteen saavuttamiseksi: tarkoitus on estää seurustelevia nuoria joutumasta turhaan rikosprosessin kohteeksi.

”Mietinnön perusteella jää epäselväksi, millainen taustaselvitys tämän huolen takana on.”

Nykyisinkään rangaistusta ei tuomita tilanteissa, joissa kyse on suunnilleen samanikäisen nuorten keskinäisistä suhteista, vaikka toinen osapuoli olisi alle 16-vuotias.

Professori Johanna Niemi Turun yliopistosta esittää, että vastuuta rajoittava säännös rakennettaisiin sen varaan, onko nuorten kesken ollut tasavertainen seurustelusuhde.

”Tiedossani on, että suhteesta 15-vuotiaan kanssa on jätetty syyttämättä, vaikka ikäero on ollut varsin selvä, jos kysymys on ollut ’vanhanaikaisesta’ seurustelusta, jossa on ensin tutustuttu, sitten seurusteltu, halailtu, huolehdittu ehkäisystä ja jossain vaiheessa päädytty seksiin. On ymmärrettävää, että ei tällöin ole mitään syytä ryhtyä rikosoikeudellisiin toimiin.”

Myös Oulun käräjäoikeus varoittaa, että tutkinnan ja oikeudenkäynnin painopiste on muutoksen takia siirtymässä lapsen käytöksen selvittelyyn. Nykyisin poliisitutkinnan ydin on vain se, tapahtuiko yhdyntää vai ei. Mitään merkitystä ei ole sillä, oliko lapsi ”vapaaehtoinen”, oikeus toteaa.

”Käsityksemme mukaan 0–14-vuotiaat lapset eivät voi pätevästi antaa suostumusta itseensä kohdistuvaan rikokseen.”

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen mukaan ehdotuksessa otetaan reipas loikka sadan vuoden taakse.

”Viimeksi tämän tyyppisiä kannanottoja esiintyi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella eli siis noin 100 vuotta sitten, kun vuoden 1889 rikoslain mukaan kysyttiin 12-vuotiailta, ’ovatko he haureuteen antautuneet?’ Tämä on merkittävä lapsiuhrin asemaa ja oikeusturvaa heikentävä ehdotus – suorastaan taantumuksellinen. ”

Helsingin käräjäoikeus kysyy, antaako ehdotus liian suoran viestin, että 12-vuotiaan sukupuoliyhteydet ovat hyväksyttäviä.

”Tämän ikäisillä harvoin on pitkiä seurustelusuhteitakaan, jotka puoltaisivat ikärajan laskemista näin alas. Käräjäoikeus ei pidä ikärajan laskemista 12 vuoteen perusteltuna.”

Ministeriön työryhmä päätyi ehdotukseensa tietoisesti, sillä työryhmässä edustettuna ollut ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kiinnitti eriävässä mielipiteessään huomiota lasten aseman heikkenemiseen.

Amnesty painotti, että vastuu lapsen häiriöttömästä kehityksestä on vanhemmalla osapuolella, erityisesti aikuisella. Kun kyse on lapsen kehitystä vahingoittavista teoista, lapsen aloitteellisuudelle ei tulisi antaa näin suurta painoarvoa.

Monet jakavat lausuntokierroksen perusteella Amnestyn huolen uudistuksen vaikutuksista lapsiin. Lausunnoissa 12 vuoden ikärajaa pidettiin aivan liian alhaisena. Tätä mieltä oli esimerkiksi Naisjärjestöjen keskusliitto.

”Ruotsissa lapsenraiskauksen ikäraja on 15 vuotta, ja tämä ikäraja tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa. Naisjärjestöjen keskusliiton mielestä ikärajan tulee olla ehdoton, jolloin vapaaehtoisuutta ei käytännössä arvioida, vaikka kyse olisi vain hieman alle ikärajan olevasta lapsesta.”

Liitto myös vaatii, että ikärajaa tulee soveltaa riippumatta siitä, tiesikö vastaaja uhrin ikää. Samaa esittävät monet muut.

Syyttäjät esimerkiksi pelkäävät, että jopa 10-vuotiaiden lasten vapaaehtoisuutta jouduttaisiin arvioimaan, kun vastaaja kiistää tienneensä lapsen todellisen iän.

Siksi moni esittää, että vastuu olisi ankara. Tuomio siis voisi tulla, jos ei ole vaivautunut selvittämään lapsen ikää.

Lapsia koskevat säännökset saavat arvostelua sekavuudesta. Esimerkiksi syyttäjät huomauttavat, että lapsi tarkoittaa milloin mitäkin.

”Lapsi voi tarkoittaa alle 16-vuotiasta, alle 12-vuotiasta, 12–15-vuotiasta, 16–18-vuotiasta tai henkilöä, jonka on perusteltua syytä olettaa olevan alle 18-vuotias”, syyttäjät listaavat.

Monien lausunnonantajien mielestä myöskään keinot 16–17-vuotiaiden lasten suojelemiseksi eivät ole riittäviä. Muun muassa ulkoministeriö korostaa, että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Suomella on velvollisuus suojella heitä seksuaaliselta riistolta.

16–17-vuotiaiden asema liittyy ehdotukseen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myös se herätti paljon arvostelua.

Ehdotuksen mukaan seksuaalisena hyväksikäyttönä tuomittaisiin muun muassa tilanne, jossa tämän ikäinen taivutellaan esimerkiksi töissä tai vapaa-ajantoiminnassa yhdyntään.

”16–17-vuotiaiden lasten suojelemiseksi ei ole riittävää, että valta-aseman väärinkäytön avulla tehdyt raiskaukset tuomitaan seksuaalisena hyväksikäyttönä”, tiivisti Naisjärjestöjen keskusliitto.