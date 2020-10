Suomi on koronavirusepidemian toisessa vaiheessa, joten hallitus antoi alueellisia rajoitussuosituksia: leviämisvaiheessa julkiset tilat kiinni ja yleisötilaisuudet peruttava

Suositukset koskevat muun muassa harrastustoimintaa, etätyötä, etäopiskelua, julkisia tiloja ja kokoontumisia.

Kasvomaskin käyttöä on suositeltu niissä tilanteissa, joissa turvaväliä ei pysty pitämään.­

Hallitus antoi torstaina painokkaita suosituksia koronavirusepidemian rajoitustoimista. Suositukset liittyvät muun muassa yleisötilaisuuksiin, harrastustoimintaan ja etätyöhön.

Koronavirusepidemian toisesta aallosta oli tarkoitus selvitä alun perin alueellisella päätöksenteolla, mutta hallituksen näkemyksen mukaan päätöksenteko ei ole ollut riittävän tehokasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi aamulla, että tartuntaluvut ovat nousseet huolestuttavaa vauhtia.

”Me tarvitsemme ennakoivia ja riittäväin voimakkaita toimia, jotta epidemia voidaan pitää hallinnassa ja jotta taudin leviämistä voidaan estää”, Marin sanoi.

Sekä Marin että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ovat arvostelleet alueita siitä, että kaikki eivät ole heränneet rajoitustoimiin ajoissa.

Hallituksen antamien vahvempien suositusten tarkoituksena on kannustaa sairaanhoitopiirejä, kuntia ja aluehallintovirastoja tekemään ripeämpiä päätöksiä, jos alueen epidemiatilanne pahenee. Näin tehtiin esimerkiksi Vaasassa, kun alueen koronavirustartunnat lisääntyivät merkittävästi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kielsi kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä.

Hallituksen tiedotustilaisuuteen uusista suosituksista osallistuvat tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), opetusministeri Li Andersson (vas), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja kuntaministeri Sirpa Paatero (sd).

Annika Saarikko totesi tiedotustilaisuudessa, että epidemian toinen vaihe on nyt käsillä.

”Nyt jos koskaan kaikki voimat on laitettava siihen, että pystymme yhdessä pitämään Suomen tilanteen hyvänä ja välttämään yhteiskunnan täyssulun”, Saarikko painotti.

HS kävi läpi sen, mitä arjessa muuttuu uusien suositusten myötä.

Hallitus neuvotteli pääministeri Sanna Marinin johdolla uusista toimista koronavirusepidemian hillitsemiseksi.­

Kokoontumiset ja julkiset tilat

Hallitus antoi nyt tarkemmat ohjeet, jotka vaihtelevat alueittain ja tautitilanteittain. Alueellisten suositusten tavoitteena on se, että koko maata ei tarvitse kokonaan sulkea. Rajoitussuositukset riippuvat siitä, onko alue epidemian perusvaiheessa, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa.

Tartuntojen ilmaantuvuuden perusteella Vaasan sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisvaiheessa. Epidemian kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Hallitus suosittelee, että kiihtymisvaiheessa julkisten tilojen asiakasmäärät rajataan puoleen. Leviämisvaiheessa julkiset tilat on mahdollista sulkea.

Annika Saarikko sanoi, että esimerkiksi kirjastot pyritään pitämään auki.

Leviämisvaiheessa yleisötilaisuudet suositellaan kiellettäväksi. Yli kymmenen henkilön kokoontumiset hyvä kieltää.

Hallitus voi antaa suosituksia kokoontumisrajoituksista, mutta päätäntävalta asiassa on alueellisilla viranomaisilla kuten kunnilla, sairaanhoitopiireillä ja aluehallintovirastoilla. Hallituksen päätäntävallassa ovat matkustusrajoitukset sekä elinkeinotoiminnan rajoittaminen kuten ravintoloiden aukioloajat.

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätöksiä kokoontumisrajoituksista joka kuukausi. Lokakuussa voimassa olevat rajoitukset mahdollistavat yli 50 hengen tilaisuudet, kunhan turvallisuusohjeista pidetään kiinni.

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia on voinut järjestää lokakuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, vaikka koronaviruksen uusien tartuntatapausten lukumäärä on kasvanut. Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ei voi järjestää.

Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Hallitus on suositellut, ettei yli 50 yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Leviämisvaiheessa yli kymmenen henkilön kokoontumisia ei nyt suositella.

Harrastukset

Hallitus antoi aikuisten harrastustoimintaan liittyviä suosituksia.

Jos epidemia on alueella kiihtymisvaiheessa, sisätiloissa tapahtuva korkean tartuntariskin ryhmäharrastustoiminta on keskeytettävä. Kielenopiskelu väljässä luokkatilassa ei ole samalla tavalla korkean tartuntariskin harrastustoimintaa kuten vaikka esimerkiksi sisäjalkapallon pelaaminen.

Leviämisvaiheessa kaikki aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytettävä.

Suositukset eivät koske kiihtymisvaiheessa lapsia ja nuoria. Leviämisvaiheessa lasten ja nuorten osalta on harkittava, mitkä vaikutukset toiminnan rajoituksista voi olla.

Toukokuussa julkiset tilat suljettiin hallituksen päätöksellä ja niitä ryhdyttiin avaamaan kesäkuussa. Sen jälkeen harrastustoimintaa on voinut jatkaa kunhan toiminnassa on otettu huomioon turvallisuussuositukset kuten käsihygienia ja turvavälit. Viikoittaista partiotoimintaa on esimerkiksi järjestetty normaalia enemmän ulkotiloissa.

Kunnat ovat myös voineet pitää uimahallit auki oman harkintansa mukaan. Uimahalleissa on voimassa maskisuositus yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa.

Oppilaitokset ja työpaikat

Julkisen sektorin työntekijöille tuli nyt etätyösuositus.

”Kaikille julkisen hallinnon työntekijöille suositellaan etätyötä. Lisäksi muita turvajärjestelyjä on tehtävä esimerkiksi lähikontaktien välttämiseksi”, kuntaministeri Sirpa Paatero kertoi.

Hallitus päätti myös, että ammattikorkeakouluille ja yliopistoille suositellaan siirtymään etäopetukseen, jos alueen epidemiatilanne siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Etäopetussuositus koskee siis muun muassa pääkaupunkiseutua.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan toisella asteella etäopetukseen siirrytään, jos se on epidemiatilanteen mukaan välttämätöntä. Muuten lähiopetuksessa pyritään pysymään.

Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset siirtyivät etäopiskeluun maaliskuussa. Suomen lukiolaisten liiton (SLL) kyselyssä 60 prosenttia vastaajista kertoi kokevansa etäopiskelun henkisesti raskaaksi. Etäopiskelu myös vaikeutti monen lukiolaisen opiskeluja ja moni lukiolainen suoriutui etäopetuksessa heikommin kuin aiemmin.

