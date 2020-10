Oikeudenkäynnit

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen mukaan komisariota ei voida jättää tuomitsematta rangaistukseen, kuten hovioikeus oli tehnyt.

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut sakkoihin komisarion, jonka huolimattomuuden takia syytön mies päätyi selliin pariksi päiväksi. Mies oli joutunut identiteetti­varkauden uhriksi, ja häntä epäiltiin varkaan tekemistä rikoksista.

Komisario tuomittiin tuottamuksellisesta vapauden­riistosta ja tuottamuksellisesta virka­velvollisuuden rikkomisesta 30 päiväsakkoon. Hänen tuloillaan maksettavaa tulee 1 260 euroa.

Aiemmin myös Turun hovioikeus katsoi komisarion syyllistyneen rikokseen, mutta jätti hänet tuomitsematta rangaistukseen.

Poliisi otti identiteettivarkauden uhriksi joutuneen helsinkiläis­miehen kiinni petoksesta ja väärennyksestä epäiltynä toukokuussa 2015. Hänen nimissään oli vuokrattu asuntoauto, joka oli myyty eteenpäin.

Kuulusteluissa mies kiisti tietävänsä mitään matkailuauton vuokraamisesta ja myymisestä.

Mies myös kertoi joutuneensa identiteetti­varkauden kohteeksi. Hän oli saanut poliisilta pari kuukautta aiemmin kirjeen, jossa kerrottiin identiteetti­varkaudesta.

Mies mainitsi kirjeestä kuulustelijalle, mutta siitä huolimatta hänet pidätettiin ja siirrettiin Helsingistä Tampereelle. Hänet vapautettiin kahden vuorokauden kuluttua.

Myöhemmin hänen asemansa jutussa muutettiin epäillystä asianomistajaksi.

Lue lisää: Identiteettivarkauden uhriksi joutunut Mikko joutui kahdeksi vuorokaudeksi selliin petosepäilyn takia

KKO:ssa kysymys oli siitä, pitääkö pidätyksestä päättäneelle komisariolle määrätä rangaistus.

KKO huomautti ennakko­päätöksessään, että aiemman ratkaisu­käytännön mukaan on korkea kynnys jättää rangaistus tuomitsematta. Tämä on yleensä edellyttänyt, että tekoon tai tekijän syyllisyyteen on liittynyt sellaisia erityisiä moitittavuutta vähentäviä seikkoja, jotka tekevät rikoksesta vähäisen tai anteeksi­annettavaan tekoon rinnastettavan.

Tässä tapauksessa komisario oli asiaan perehtymättä määrännyt miehen pidätettäväksi, vaikka pidättämisen edellytykset eivät olleet täyttyneet. Tämä johti siihen, että mies menetti perusteetta vapautensa kahdeksi vuorokaudeksi.

KKO muistutti perustuslaissa turvatusta oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen. Sen vuoksi vapauden rajoittamiseen pitää virkatoiminnassa suhtautua erityisellä huolellisuudella. Jo verrattain lyhyt vapaudenmenetys täyttää tuottamuksellisen vapaudenriiston tunnusmerkistön.

Tässä tapauksessa pidättämis­päätöksellä ei ollut kiire, joten miehen kiistämisen perusteet olisi ehditty tarkastaa. Tilanteessa ei muutenkaan ollut mitään yllättävää tai odottamatonta.

Komisario oli vedonnut siihen, että hän oli tehnyt päätöksen vapaa-ajallaan puhelin­keskustelun jälkeen. Menettely oli hänen mukaansa normaali.

KKO huomautti, ettei komisariolla ollut velvollisuutta toimia vapaa-ajallaan, vaan hän olisi voinut ohjata päätöksenteon päivystävälle komisariolle.

Koska hän päätti itse tehdä päätöksen, hän myös vastaa siitä, että pidättämisen edellytykset täyttyivät.

”Tätä laiminlyöntiä ei tee hyväksyttäväksi tai anteeksi­annettavaksi se, että käytetty yhteyden­pito­tapa itsessään on vakiintunut.”

KKO:n mukaan komisarion teko oli rikoslajissaan tavanomainen.

”Rangaistusta korottavana seikkana on otettava huomioon, että [komisario] on huolimattomuudesta rikkonut virkatoimintaansa liittyvän keskeisen velvollisuuden, mikä on johtanut perusteettomaan vapauden­menetykseen. Toisaalta hänen menettelynsä ei ole osoittanut välinpitämätöntä suhtautumista viranhoitoon.”