Oikeudessa todistajana kuultu Saara muutti lähes kaikki lausuntonsa myönteisemmäksi Jari Aarnion kannalta.

Helsingin käräjäoikeudessa kuultiin perjantaina palkkamurhajutun oikeudenkäynnissä todistajana Saara-nimellä tunnettua naista.

Oikeudessa käsiteltiin Saaran aiemmin esitutkinnassa antamia lausuntoja, joiden tietoja Saara pyörsi elokuussa tehdyssä uudessa kuulemisessa. Kyse on muun muassa siitä, oliko syytettynä olevalla Jari Aarniolla avaimet Vuosaaren asuntoon.

Oikeudessa Saara sanoi, ettei Aarniolla ollut avainta tähän asuntoon, vaan vasta hänen seuraaviin asuntoihinsa.

Ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal murhattiin lokakuussa 2003 Saaran vuokra-asunnossa Vuosaaressa.

Saara on poliisin kuulusteluissa vuosina 2013, 2016 ja 2018 kertonut monia murhasyytteiden kannalta oleellisia tietoja.

Saara on tuolloin kertonut muun muassa, että Aarniolla on ollut avaimet Vuosaareen asuntoon, ja että oli Aarnion idea vuokrata asunto eteenpäin rikollispomo Keijo Vilhuselle.

Uusissa kuulusteluissa Saara on kuitenkin pyörtänyt aiemmat puheensa ja kertonut murha-ajan tapahtumista Aarnion kannalta edullisemman version.

Aarnion puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi kysyi oikeudessa selitystä sille, miksi Saara on päättänyt muuttaa tarinaansa.

Saaran mukaan hänellä on tänä vuonna ollut paljon aikaa ajatella koko Aarnio-asiaa. Hän on oman kertomansa mukaan alkanut epäillä koko tutkinnan paikkaansa pitävyyttä.

Syyttäjä Perttu Könönen kiinnitti huomiota siihen että aiempina vuosina Saara on antanut johdonmukaiset ja yhtenäiset vastaukset kysymyksiin Aarnioon liittyen.

”Miten on mahdollista että tämän päivän kertomus voisi olla totta?” Könönen kysyi.

”Nyt mulla on ollut aikaa ajatella asioita”, Saara vastasi.

Saaran mukaan hänellä oli aiempina vuosina hirveä vihan tunne Aarniota kohtaan.

Saaran mukaan päätös antaa uudet lausunnot oli hänen omansa, eivätkä siihen vaikuttaneet muut ihmiset.

Saara kertoi oikeudessa olleensa todistajansuojelun aikaisina vuosina jatkuvasti hengenvaarassa. Hänen mukaan keskusrikospoliisin (krp) poliisit kertoivat hänen henkensä olleen uhatun jatkuvasti. Tämä oli aiheuttanut hänelle vakavia pelkotiloja.

Saara irrottautui todistajansuojeluohjelmasta toissa keväänä.

Saaran mukaan nämä pelkotilat ovat vaikuttaneet osaltaan myös hänen lausuntoihinsa. Hän sanoi myös, että osa esitutkintaan kirjatuista kuulusteluvastauksista ovat hänen mukaansa väänneltyjä.

”Ne on tosi omituisesti kirjattuja”, Saara sanoi.

Saara on kertonut Jari Aarnion toiminnasta palkkamurhan aikana myös Helsingin Sanomille. Kertomuksen keskeiset kohdat pysyivät samanlaisina vuosien ajan siitä lähtien, kun hän kertoi asiasta ensimmäisen kerran keväällä 2013.

Oikeudessa käsiteltiin myös Helsingin Sanomissa julkaistuja nauhoitteita Saaran haastatteluista.

Kysyttäessä haastatteluiden sisällöstä, Saara kertoi ettei ole nauhoja kuunnellut tai muista niissä käytyjä keskusteluja.

Tapahtumien kulussa on kiistatonta, että Saara oli vuokrannut asuntonsa Vilhuselle kesällä 2003.

Aiemmassa kuulustelussa Saara kertoi vuokranneensa asunnon Vilhuselle Aarnion kehotuksesta.

Oikeudessa Saara pitäytyi uudemmassa lausunnossaan, jonka mukaan hän oli ainoastaan kertonut Aarniolle suunnitelmastaan vuokrata asunto Vilhuselle. Idea siihen ei siis olisi ollut Aarnion.

Murhan tapahtuma-aikaan asunnossa asui murhasta sittemmin elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittu Jani Leinonen. Hän oli päätynyt huoneiston asukkaaksi Vilhusen kautta.

Aiemmin Saara on kertonut, että käsky häätää Leinonen on sekin tullut suoraan Aarniolta. Sittemmin hän on korjannut kertomustaan ja sanonut, että hän on itse halunnut päästä Leinosesta eroon.

”Inhosin sitä Koivukylän kämppää. Halusin Kallvikintielle, siellä oli mun kaikki huonekalut ja astiat”, hän kertoi oikeudessa.

Aarnio oli Saaran oikeudessa kertoman mukaan keksinyt juonen, jolla Leinosen saa savustettua ulos asunnosta. Saaran piti sanoa Leinoselle, että sosiaaliviranomaiset olivat tulossa asuntoon tarkastamaan, asuiko Saara siellä todellisuudessa.

Halu Leinosen häätöön tuli Saaran mukaan kuitenkin häneltä itseltään, ainoastaan savustusjuoni oli Aarnion käsialaa.

Saara kertoi että on tutustunut Aarnioon 1990-luvun lopussa. Hän sanoi puhuneensa Aarniolle usein ja kertoneensa tälle kaikki asiansa ja huolensa vuosien ajan.

”Aarniolla oli halu auttaa mua kaikissa asioissa.”

Saaran mukaan hänellä on aiempien kuulustelujen aikaan ollut tarve miellyttää esimerkiksi tutkinnanjohtaja Jukka Haavistoa. Sittemmin hän on alkanut pitää koko Aarniota koskevaa rikostutkintaa perättömänä.