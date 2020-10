”Jussi” näyttää nilkastaan, millainen on jalkapanta eli osa vankien sähköistä pantavalvontaa. Sillä voidaan seurata vankien liikkeitä reaaliajassa.­

”Jos täällä toimii oikein, saa luottamusta ja se kantaa pitkälle”, sanoo seitsemättä vankilatuomiotaan suorittava nainen.

Joka aamu Jussi pyöräilee ammattikorkeakouluun opiskelemaan teknistä alaa – valvontapanta nilkassaan. Hän on vanki, joka on kesästä lähtien asunut Jyväskylän uudessa avovankilassa.

”Koulussa paremmat ystävät tietävät, mistä tulen, mutta he ovat sinut asian kanssa”, 27-vuotias mies sanoo.

Hänet on tuomittu petoksista.

Jussilla on opintolupa arkisin aamukahdeksasta iltakuuteen. Tuon ajan hän voi käyttää opiskeluun talon ulkopuolella. Viikonloppuna hän voi käydä vaikka frisbeegolfaamassa toisen vangin kanssa ja illalla vielä lenkillä.

”Tänäänkin aamulla kävin ensin uimassa ja sitten koulun ruokalassa syömässä.”

Keskellä pihaa seisoo sentään valvontakameratolppa, muuten vankila näyttää enemmän opiskelija-asuntolalta. Se korvasi Laukaan vanhan avovankilan.

Jyväskylän uusi avovankila sijaitsee aivan keskustan vieressä Tourujoen varressa.­

Vankilaa eivät ympäröi muurit. Pihalla on yhteiskäyttö-Jopoja kaupunkireissuja varten. Ei ole sellejä, on omat huoneet. Rakennuksiin ja omiin huoneisiinsa vangit kulkevat omilla avaimillaan. Heillä on myös talon antamat kännykät, joihin tosin pitää ostaa oma sim-kortti. Jussikin voi käyttää omaa älykännykkäänsä opiskellessaan vankilan ulkopuolella. Yöksi puhelimet tosin laitetaan säilöön lokeroon.

Jyväskylän uusi vankila näyttää suuntaa siihen, mihin vankeinhoito on menossa. Taustalla on ajatus valmentaa elämään ”siviilissä” ja tukea vankia palaamaan rikoksettomaan elämään. Kaikille vangeille avovankilaan pääsy ei ole mahdollista. Vankien pitää sitoutua esimerkiksi päihteettömyyteen ja järjestyssääntöihin.

Pitää myös pystyä hyvään käytökseen ja riittävään omatoimisuuteen: jokainen vanki tekee ruokansa itse. Arjen taitoja opetellaan esimerkiksi Marttojen järjestämillä kursseilla.

Heinäkuussa avautunut vankila on Rikosseuraamuslaitoksen uusi konsepti ja käyntikortti avovankilasta, joka on keskellä kaupunkia ja jossa suuri osa toiminnoista tapahtuu vankilan seinien ulkopuolella.

Riskiä rikosten uusimiseen koetetaan vähentää jokaisen omalla ransulla eli rangaistusajan suunnitelmalla. Niiden tarkoituksena on tarjota polkuja rikoksettomaan elämään, sanoo Jyväskylän vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen.

Vankilan johtaja Tuula Tarvainen ja vankien käytössä olevia Jopoja vankilan pihalla.­

Kaikki vankilat eivät kuitenkaan kehity samaan suuntaan, sillä vankeja on erilaisia. Rikosseuraamuslaitos kertoi lokakuun alussa, että Turun vankilaan perustetaan uusi varmuusosasto. Sitä tarvitaan, koska väkivalta ja sen uhka henkilökuntaa kohtaan on yleistynyt. Suljetuissa vankiloissa, kuten vaikka Riihimäellä, tavoite on, että vanki pääsee ulos sellistä noin kahdeksaksi tunniksi vuorokaudessa. Varmuusosastolla aika voi olla paljon lyhyempi.

Jyväskylän vangeilla sen sijaan on nilkassaan sähköinen valvontapanta, joka ilmaisee heidän sijaintinsa reaaliajassa ja myös jälkeenpäin. Sillä valvotaan, että vanki kulkee kaupungilla vain niissä kohteissa, joihin hänellä on lupa mennä. Tällainen voi olla esimerkiksi läheinen ruokakauppa.

Jussi sanoo arvostavansa vankeusolojaan. Kun tuomio on istuttu vuoden päästä, hän sanoo aikovansa pysyä pois vankilasta. Hän kokee, että vapaampi vankeusaika tukee häntä parhaiten siviiliä varten.

”En näkisi niin, että minua hyödyttäisi timpuroida vankilan pajassa puusta jotain, vaikka se onkin ihan mukavaa. Uskon, että vapautumiseni jälkeen olen koulutustani vastaavassa ammatissa. Onhan tämä ihan mahtavaa”, Jussi kertoo.

”Täällä katsotaan tulevaisuuteen eikä kaivella menneitä ja syytellä.”

Mutta mitä jos kaupungin valot alkavat houkuttaa liiaksi, kun muutenkin on saanut maistaa puolivapaata, lähes tavallista opiskelijaelämää?

”Ai alkaa kiinnostaa juhliminen? Kouluympäristössä kyllä kuulee juttuja muiden iltariennoista. Silloin tulee mieleen, että harmi, kun oma tilanne on tällainen. Nyt on korona helpottanut asiaa huomattavasti”, hän naurahtaa.

Johtaja Tarvaisen mukaan tarvetta on nimenomaan tällaisille vankiloille, joissa luodaan mahdollisuudet kuntoutumiseen, opiskeluun ja työelämään pääsyyn.

”Eristäminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle sulkeminen ei edistä tavoitetta rikoksettomasta elämästä. Aina, kun mahdollista, vapautumisen tulee tapahtua näin vaiheittain”, Tarvainen sanoo.

”Se on myös koko yhteiskunnalle turvallisempi vaihtoehto. Jokainen vanki vapautuu.”

Samaa mieltä on Jussi.

”Se on vanha ajattelutapa, että meidän pitäisi olla kahleissa märkään betoniseinään lukittuina. Vapauden ja oman päätäntävallan menettäminen on iso juttu. On ottanut koville, kun en voi olla normaalissa kanssakäymisessä ihmisten kanssa kuten ennen”, Jussi vastaa.

Hän uskoo, että jos hän joutuisi olemaan sellissä koko vankeusaikansa, joskus koittava siviilielämä olisi hyvin paljon vaikeampaa kuin se nyt tulee olemaan.

”Kaikki vähäkin sosiaalisuus on tärkeää minulle. Siksi menen aina kun mahdollista kouluun ja esimerkiksi kirjastoon, jossa voin jutella ihmisten kanssa.”

Samira, 35, on nyt seitsemättä kertaa vankilassa, mutta tämä kerta on viimeinen, hän sanoo. Hänellä on tuomio petoksista, kolme lasta, peruskoulu kesken, mutta aikomus opiskella pian kosmetologiksi. Tuomiota on jäljellä noin puolitoista vuotta.

”Samira” on sisustanut huoneen mieleisekseen.­

”Avotalo pitää ansaita”, hän sanoo.

Samira kuitenkin tietää, ettei avotalonkaan vapaus ole oikeaa vapautta.

”Meillä on täällä hyvät olot, mutta kuitenkin perhe, lapset ja minä itse kärsimme. Ei täältä pääse lähtemään heti, jos siviilissä tapahtuu jotain. Me olemme menettäneet vapautemme.”

Lapsiaan hän pääsee tapaamaan omassa kodissaan kerran kuussa.

Hänen mielestään nykyinen vankila-aika on silti ollut hänelle kaikesta huolimatta myönteinen kokemus, jossa omasta vankeusajasta pystyy tekemään itseä hyödyttävän jakson elämässä. Hänellä on kokemusta myös toisesta avovankilasta. Siellä olo tuntui riittämättömältä, vaikka kuinka yritti.

”Jos täällä toimii oikein, saa luottamusta ja se kantaa pitkälle. Tärkeää on, että täällä ei tarvitse esittää mitään henkilökunnalle, vaan voin rehellisesti puhua kaikille. Minua tuetaan täällä niin, että saan puhtaan pöydän, jolta lähteä siviiliin”, hän sanoo.

Vankilassa hänellä on ollut aikaa miettiä. Se on johtanut päätökseen, ettei elämä enää jatku näissä merkeissä.

”Olen aikuistunut täällä ja tajunnut, mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi olen täällä. Olen karsinut elämästäni sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole olleet minulle hyväksi.”

Vankilan psykologi Laura Jernberg käyttää Tico-manchesterinterrieriänsä työssään. Koira rauhoittaa, piristää ja ilahduttaa työyhteisöä ja vankeja. Kuva on vankilan tapaamistilasta.­

Jussi ja Samira kehuvat toistuvasti Jyväskylän vankilan henkilökuntaa. Molemmat myös tietävät tarkasti, mitä tekevät heti, kun pääsevät vapaaksi.

”Silloin on jo kämppä järjestetty. Varmaan vietän viikonlopun läheisteni kanssa, mukaan tulisivat ainakin sisarukset ja heidän lapsensa”, sanoo Jussi.

Samira sanoo viettävänsä koti-illan lastensa kanssa.

”Sitten käyn vanhempieni ja mummon haudalla. Ja saan asiat järjestykseen.”

Tilastot uusintarikollisuudesta ovat osin heidän puolellaan, osin vastaan. Vuonna 2014 vapautuneista vankeusvangeista vähän yli puolet syyllistyi viiden seurantavuoden aikana vähintään yhteen rikokseen, josta seurasi uusi ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu. Ensikertalaisen todennäköisyys palata vankilaan on pienin.

Jussin ja Samiran nimet muutettu aiheen arkaluontoisuuden takia.