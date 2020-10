Etätyösuositus koskee koko maata, mutta leviämis- ja perusvaiheessa olevien alueiden suosituksissa on suuria eroja.

Mitkä koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset koskevat minua ja miten rajoituksiin pitäisi suhtautua? Tämä on aiheuttanut hämmennystä viime päivinä, ja hallituksen torstaina antamat uudet linjaukset sekoittivat pakkaa entisestään.

Mitä tarkoittavat koronavirusepidemian perus-, kiihtymis- ja leviämisvaihe? Ja millaisia alueellisia rajoituksia niihin liittyy?

HS kokosi vastauksia kysymyksiin epidemian eri vaiheista ja niitä koskevista rajoituksista. Tietoa rajoituksista ja suosituksista löytyy myös valtioneuvoston verkkosivuilta.

Epidemian kolme vaihetta määritellään STM:n syyskuussa julkaisemassa toimintasuunnitelmassa ja ne perustuvat ilmaantuvuuslukuihin. Nämä voivat vaihdella alueittain nopeastikin, kuten kokemus esimerkiksi Vaasan alueelta osoittaa.

Koronaepidemian suitsimiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten jalkauttamisesta vastaavat sairaanhoitopiirit ja kuusi aluehallintovirastoa.

Perustaso

Ensimmäisessä vaiheessa alue on perustasolla. Silloin tartuntojen ilmaantuvuus – eli todettujen tapausten määrä sataatuhatta asukasta kohti – on alhainen. Niistä vain pieni osa on kotoperäisiä eli saatu alueen sisältä.

Tapahtumien järjestäminen

yli 50 hengen yleisötilaisuudet mahdollisia, kunhan noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjeistusta

harrastustoimintaa voidaan jatkaa ja julkisia tiloja käyttää, kunhan osallistujat ja seurueet voivat välttää lähikontaktia

Ravintolat

■ Ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikoja on rajoitettu. Liikkeet saavat olla auki klo 04–01 ja anniskelu on sallittu klo 9–24.

Suositus käyttää maskia

Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Kun hakeudut koronavirustestiin ja jos ennen testin valmistumista on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella

Jos saavut riskialueelta Suomeen ja siirryt karanteeniin ja jos on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella

Kiihtymisvaihe

Epidemian toisessa vaiheessa alueella siirrytään kiihtymisvaiheeseen. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on viikossa vähintään 6–15 ja kahdessa viikossa vähintään 10–25. Lisäksi yli prosentti tehtyjen koronatestien tuloksista on positiivisia.

Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjuja esiintyy ajoittain, mutta niiden lähteet voidaan pääsääntöisesti jäljittää. Sairaalahoidossa ei tarvita erityistoimia.

Kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Ahvenanmaa.

Tapahtumien järjestäminen

alueellinen tai paikallinen suositus yli 20 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä

yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan puoleen normaalista paikkamäärästä

julkisten tilojen asiakasmäärä rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä ja tiloja käytetään niin, että osallistujat ja seurueet voivat välttää lähikontaktia

aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään, jos tartuntariski on korkea

kaikki harrastustoiminta on järjestettävä niin, että osallistujat ja seurueet voivat välttää lähikontaktia

Ravintolat

■ Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla ravintolat ja anniskelupaikat on suljettava viimeistään kello 23 ja anniskelu lopetettava kello 22. Asiakkaita voi ottaa sisään enintään puolet maksimimäärästä.

Koulut

■ korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen, välttämättömät lähiopetuksen tarpeet huomioidaan

Suositus käyttää maskia (yleisten maskiohjeiden lisäksi)

Toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Tällaisia sisätiloja ovat esimerkiksi kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot, kirkot, kulttuurilaitokset, elokuvateatterit

Leviämisvaihe

Kolmas vaihe on leviämisvaihe, jossa sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti. Taudin ilmaantuvuus on viikossa vähintään 12–25 ja kahdessa viikossa vähintään 18–50. Tapausmäärä kasvaa yli kymmenen prosentin päivävauhtia, yli kaksi prosenttia testeistä on positiivisia ja enemmistöä tartunnanlähteistä ei voida jäljittää.

Leviämisvaiheessa on tällä hetkellä ainoastaan Vaasan sairaanhoitopiiri, jossa koronavirus on levinnyt parissa viikossa laajaksi tartuntaryppääksi.

Tapahtumien järjestäminen

alueellinen tai paikallinen suositus yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä

tarvittaessa yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään kokonaan

ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kokonaan kuitenkin niin, että lasten ja nuorten harrastuksissa käytetään erityistä harkintaa

tarvittaessa julkiset tilat suljetaan kokonaan

Koulut

tarvittaessa myös toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen, välttämättömät lähiopetuksen tarpeet huomioidaan

Suositus maskin käytöstä (edellisten lisäksi)

Aina joukkoliikenteessä ja esimerkiksi takseissa

oppilaitoksissa yläkouluista lähtien

Koko maa

Koko maassa on voimassa etätyösuositus toistaiseksi, myös perusvaiheen alueilla. Suositus koskee julkisen hallinnon työntekijöitä, mutta vastaavaa mahdollisimman laajasti etänä työskentelyä suositellaan myös yksityisten työnantajien palveluksessa oleville.

Lisäksi tutut yleisohjeet tartunnan välttämiseksi pätevät kaikkialla Suomessa: pese käsiä tai käytä käsidesiä, yski ja aivasta hihaan tai nenäliinaan, älä liiku oireisena muualle kuin koronatestiin, käytä maskia, jos turvaväliä ei voi pitää ja lataa puhelimeesi Koronavilkku-sovellus.