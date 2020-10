Onnettomuudet

Pääkaupunkiseudulta kotoisin ollut 30-vuotias pyöräilijä kuoli poliisin mukaan vammoihinsa tapahtumapaikalla.

Poliisi epäilee metsästäjän ampuneen vahingossa maastopyöräilijän Urho Kekkosen kansallispuistossa Lapissa. Lapin poliisilaitos kertoo saaneensa eilen kello 11 aikaan ilmoituksen, jonka mukaan metsästäjän laukaus oli osunut pyöräilijään.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Marko Ijäs sanoo STT:lle, että tietoa tapahtuneesta on vielä suhteellisen vähän. Hän kertoo, että kansallispuistossa metsästys on sallittua muun muassa paikkakuntalaisen oikeudella. Tässä tapauksessa metsästäjällä on Ijäksen mukaan ollut luvat kunnossa.

”Henkilö on ollut yksin lintumetsällä. Laukaus on ammuttu kiväärillä”, Ijäs sanoo.

Metsästämässä ollutta miestä ei ole vielä kuulusteltu, eikä Ijäs lähde tässä vaiheessa tarkemmin avaamaan tilannetta tai kerro, minkä ikäinen metsällä ollut mies on.

”Poliisi ei tällä hetkellä epäile, että tekoon liittyisi tahallisuutta”, Ijäs toteaa.

Tapahtumapaikka on Urho Kekkosen kansallispuistossa, Kemihaaran ja Korvatunturin välisellä alueella. 30-vuotias, pääkaupunkiseudulta kotoisin ollut pyöräilijä kuoli poliisin mukaan vammoihinsa tapahtumapaikalla.

Surmansa saanut oli pyöräilemässä neljän muun ihmisen kanssa. Haavoittunutta lähimpänä olleet antoivat hänelle ensiapua. Seurueen muihin pyöräilijöihin ei poliisin tietojen mukaan kohdistunut välitöntä vaaraa.

Paikalta soitettiin heti hätäkeskukseen, mutta hoitohenkilökunta ei Ijäksen mukaan ehtinyt paikalle syrjäiseen paikkaan ennen kuin uhri kuoli.

Metsästäjää epäillään nykytietojen valossa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Rikosnimikkeet saattavat muuttua esitutkinnan aikana. Asianomaisia tai silminnäkijöitä ei ole vielä ehditty kuulla.

Törkeästä kuolemantuottamuksesta vähimmäisrangaistus on rikoslain mukaan vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta.

Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssäännön mukaan metsästys on sallittu retkeilijöiden suosimassa kansallispuistossa paikallisille asukkaille kotikuntansa alueella. Ulkopaikkakuntalaisille ei myönnetä metsästyslupia kansallispuistoon.

Lisäksi järjestyssäännössä kerrotaan, että saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus harjoittaa kansallispuistossa kulttuurimuotoonsa kuuluvia perinteisiä elinkeinoja kuten poronhoitoa, kalastusta ja metsästystä.

Pyöräily puistossa on sallittu maastoon merkityillä ulkoilureiteillä ja erikseen järjestyssäännössä määritellyillä reiteillä. Lumipeitteisenä aikana pyöräily on sallittu kaikkialla muualla, paitsi huolletuilla laduilla.

”Pyöräilijät ovat tässä tapauksessa olleet maastoon merkityllä ulkoilureitillä”, Ijäs sanoo.