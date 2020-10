Liitto moittii tutkijaa tietojen taloudellisesta hyödyntämisestä. Tiedekunnan dekaanin mukaan riidan taustalla ovat lyhytkalloisten rotujen terveysongelmat. Liitto kiristää nyt rotujen jalostusääntöjä.

Suomen Kennelliitto on ajautunut ilmiriitaan koirien geenitutkimusta tekevän tutkimusryhmän johtajan, professori Hannes Lohen kanssa. Riitely uhkaa geenitutkimuksen jatkoa.

Liiton mukaan riidan taustalla on huoli geeninäytteiden kaupallisesta käytöstä. Tutkijoiden mukaan riidan taustalla ovat lyhytkalloisten koirarotujen jalostusongelmat.

Kennelliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä koirien geenitutkimuksen parissa. Kennelliitto on jakanut vuodesta 2011 alkaen noin 80 000 koiran julkisia tietoja yliopiston tutkimusryhmän käyttöön.

Eläinlääketieteellisen molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi on tehnyt koiratietojen avulla uraauurtavaa geenitutkimusta. Lohen työryhmä on kerännyt vuosien varrella noin kymmenen miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta. Rahoitus ei ole tutkijoiden tuloa vaan se on käytetty koirien perimän ja tautien tutkimukseen. Saadut tulokset ovat auttaneet myös ihmisten perinnöllisten tautien ymmärtämistä.

Kennelliitto irtisanoi maaliskuussa sopimuksensa tiedekunnan kanssa. Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkoivat keväällä. Liiton mukaan irtisanominen ei liity mitenkään meneillä olevaan riitaan. Liiton tavoitteena on saada aikaan entistä laajempi sopimus, jotta tutkijat voivat edelleenkin hyödyntää tietoja.

”Sopimus irtisanottiin, sillä halusimme varmistaa toiminnan laillisuuden tietosuojalakiin verrattuna. Nyt sosiaalisessa mediassa on yhdistetty riitely ja sopimusongelmat, mutta ne olivat vain sattumaa”, Kennelliiton puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo.

Lehkonen kirjoitti tiukkasävyisen kommentin Lohen toiminnasta tuoreeseen Koiramme-lehteen. Siinä Lehkonen moitti tutkimustietojen luovuttamista kaupallisiin tarkoituksiin. Liittoa harmittaa, että sen jäsenten luovuttamilla tiedoilla tehdään bisnestä.

”Liiton tietokannassa olevat tiedot ovat kasvattajien luovuttamia, ja kasvattajat ovat joutuneet maksamaan niistä rekisteröintimaksun”, Lehkonen sanoo.

Lehkonen kertoo, että moite viittasi osittain myös Hannes Lohen yritystoimintaan.

Kaupparekisteritietojen mukaan Lohi on ollut mukana kasvuyritystoiminnassa useiden vuosien ajan.

Koirien dna-testin kehittäneestä Genoscoper Laboratories -yhtiöstä myytiin osa yhdysvaltalaisen Mars Veterinaryn suomalaiselle tytäryritykselle kolme vuotta sitten. Nyt jäljelle jäänyt yritys tunnetaan nimellä Petbiomics. Sen hallituksessa on Lohen lisäksi oululainen sijoittaja Matti Koskelo.

Petbiomics on kehittänyt koirien aineenvaihduntatestiä. Tuoreimman tilinpäätöksen mukaan yritys on käynyt yritysjärjestelykeskusteluita pääyhteistyökumppaninsa kanssa.

Hannes Lohi käänsi HS:n haastattelupyynnön Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaanille Antti Sukuralle.

Sukura korostaa, että Lohen yritystoiminnassa ei ole eturistiriitoja. Päinvastoin valtiovalta peräänkuuluttaa tutkijoita perustamaan startup-yrityksiä ja kaupallistamaan tutkimustietoa.

”Kennelliiton ja Helsingin yliopiston välinen sopimus on kieltänyt koirien tietojen luovuttamisen muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen. Tietoja ei ole myöskään luovutettu, vaan tutkijaryhmä on tunnistanut tiedoista tautigeenejä ja julkistanut tutkimustuloksia”, Sukura selvittää.

Nämä tutkimustulokset ovat aina julkista tietoa ja niitä voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

”Niiden soveltaminen kaupallisiin testeihin ei ole yliopiston tehtävä. Näin toimitaan myös ihmispuolella. Ne, jotka ovat kiinnostuneita sukunsa geeneistä, ostavat tiedot kaupallisena palveluna”, Sukura sanoo.

Sukuran mukaan riidan taustalla on syvä huoli lyhytkalloisten koirarotujen perimästä. Lyhtykalloisia rotuja ovat esimerkiksi englanninbulldoggi, ranskanbulldoggi ja mopsi. Lyhytkalloisuus altistaa koiran usealle elämänlaatua heikentävälle vialle ja sairaudelle. Nämä perinnölliset viat aiheuttavat koiralle kärsimystä ja merkittävää haittaa.

Ruokaviraston syksyllä julkaiseman selvityksen mukaan lyhytkalloisten koirien jalostuksen voidaan katsoa olevan eläinsuojelulain vastaista.

”Onko kyse siitä, että kun tieto on lisääntynyt, tuska on kasvanut? Tämä on voinut aiheuttaa pahaa mieltä”, Sukura arvioi.

Kennelliiton mukaan selvitys ei ole ongelmallinen. Toinen selvityksen päätekijöistä on Kennelliiton jalostusasiantuntija.

”Olen ollut yli kymmenen vuoden ajan muiden mukana painostamassa lyttykuonorotujen järjestöjä. Jos ette tee mitään, viranomaiset päättävät teidän puolestanne”, Lehkonen korostaa.

Kennelliitto ilmoitti perjantaina, että se tiukentaa lyhytkalloisten rotujen jalostussääntöjä. Englanninbulldoggin ja mopsin jalostussäännökset tiukentuvat vuoden 2021 alussa. Myös jalostukseen käytettäville ranskanbulldoggeille aloitetaan ensi vuoden alussa pakolliset terveystutkimukset.

Myös Sukura kehuu Kennelliiton pitkäaikaista toimintaa koirien terveysjalostuksen parissa, mutta tiedekunta ei hyväksy tutkijoidensa painostusta. Puheenjohtaja Lehkonen kohdisti Koiramme-lehden kirjoituksen loppukaneetin Lohelle, ja neuvoi: ”Älä pure ruokkivaa kättä.”

”Hannes Lohi kertoo, että häntä ja myös muita hänen tutkimusryhmänsä jäseniä on painostettu toimijoiden taholta ja uhattu, että yhteistyö katkaistaan ja dna-näytteitä ei enää tule. Emme voi hyväksyä painostusta. Yksi yliopiston arvoista on vapaus, ja tieteellisen tutkimuksen tuloksia täytyy voida vapaasti kertoa”, Sukura sanoo.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kiistan lähiaikoina. Kennelliitto on kääntymässä tietosuoja-asioihin perehtyneiden oikeudellisten asiantuntijoiden puoleen, kun taas tiedekunta neuvottelee yliopiston lakimiesten kanssa ensi viikolla.

Riitelystä kertoi ensimmäisenä Yle.