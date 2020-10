Useissa kansallis­puistoissa metsästetään Etelä-Suomessakin: ”Hirvenajo on sallittu lähes kaikissa kansallis­puistoissa”

Pohjois-Suomen kansallispuistoissa paikallisasukkailla on vapaa metsästysoikeus. Hirvenajo on sallittua lähes kaikissa Suomen kansallispuistoissa.

Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa paikallisväestöllä on rajoitettu metsästysoikeus. Kuva vieraspetopyynnistä kansallispuistossa lokakuun alussa.­

Kansallispuistot on perustettu ensisijaisesti suojelemaan luontoa ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Tarkoitus on myös antaa ihmisille mahdollisuus nauttia ja rentoutua luonnossa. Suomessa myös metsästys on sallittu kansallispuistoissa melko yleisesti.

Pohjois-Suomessa paikkakuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus kansallispuistoissa, mutta muuallakin metsästys on sallittu tapauskohtaisesti useassa puistossa, kertoo luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä kansallispuistoja hallinnoivasta Metsähallituksesta.

”Lisäksi hirvenajo on sallittu lähes kaikissa kansallispuistoissa”, Heikkilä sanoo.

Rajoitettu metsästys on sallittu esimerkiksi vesilintujen ja hylkeiden kohdalla merellisissä kansallispuistoissa. Myös hirvenmetsästys on paikoin sallittua myös eteläisen Suomen puistoissa.

Niin metsästys kuin hirvenajokin edellyttävät Metsähallituksen myöntämää poikkeuslupaa.

Metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueilla nousi puheenaiheeksi Urho Kekkosen kansallispuistossa Lapissa sattuneen metsästysonnettomuuden vuoksi. Noin 30-vuotias maastopyöräilijä kuoli lauantaina, kun metsästäjän laukaus osui häneen.

Poliisi epäilee, että lintumetsällä ollut metsästäjä ampui vahingossa maastopyöräilijän, joka oli merkityllä reitillä suositulla ulkoilualueella.

Urho Kekkosen kansallispuistossa metsästys on kaikkien pohjoissuomalaisten puistojen tapaan sallittua paikkakuntalaisille.

Metsästysjärjestelyistä päätetään suojelualueiden perustamisen yhteydessä, ja ne määritellään perustamissäädöksessä. Metsästyksen sallimisesta tai kieltämisestä on yleensä noussut kiistoja miltei kaikkien kansallispuistojen perustamisen yhteydessä.

Kansallispuistot perustetaan lailla, ja metsästys on niissä pääsääntöisesti kielletty. Poikkeuksia kuitenkin on.

Poikkeuksena ovat Pohjois-Suomen puistot, joissa metsästys on vapaata paikallisasukkaille. Metsästyslain perusteella paikkakuntalaisilla on oikeus metsästää valtion mailla Lapissa ja Kainuussa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä.

Myös tiettyjen lajien osalta on poikkeuksia. Esimerkiksi Selkämeren kansallispuistossa harmaahylkeen metsästys on sallittua sekä vesilintujen metsästys neljällä alueella. Saaristomeren kansallispuistossa, Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa paikallisasukkaille sallitaan muun muassa vesilintujen metsästys.

Teijon kansallispuistossa sallitaan hirven ja valkohäntäpeuran metsästys. Kolovedellä puolestaan hirvenmetsästys on sallittua paikkakuntalaisille.

Myös vieraspetojen, kuten minkin ja supikoiran, pyynti kansallispuistoissa on sallittu Metsähallituksen poikkeusluvalla. Metsähallitus hävittää itsekin vieraspetoja saaristossa taantuneiden lintukantojen elvyttämiseksi.

Luonnonsuojelualueiden metsästystä koskevat säädökset vaihtelevat. Soidensuojelualueilla puolestaan metsästys on usein sallittua, kun taas vanhojen metsien ja lehtojen suojelualueilla on tiukemmat rajoitukset.

Suojelualueilla, joilla metsästys on sallittua, voidaan metsästystä tarvittaessa rajoittaa esimerkiksi alueellisesti, ajallisesti tai lajikohtaisesti.

Luonnonpuistoissa metsästys on kielletty. Niissä myös retkeily sallitaan ainoastaan merkityillä reiteillä.

Nuuksion kansallispuistossa puolestaan on käyty erikoista vääntöä Metsähallituksen ja poliisien metsästysseuran kesken.

Kansallispuiston järjestyssäännöt kieltävät metsästyksen puiston alueella, mutta Poliisi-Erämiehet-yhdistys on saanut ampua hirviä ja peuroja sekä muita selkärankaisia osassa kansallispuistoa. Poliisi-Erämiehillä on ollut sopimukseen perustuva metsästysoikeus vuodesta 1995.

Metsästysseura ei ole suostunut luopumaan oikeudestaan, vaikka Metsähallitus on yrittänyt neuvotella koko kansallispuiston vapaaksi metsästämisestä muutama vuosi sitten.

