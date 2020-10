Vaasan sairaanhoitopiirissä on Suomen ylivoimaisesti suurin koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku.

Vaasan Sundomissa sijaitsevassa Kårkullan hoivakodissa lähes kaikilla asukkailla on todettu koronavirustartunta. Hoivakodissa on kaikkiaan yhdeksän asukasta, ja heistä kahdeksalla on todettu tartunta, vahvistaa STT:lle Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Myös hoivakodin henkilökunnalla on todettu koronavirustartuntoja. Työntekijöitä on 18, ja heistä yhdeksällä on todettu tartunta. Yhteensä tartuntoja on todettu 17. Tartuntaryppäästä uutisoi ensin sanomalehti Ilkka-Pohjalainen.

Sitä, kuinka koronavirus on hoivakodissa päässyt leviämään, ei tiedetä varmuudella.

”Meillä Vaasassa tautia on ollut runsaasti ja on varsin odotettavaa, että jossain vaiheessa tällainen asia tapahtuu. Onko kyseessä sitten ollut omainen vai onko kyseessä ollut työntekijä, sitä on vaikea sanoa”, Kaukoranta toteaa STT:lle.

Sairaalassa on yksi hoivakodin asukas, Kaukorannan mukaan hänen tilansa ei ole kriittinen. Muut hoivakodin asukkaat voivat Kaukorannan mukaan hyvin ja heitä hoidetaan heidän omissa huoneissaan.

Ensimmäiset tartunnat todettiin hoivakodissa tiistaina. Koko yksikkö asetettiin silloin karanteeniin.

Nyt ilmennyt hoivakodin tartuntarypäs on Kaukorannan mukaan saatu rajattua yhteen yksikköön.

”Henkilökunta ei ole ollut muualla töissä, eivätkä myöskään ne henkilöt, jotka ovat tulleet korvaamaan tätä karanteeniin asetettua henkilökuntaa. He eivät tee työtä muissa hoitokodeissa”, Kaukoranta sanoo.

Vaasan hoivakodeissa on jo aiemmin annettu ohjeistus vierailuiden vähentämisestä. Myös koronavirustesteihin hakeutumista jo pienten oireiden perusteella on Kaukorannan mukaan korostettu.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomen ylivoimaisesti suurin koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku. Vaasassa on 348,0 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden, kun ilmaantuvuusluku esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella on 83,0 tartuntatapausta.

Vaasan koronavirustartuntamäärät lähtivät jyrkkään nousuun noin kaksi viikkoa sitten. Tartuntaryppäät saivat alkunsa opiskelijatapahtumista.

Suomessa on sunnuntaina raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 886 tartuntaa, mikä on 1 328 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on varmistunut 13 424 koronatartuntaa.