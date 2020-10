Oikeudenkäynnit

Korkein oikeus käsittelee kysymystä siitä, oliko toimittajalla oikeus kieltäytyä vastaamasta poliisin hänelle esittämiin kysymyksiin esitutkinnassa.

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valitusluvan Helsingin Sanomien toimittajalle.

Toimittajalle myönnetty valituslupa koskee sitä, oliko hänellä toimittajana oikeus kieltäytyä vastaamasta poliisin hänelle esittämiinsä kysymyksiin.

Esitutkinnassa todistajana kuultu toimittaja oli kieltäytynyt vastaamasta tiettyihin hänelle esitettyihin kysymyksiin vedoten toimittajan lähdesuojaan ja anonyymin ilmaisun oikeuteen.

Valituslupa liittyy HS:n laajaan artikkeliin Puolustusvoimien viestikoekeskuksesta.

Puolustusvoimat teki artikkelista tutkintapyynnön. Sen jälkeen krp aloitti esitutkinnan epäillyistä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virkasalaisuuden rikkomisesta.

Krp teki tutkinnan myötä kotietsinnän jutun toisen kirjoittajan, Laura Halmisen, kotiin ja varastotiloihin. Sen yhteydessä häneltä takavarikoitiin muun muassa tietokone ja muuta materiaalia.

Halminen vastusti takavarikkoa, koska hänen mukaansa se sisälsi lähdesuojan alaista materiaalia. KKO on päätöksessään linjannut kotietsinnän olleen laillinen.

KKO kuitenkin päätti, että poliisi ei saa tutkia eikä hyödyntää HS:n toimittajalta takavarikoitua aineistoa esitutkinnassa.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen mukaan aineisto on hyödyntämiskiellossa, koska se voisi paljastaa toimittajan tietolähteen. Laissa on turvattu toimittajille oikeus olla paljastamatta tietolähteitään.

KKO on omissa ratkaisuissaan painottanut lähdesuojan merkitystä.

”Korkein oikeus toteaa, että toimittajan vaitiolo-oikeuden rajoituksiin on suhtauduttava pidättyvästi, kun otetaan huomioon lähdesuojan keskeinen merkitys tiedotusvälineiden vapauden perusedellytyksenä. Lähdesuojalla on korostunut merkitys silloin, kun toimittajan yleisölle saattama viesti on koskenut yhteiskunnallisesti merkittävää, luonteeltaan salaista viranomaistoimintaa.”

Lähdesuoja koskee myös sellaista materiaalia, josta lähde ei yksiselitteisesti paljastu. Edellytykset täyttyvät, kun tieto voi johtaa lähteen paljastumiseen.