Naisen naapurilleen lähettämä kirje viipyi matkalla yli kuukauden, Postin mukaan kyseessä on ”epäonninen yksittäistapaus”

Lohjalainen eläkeläismies lähetti syyskuun alkupuolella C4-kokoisen kirjeen Lohjalta Siilinjärvelle. Kirje sisälsi lehden, jossa oli henkilökuva siilinjärveläislähtöisestä Sitran pääsihteeristä Jyrki Kataisesta.

Miehen mukaan kirje ei ole vieläkään päässyt perille Siilinjärvelle, eli se on ollut matkalla runsaan kuukauden.

Vielä eriskummallisempi episodi tapahtui viime helmikuussa, jolloin miehen vaimo lähetti ystävänpäivätervehdyksen aivan kulman takana asuvalle ystävälleen. Talojen välillä oli noin 400 metriä, mutta kirje viipyi matkalla yli viisi viikkoa.

Mies korostaa, ettei hänen tarkoituksensa ole ”moittia ketään maanrakoon”. Tähtäimessä on antaa rakentavaa palautetta.

”Oikeista asioista pitää puhua”, hän sanoo.

Mies ei kuitenkaan halua esiintyä tässä jutussa omalla nimellään.

Postinkulun ongelmat eivät ole suinkaan uusi asia, ja ne ovat keskittyneet etenkin pääkaupunkiseudulle. HS kertoi alkuvuodesta Postin sekasorrosta pääkaupunkiseudulla.

Teknologiateollisuus ry:n viestintäpäällikkö Marjo Ollikainen kertoi lokakuun alussa Twitterissä, että hänen uusi pankkikorttinsa on juuttunut postiin viikkokausiksi.

Postinjakelu sai lokakuussa Twitterissä osakseen muutakin ihmetystä.

Postin laatujohtaja Marko Enberg myöntää, että prosessissa on mennyt jokin pieleen, jos lähetyksen perille menossa kestää viikkoja. Hän kuitenkin toteaa, että viikoiksi venyneet toimitusajat ovat ”harmillisia ja epäonnisia yksittäistapauksia”. Hänen mukaansa ei voida puhua koko maata koskevasta kroonisesta ongelmasta.

Enberg sanoo, että Postilla on tietyt palvelulupaukset, joista kuluttajilla ei aina ole ajantasaista ymmärrystä.

”Jos mietitään postimerkillä lähetettyä kirjettä, niin me lupaamme, että se on perillä neljänteen päivään mennessä postituksesta”, Enberg sanoo.

Palvelulupaukseen lasketaan arkipäivät. Tämä tarkoittaa, että palvelulupaus on täytetty, jos tiistaina lähetetty kirje on perillä seuraavana maanantaina.

Enbergin mukaan lähetetty kirje saattaa kohdata matkansa aikana monia ongelmia, koska Postilla on ”maan kattava, monipuolinen ja aika monimutkainenkin” toimitusprosessi. Tavallisesti toimitusaikaa venyttävät esimerkiksi virheelliset tai vanhentuneet osoitteet.

”Jos sattuu monta epäonnista juttua, saattaa joskus valitettavasti käydä niin, että toimitusajassa menee pitkään”, Enberg sanoo.

Perusjakeluun liittyviä yhteydenottoja Posti saa Enbergin mukaan noin 500 viikossa.

”Sitä 500:aa palautetta vasten me jaamme postia yli kymmeneen miljoonaan kotiin tai yritykseen”, Enberg sanoo.

Jos Postilla on jossain tietyssä maakunnassa jakeluun liittyviä ongelmia, ne eivät ole Enbergin mukaan pitkäaikaisia. Tilanne myös pystytään palauttamaan maakunnissa normaaliksi huomattavasti pääkaupunkiseutua nopeammin.

Jakeluongelmat liittyvät usein Postin sisäisiin muutoksiin, joissa esimerkiksi otetaan käyttöön uutta teknologiaa tai muutetaan postinjakelureittejä, Enberg sanoo.

”Tilanne vakautuu usein päivissä tai korkeintaan viikossa tai kahdessa”, Enberg sanoo.

HS:ään yhteyttä ottanut lohjalaismies kertoo myös pettyneensä Postin asiakaspalveluun. Hän kertoo yrittäneensä tuloksetta päästä läpi asiakaspalvelusta kolmena eri päivänä.

Marko Enbergin mukaan koronavirusepidemia on tuonut Postille runsaasti lisää yhteydenottoja, ja tämä on ruuhkauttanut asiakaspalvelun. Hänen mukaansa Posti on huomioinut asian ja pyrkinyt nopeuttamaan asiakaspalvelunsa vasteaikoja.

”Teemme ehdottomasti kehitystoimenpiteitä asian eteen”, Enberg sanoo.

Enberg myös muistuttaa, ettei Posti ole ainut toimija, joka jakaa Suomessa postia, joten kaikki pitkittyneet toimitusajat eivät ole sen vastuulla.

