Vanhustenhoito

Korona­viruksen pääsy vaasalaiseen hoitokotiin on yhä arvoitus – Valviran ylijohtaja: Tartunnat eivät kerro aina virheestä laitoksessa

Iäkkäiden kehitysvammaisten hoivakodin päätalon yhdeksästä asukkaasta kahdeksan sairastui koronavirukseen.

Vaasan keskussairaala tiedotti maanantaina, että Pohjanmaalla on 22 uutta koronavirustartuntaa.­

Vaasan Sundomissa sijaitsevan Kårkullan kuntayhtymän hoivakodin koronavirustartuntojen lähde on yhä arvoitus.

”En osaa vielä vastata siihen”, sanoo kuntayhtymän toiminnanjohtaja Otto Domars.

Vastuualuejohtaja Christian Palmberg Vaasan keskussairaalasta vahvisti maanantaina, että Sundomissa sijaitsevan hoivakodin yhdeksästä asukkaasta kahdeksan oli saanut koronavirustartunnan.

Hoivakodissa on todettu lisäksi noin puolella 18:sta työntekijästä virustartunta. Yksi virustartunnan saanut hoivakodin asukas on lisäksi viety sairaalaan hoidettavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi viime viikolla, että noin puolessa Suomessa todetuista tartunnoista tartuntalähde on jäänyt epäselväksi. Suurin osa epäselvistä tartunnoista raportoitiin Helsingin ja Uudenmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueilta.

Sundomin hoivakoti on senioritalo, jossa asuu ikääntyneitä kehitysvammaisia. Domarsin mukaan sairastuneet ovat asuneet päärakennuksessa, jossa on asunnot yhdeksälle ihmiselle.

Kårkullan kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. Jäsenkunnat voivat ostaa siltä asumispalveluja asukkailleen.

Domarsin mukaan sairastuneiden työntekijöiden tilalle on saatu sijaisia.

”Ei ole ollut helppoa, se on ollut haastavaa. He ovat tulleet muista yksiköistä.”

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin maanantaina, että hallitus on arvioinut muiden suositusten ohella tarvetta antaa suosituksia myös riskiryhmien palveluihin liittyen, mutta on päätynyt siihen, että THL on jo antanut tarvittavan ohjeistuksen.

”Eli hallituksen antamalle suositukselle ei tässä vaiheessa nähty tarvetta”, kertoo neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sähköpostilla annetussa vastauksessa.

THL ohjeisti esimerkiksi viime viikolla, että vaikka koronavirukseen liittyvän karanteenin pituutta on lyhennetty 14 päivästä 10 päivään, suosituksena säilyy, että tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni- ja eristysaika hoivayksiköiden asukkailla on edelleen kaksi viikkoa.

Vaasan sairaanhoitopiiri tiedotti maanantaina, että sen alueella on 22 uutta koronavirustartuntaa sunnuntaiaamuun verrattuna. Noin puolet tartunnan saaneista on vaasalaisia. Keväästä alkaen Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu yli 800 koronavirustartuntaa.

Kårkullan hoivakodin tautiryppäästä uutisoi viime viikolla ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen.

Koronaepidemian leviäminen hoivakoteihin on ollut Valviran ja aluehallintovirastojen huolena keväästä lähtien, sanoo Valviran ylijohtaja Markus Henriksson. Sosiaalihuollon asumispalveluissa asuu ikäihmisiä, kehitysvammaisia ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, jotka ovat haavoittuvassa asemassa.

”Kaikki toimet, jotka tehdään, jotta koronaepidemia ei pääsisi leviämis- tai kiihtymisvaiheeseen, suojaavat myös näitä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia”, Henriksson sanoo.

Henriksson ei vielä tunne Kårkullan hoivakodin tilanteen yksityiskohtia. Hänen mukaansa ei kuitenkaan voida ajatella niin, että covid19-tartunnan toteaminen jossain hoivakodissa tarkoittaisi automaattisesti sitä, että joku olisi tehnyt virheen.

”Asianmukaisessakin toiminnassa voi koronatartunta tulla. Ja jos ikäihminen saa koronan ja kuolee hoivakodissa, sekin voi tapahtua asianmukaisessa ja hyvässä hoidossa.”

Lisäksi vanhusten koronakuolemien ehdottoman välttämisen tavoite voisi johtaa epätarkoituksen­mukaiseen hoitoon ja kärsimyksen lisääntymiseen, jos jo entuudestaan hyvin heikossa kunnossa oleva vanhus siirretään esimerkiksi sairaalan teho-osastolle, vaikka ei hoidosta mitään hyötyisi.

Henriksson muistuttaa, että ikä tai mikään tietty perussairaus ei sinänsä ole peruste mistään hoidosta pidättäytymiselle.

Vanhusten hoivakoteihin suuntautuvien vierailujen suunnittelussa ja järjestämisessä pitää nyt kuitenkin olla erityisen tarkka, Henriksson muistuttaa.

”Yhtä aikaa pitää huomioida yksilön itsemääräämisoikeus ja oikeus suojaan tartunnoilta.”

Kesällä hoivakotivierailujen turvalliseen järjestämiseen löydettiin monenlaisia keinoja. Nyt pitää miettiä uudenlaisia tapoja, sillä esimerkiksi ilmojen kylmetessä ulkotapaamiset eivät ole kaikille tai kaikkialla enää mahdollisia.

Suomessa maanantaihin mennessä raportoiduista 350 covid-19:ään liittyneistä kuolemista 43 prosenttia on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä kuten hoivakodeissa.