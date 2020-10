Raamatun kieli tuodaan torstaina älypuhelinaikaan, kun Uuden testamentin tuore käännös julkaistaan mobiilisovelluksena. Käännösurakka kesti kaksi ja puoli vuotta.

Vanhurskas muuttui oikeudenmukaiseksi ja kelvolliseksi. Autuas vaihtui onnelliseksi. Nyt Jeesus-vauva ei nuku seimessä vaan kaukalossa eläinten heinillä.

Raamatun kieli tuodaan torstaina älypuhelinaikaan, kun Uuden testamentin tuore käännös julkaistaan. Kahden ja puolen vuoden käännösurakan takana on Suomen Pipliaseura.

Uutta käännöstä ei kuitenkaan löydy jatkossa kirkkopenkeiltä, vaan se julkaistaan ainoastaan digitaalisesti. Käännöksessä on nyt huomioitu käyttöliittymä, joten tekstin pitkiä kapulakielisiä virkkeitä on pätkitty lyhyemmiksi. Lisäksi tekstin toisteisuutta on karsittu.

Uusi käännös on tehty kreikankielisestä alkutekstistä. Sen pohjatekstin tekivät eksegetiikan asiantuntija, dosentti Niko Huttunen ja kieliasiantuntija, FT Tuomas Juntunen. Käännöstä on myös työstänyt eri kirkkojen edustajista koostuva ohjausryhmä.

Tekstin lopullisesta asusta vastaa Suomen Pipliaseura. Käännökseen testaukseen on osallistunut melkein 3 000 lukijaa.

Uusi käännös tavoittelee nuorempia lukijoita. Sen kohderyhmänä ovat kaikenikäiset, mutta käännöstyötä tehdessä kääntäjät pyrkivät pitämään mielessään nuoret aikuiset ja heidän kielitajunsa ja sanavarastonsa.

Alla vaihtokuva Kirkkoraamatun (1992) ja Uuden testamentin (2020) eroista.

Raamatun tuttu terminologia on pyritty tuomaan mahdollisimman ymmärrettäväksi. Laupeus on hyväntahtoisuutta, opetuslapsi on oppilas, saastainen henki on demoni ja Messias on Kristus.

”Käännöksessä on ajateltu mallilukijaa ja arvioitu, mikä olisi mallilukijalle ymmärrettävää. On esimerkiksi vältetty eritysterminologiaa, joka esiintyy vanhoissa raamatun käännöksissä”, Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila sanoo.

Kuvitteellinen mallilukija on pääkaupunkiseudulla asuva sairaanhoito-opiskelija, joka hallitsee huonosti esimerkiksi luonto- ja maataloussanaston.

”Ajatus on ollut, että jos käännös täyttää mallilukijan sanaston ja kielitajun ehdot, kieli on ymmärrettävää muillekin”, Kotila sanoo.

Mallilukijalle kääntäminen ei tarkoita, että teksti olisi aiempaa yksinkertaisempaa. Kotila korostaa, että uusi käännös on jopa rikkaampaa suomen kieltä kuin Kirkkoraamattu. Tekstissä on enemmän erilaisia sanamuotoja kuin vuoden 1992 käännöksessä.

”Käännös ei ole myöskään nuorison tai nuorten aikuisten käännös, vaan se on tarkoitettu kaiken ikäisille”, Kotila painottaa.

Uuden käännöksen voi ladata ilmaiseksi torstaina Piplia-sovellukseen, josta sitä voi lukea tai kuunnella äänikirjamuodossa. Käännös löytyy myös Raamattu.fi-sivustolta.

Äänikirjan lukijana toimii näyttelijä Krista Kosonen.

Kotila kertoo, että lukijan valinta oli tärkeä. Raamatun tekstin lukeminen on eri asia kuin vaikkapa romaanin.

”Lukemalla tehdään tulkintoja, joten oli tärkeä saada kokenut lukija mukaan. Kosonen löysi erinomaisesti sopivan neutraalin mutta ilmeikkään tason”, Kotila kiittelee.

Kosonen kertoi Pipliaseuran sivuston haastattelussa, että Raamatun kieli on niin rikasta, ettei sitä tarvitse värittää, ja tarinat ovat niin hurjia, ettei niitä tarvitse äänellä painottaa.

”Tärkeää on löytää oikeanlainen sävy ja rytmi, ettei ole liian hidas, eikä liian nopea, eikä tulkitse liikaa. Ettei sinne laita omia sävyjään ja mielipiteitään”, Kosonen kertoi.

Kososen luku-urakka kesti muutaman viikon. Miten pitkään Uuden testamentin kuuntelijan urakka kestää?

”Reilun vuorokauden”, Kotila kertoo.

Krista Kososen lukemaa Luukkaan evankeliumia voi kuunnella maanantaisin klo 18.50 Yle Radio 1:n Iltahartaudessa.