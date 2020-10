Koronapandemian aikana käteisen käyttö on vähentynyt: Suuntaus johtaa entistä helpommin rahanpesu­ilmoitukseen ja tietää vaikeuksia rikollisille

Käteisen käyttö vähentyy, ja samalla se herättää yhä helpommin huomiota. Kaikkiaan pankkien ilmoitukset epäilyttävästä liiketoiminnasta ovat lisääntyneet korona virus pandemian aikana 47 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen keskusrikospoliisista arvioi, että rikollisen käteisrahan peseminen on yhä vaikeampaa.­

Aloittelevat ammattirikolliset haaveilevat isoista rahavirroista ja helposta elämästä, mutta oikeasti rikollinen raha tuottaa omistajalleen melkoista päänsärkyä. Usein ammattirikollisten läheisille ja tutuille alkaa samasta syystä ilmestyä jossain vaiheessa omaisuutta, jonka huolellinen tarkastelu ei kestä päivänvaloa.

Perinteisesti esimerkiksi huumebisnes on pyörinyt velan lisäksi käteisen rahan varassa, mutta nyt pankkiin on yhä hankalampi mennä setelitukun kanssa herättämättä huomiota. Poliisin tilastojen perusteella myös muu poikkeava käteisen käyttö aiheuttaa yhä todennäköisemmin ilmoituksen rahanpesusta.

”Suuret käteistapahtumat ovat olleet epäilyttäviä jo jonkin aikaa. Pandemia ei ole siinä varmaan merkittävää muutosta tehnyt. Mutta meidän tilastoissa näyttäisi siltä, että pankit ovat olleet nyt erityisen hereillä niiden osalta”, rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen keskusrikospoliisista (krp) sanoo.

Pankkien ilmoitukset epäilyttävästä liiketoiminnasta ovat nousseet koronaviruspandemian aikana viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna jopa 47 prosenttia. Maaliskuun alusta lokakuun alkuun mennessä pankit jättivät tänä vuonna yhteensä yli 7 800 ilmoitusta. Luku sisältää myös pankkien lisääntyneet ilmoitukset epäilyttävästä käteisen käytöstä.

Yhteiskunnan digitalisoituminen on tehnyt käteisen rahan pesemisestä yhä vaikeampaa. Pandemia on korostanut tätä kehitystä, koska korttimaksamista on toivottu yhä useammassa paikassa.

Tämän vuoden lokakuun alkuun mennessä käteisen käyttö notkahti 15 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Syyskuussa tilanne näyttäisi jo palaavan kohti aiempaa.

Silti jo vuonna 2019 käteisnostot vähenivät edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Tätä kaikkea vasten ei ole lainkaan kummallista, että pankit ilmoittavat käteisen käytöstä aiempaa herkemmin. Tämän vuoden ilmoituksissa on ollut myös jälkijättöisiä ilmoituksia aiemmista käteistapahtumista.

Christensenin arvion mukaan pankit ilmoittavat epäilyttävästä liiketoiminnasta yhä ahkerammin myös siksi, että ne ovat palkanneet henkilöstöä paljastamaan rahanpesua ja tehostaneet toimintaa tietotekniikalla. Samaan aikaan esimerkiksi EU:n komissio ja pankkeja valvova Finanssivalvonta ovat kiinnittäneet yhä tarkemmin huomiota pankkien toimintaan.

Oma roolinsa on todennäköisesti ollut myös toisiaan seuranneilla julkisuuskohuilla. Useat isot pankit ovat olleet takavuosina toistuvasti ongelmissa niihin liitettyjen rahanpesuepäilyjen takia.

”Negatiivisella julkisuudella ja julkisuushaitalla on ihan konkreettisia vaikutuksia. Eikä annettuja sanktioitakaan voi pitää ihan pieninä”, Christensen sanoo.

Suomessa isoissa, poliisin tutkimissa järjestäytyneen rikollisuuden tapauksissa rahanpesu on toistaiseksi näyttäytynyt huomattavan suoraviivaisena, jopa alkeellisena.

Tero ”Kukkis” Holopainen on syyttäjän mukaan johtanut yksin United Brotherhood -jengiä, minkä Holopainen kiistää. Jengi on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon, ja oikeus ottaa myöhemmin kantaa järjestön mahdolliseen lakkauttamiseen.­

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on tällä hetkellä käsittelyssä iso syytepaketti, jossa pitkä liuta United Brotherhood -jengin jäseniä on syytteessä muun muassa törkeistä huumerikoksista. Jutussa raha on syyttäjän mukaan valunut muun muassa United Brotherhoodin johtajan Tero Holopaisen tontilla sijaitseviin kiinteistöihin.

Holopainen itse kiistää rikokset ja johtoasemansa. Kaiken kaikkiaan Suomessa järjestäytyneeltä rikollisuudelta näyttäisi kuitenkin puuttuvan mafiamainen malli, jossa juristiarmeija häivyttää hämärää rahaa ammattimaisesti.

Sen sijaan outo omaisuus valuu esimerkiksi rikollisten lähipiireille.

”Valtaosaltaan nämä peittelytoimet eivät ole valtavan monimutkaisia. Aika nopeasti kun omaisuutta tulee, sitä varallisuutta hyödynnetään”, Christensen sanoo.

Ruotsissa käteisen käyttö on vähentynyt jo aiemmin, mistä on seurannut rikollisille suuria vaikeuksia.

Näin asiasta kertoo Helsingin Sanomille kihlakunnanvouti Vesa Rautiainen Helsingin ulosottovirastosta. Rautiainen on ollut mukana valmistelemassa harmaan talouden torjuntaohjelmaa tälle hallituskaudelle Suomessa, ja hän on perehtynyt myös Ruotsin tilanteeseen.

”Se raha pyörii siinä rikollisessa järjestelmässä. Käteisellä rahalla maksetaan palveluita toisille rikollisille ja käytetään rahoja siellä rikollisen järjestelmän sisällä uusien rikosten tekemiseen”, Rautiainen kuvailee Ruotsin tilannetta.

Rautiaisen mukaan Ruotsissa rikollisen rahan arvo on tavallaan laskenut, koska se uhkaa jäädä pyörimään rikollispiireihin. Juuri tässä on rikollisten ongelma: raha pitäisi jossain vaiheessa saada takaisin normaaliin järjestelmään tai se muuttuu varoitusmerkiksi rikollisesta alkuperästä.

Samalla kun käteisen käytöstä tulee yhä epäilyttävämpää, rikollisen rahan pesu esimerkiksi virtuaalivaluuttojen avulla voi lisääntyä.

Viime vuonna virtuaalivaluuttojen välittäjille tuli velvollisuus ilmoittaa virtuaalivaluutan epäilyttävästä käytöstä. Ilmoitukset ovat lisääntyneet Suomessa viime vuoden alle sadasta tänä vuonna jo noin 3 000 ilmoitukseen.

”Virtuaalivaluutta on edelleen uudehko maksuväline ja sijoittamisen tapa. Sen käyttö on lisääntynyt. Se näkyy tässä meidänkin toiminnassa”, Christensen sanoo.