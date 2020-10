THL: Tartunnan saaneilla yli 75-vuotiailla on korkea kuolleisuusriski, ikä vaikuttaa vakavaan taudin saamiseen enemmän kuin taustasairaudet

Koronaviruksen aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet suhteessa todettuihin tartuntoihin eri puolilla Eurooppaa.

Ikä ja taustalla olevat sairaudet lisäävät huomattavasti koronatartunnan saaneen riskiä joutua sairaalahoitoon tai kuolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan taustasairauksia enemmän riskiin vaikuttaa ikä.

”Ikä nostaa selvästi tartunnan saaneiden kuolleisuutta, vaikka henkilöllä ei olisi taustasairauksia. Jos mukana on taustasairauksia, kuolleisuus nousee erittäin jyrkästi”, tutkimusprofessori Markku Peltonen THL:stä kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti koronavirukseen sairastuneiden sairaanhoidon tarvetta ja kuolleisuutta ensimmäisen kerran.

Kaikkiaan kuolleisuus 30 päivän kuluessa positiivisesta testistä oli 70–74-vuotiailla lähes 10 prosenttia ja 75–79-vuotiailla yli 25 prosenttia. Koronavirukseen kuolleista 87 prosenttia on yli 70-vuotiaita.

Kuolleisuus on sen sijaan vähäistä alle 50-vuotiailla koronatartunnan saaneilla. Vaikeat taustasairaudet eivät ole lisänneet merkittävästi alle 50-vuotiaiden riskiä kuolla.

Koronaviruksesta johtuvia kuolemantapauksia oli keväällä eri puolilla Eurooppaa huomattavasti enemmän kuin syksyllä suhteessa todettuihin tartuntatapauksiin.

Keväällä kuolemia oli noin 10 prosenttia verrattuna tartuntoihin, nyt tapauskuolleisuus on ”ihan eri luokkaa”, terveysturvallisuusosaston johtaja, tutkimusprofessori Mika Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Esimerkiksi Ranskassa tapauskuolleisuus oli keväällä 18 prosenttia ja Suomessa noin viisi.

Tapauskuolleisuuden lasku johtuu siitä, että keväällä pystyttiin testaamaan vain kaikkein vakavimmat tapaukset. Nyt lähes joka maassa testikapasiteettia on nostettu, joten myös lievemmät tapaukset löytyvät.

”On myös opittu kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä suojaamaan”, Salminen sanoo.

Myös hoito on kehittynyt, vaikka täsmälääkettä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ei olekaan olemassa.

Iäkkäiden koronavirustartunnat on saatu Suomessa vuoden mittaan kuriin. Nyt kaikista tartunnan saaneista yli 70-vuotiaita on vain yhdeksän prosenttia, kun koko aikuisväestöstä yli 70-vuotiaita on noin 20 prosenttia.

Suurin osa, eli 65 prosenttia tartunnoista on todettu 20–49-vuotiailla.

THL selvitti kuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta tartuntatautirekisterin, hoitoilmoitusrekisterin ja Kelan erityiskorvaustietojen avulla.

Positiivisen diagnoosin jälkeistä sairaala-, tehohoito- tai kuolinriskiä verrattiin muun väestön riskiin ikäryhmittäin ja taustasairauksien mukaan.

Taustasairauksia ovat muun muassa diabetes, sydän- ja verisuonitaudit sekä verenpainetauti. THL:n arvion mukaan taustasairaudet kaksin-kolminkertaistavat sairaalahoidon ja kuolleisuuden riskin.

Kuolemanriskin lisäksi THL selvitti sairaalaan ja tehohoitoon joutumisen riskejä.

Jo varsin nuoret tartunnat saaneet tarvitsivat sairaalahoitoa.

”Sairaalahoidon tarve on varsin nuorillakin koholla, ja tarve nousee iän myötä”, Peltonen sanoi.

Miehillä on suurempi riski joutua tehohoitoon ja kuolla tartuntaan. Syy tähän ei ole vielä selvillä. Miesten ja naisten osuudet sairastuneista ovat lähes tasoissa ja heidän taustasairauksiensa osuudet ovat hyvin samanlaiset.

”Rekisteritiedoista ei löydy elintapoihin liittyviä tekijöitä, kuten lihavuutta tai tupakointia. Tällä aineistolla ei päästy selvyyteen siitä, minkä takia miehillä riski on suurempi”, Peltonen sanoi.

Koronatautiin sairastuneiden keski-ikä on laskenut epidemian kuluessa. Nyt keski-ikä on 43 vuotta.

Keväällä sairastuneiden keski-ikä oli 48 vuotta ja syksyllä 38 vuotta.

Keski-iän lasku joutuu siitä, että keväällä pystyttiin kapasiteettisyistä testaamaan vain kaikkein vakavimmat tapaukset. Nyt testauskapasiteetti on moninkertaistunut, ja lieväoireisetkin testataan.

Tartunnan saaneiden taustasairauksien ilmentyvyys ovat laskenut keski-iän mukana. Kun keväällä yli viidellä prosentilla tartunnan saaneista oli vaikea-asteinen sydäntauti, niin vastaava tauti on ollut vain 1,6 prosentilla syksyllä tartunnan saaneista.