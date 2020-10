”Jospa lähdettäisiin rakentamaan matkailualaa, joka olisi joustavampi, muuntuvampi ja ennen kaikkea kestävämpi kaikkien kannalta: ilmaston, ympäristön ja ihmisten”, Soile Veijola ehdottaa.

Soile Veijolalle mökkiluksus on hiljaisuutta: puuhailua ja oleilua omaan tahtiin. Mökin tärkeimpiä esineitä on Perämeren merikartta. Samanlainen oli myös lapsuuden mökin seinällä.­

Koivujen reunustaman mustan hirsimökin ikkunasta avautuu tähän vuodenaikaan avomeri, syystuulen aallottama Perä­meren pohjukka. Se sopii erinomaisesti Soile Veijolalle, joka tietää katsoneensa samaa maisemaa kaksivuo­tiaasta – eikä ole saanut kyllikseen.

”Sanotaan, että pitkään katsominen on viisauden alku, ehkäpä paremman, hyvän elämän”, Veijola perustelee. Hän on miettinyt jälkimmäistä viime aikoina paljon myös työssään Rovaniemellä Lapin yliopistossa, matkailun kulttuurintutkimuksen professorina.

”Matkustamme kauas etsimään hyvää elämää, joka mielletään usein jonkinlaiseksi rikkaiden luksukseksi, vaikka mahdollisimman halvalla. Voisiko se hyvä elämä ja hyvä lomaelämä olla jotain muuta: puhdasta ilmaa, vettä ja ruokaa? Tai aikaa olla itsensä?”

Kysymykset ovat poikkeuksellisen ajankohtaisia juuri nyt, sillä koronaviruspandemia on kurittanut matkailualaa, ja aivan erityisesti hänen omalla lähialueellaan Lapissa. Eikä loppua tai nopeaa ratkaisua näy.

”Tilanne on kerrannaisvaikutuksineen traaginen, vaikka ei yllätys. Koronakriisi on tehnyt vain näkyväksi sen, mikä on ollut aina varsinkin huippusesonkipohjaisen matkailualan ytimessä: epävarmuuden.”

Veijola tarjoaa vertauskuvaksi tornitaloa. Perustan pettäessä se romahtaa kerralla ja voi romahtaessaan levitä laajalle, moneen suuntaan.

Hänen mielestään nyt olisi mitä otollisin tilaisuus kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja ja kehittää uusia – eikä vain miettiä, miten ”vanha normaali” pystyttäisiin palauttamaan. Niin kuin kyseessä olisi tekninen häiriö.

”Jospa lähdettäisiin rakentamaan matkailualaa, jota kriisit ­eivät pysäyttäisi näin helposti. Alaa, joka olisi joustavampi, muuntuvampi ja ennen kaikkea kestävämpi kaikkien kannalta: ilmaston, ympäristön ja ihmisten.

Veijola asuu Rovaniemellä mutta on poikennut viikonlopuksi Iissä sijaitsevalle mökilleen. Mökissä ei ole sähköä, vettä eikä sisävessaa – ja ilman mukavuuksia siellä on kuulemma sitäkin mukavampaa, luonnonvalon rytmittämänä.

”Vietin tällä tontilla kaikki kesäni aikuisikään ja nyt olen puuhaillut kolme viime vuotta omillani”, sanoo Iissä varttunut Veijola, opettajapariskunnan vanhin lapsi.

Vuonna 1960 syntyneenä Veijolalle olivat varhaisia ulkomaanmatkailun huippuja Keski-Euroopan bussiretki, Saksan kielikurssi ja opiskelijoiden suosimat interrailit. Hän lukeekin itsensä niihin ”onnellisiin”, jotka pystyivät nauttimaan matkailusta viattomasti – ilman paineita ympäristövaikutuksista ja ilmastoraporteista, saati jostain uhkaavasta viruksesta.

Veijola on tutkinut matkailua eri näkökulmista yli 30 vuotta ja sanoo olevansa edelleen yhtä innostunut kuin aloittaessaan ellei enemmänkin.

Tutkimusala on laajentunut vuosi vuodelta, ja nyt sekä ilmastokriisi että koronavirus ovat nostaneet keskiöön kysymykset vastuullisuudesta, joita tutkijat ovat esittäneet pitkään. Että matkailu olisi myös yhteisöä ja luontoa hyödyttävää, että siitä ei puhuttaisi vain yöpymisvuorokausina ja kasvuprosentteina.

Tai viinaprosentteina, jotka olivat aloittelevan tutkijan, sosiologiaa Jyväkylässä opiskelleen Veijolan sisäänheitto turismiin. Hän lähti syksyllä 1986 selvittämään ystävänsä Eeva Jokisen kanssa suomalaisten suhdetta alkoholiin Leningradiin ja Mallorcalle.

Veijola teki sen pohjalta gradun Turismin näyttämöt ja kulissit ja työsti Jokisen kanssa kenttätutkimuksista ensimmäisen yhteisen kirjan Oman elämänsä turistit (1990). Sittemmin he ovat tutkineet matkailua myös sukupuolittuneena työnä, jossa pitää panna peliin koko persoona.

”Naistapaisia taitoja tarvitaan kaikkialla työelämässä: tunnelmanluontia, tyyliä, vieraanvaraisuutta. Valitettavasti vain miesten kohdalla niiden osaaminen johtaa palkankorotukseen”, Veijola sanoo.

Päivä on hämärtynyt Iissä, ja Veijola kaivaa esiin Matkasanakirjan hiljaisuuteen (2018). Siihen seitsemän tutkijaa selitti satayksi sanaa hyvään olemiseen Suomessa. Omista sanoistaan Veijola nostaa kolmen kärkeen naapurin. Se on ”olento, jonka kanssa kannattaa tulla vähintään kohtuullisen hyvin toimeen”.

”Hyvä naapuroiminen merkitsee hyvää elämää kaikille, ihmisille ja muille eliöille. Myös lomalla” , hän tarkentaa.

Että ei jää epäselvyyksiä.

Soile Veijolalle kaikki säät ovat yhtä mieluisia: ”Mitä pohjoisemmassa asustaa, sitä enemmän vuodenajoista saa iloa. Joutuu pukeutumaan ja liikkumaan eri lailla. Oleminen rikastuu.”­