Finnair ei irtisanonut yt-neuvotteluissaan lentäjiä, mutta iso osa heistä ei ole päässyt ilmaan yli puoleen vuoteen. Ensi vuoden alussa on edessä mittava urakka, kun pitkään toimettomana olleet lentäjät kertauskoulutetaan.

Lentäjä Akseli Meskasesta tuntuu samanaikaisesti oudolta, haikealta ja innostuneelta. Suomen lentäjäliiton puheenjohtaja on saapunut haastattelua varten ensimmäistä kertaa yli puoleen vuoteen Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliin.

Finnairin palkkalistoilla oleva Meskanen, 40, oli viimeksi lentokoneen ohjaamossa maaliskuun lopulla, jolloin hän lensi edestakaisin Helsingistä Kittilään.

”Epätietoisuus on se, mikä tässä raastaa. Kun ei tiedä, milloin tämä kaikki on ohitse, ja kaikki muuttuu lähes viikoittain. Ei pääse tulemaan normaalitilannetta, jossa voidaan ennakoida, mitä tuleman pitää”, Meskanen sanoo.

Meskasen kollegoista löytyy monta kohtalotoveria. Suomen lentäjäliittoon kuuluu yli 1 400 liikenne- ja helikopterilentäjää. Heistä yli 70 prosenttia on tällä hetkellä lomautettuna tai työttömänä.

Lokakuun alussa Finnairin 950 lentäjästä noin 800 oli toistaiseksi lomautettuna. Meskasen mukaan leijonanosa lomautetuista on ollut hänen tapaansa yli puoli vuotta vailla lentämistä.

Ammattiyhdistyksen miehenä Meskanen puolustaa Suomen järjestelmää. Hänen mukaansa suomalaiset lentäjät ovat verrattain hyvässä asemassa, kun työttömyyskassaan kuuluvat työntekijät ovat saaneet automaattisesti ansiosidonnaista päivärahaa. Monessa Euroopan maassa tilanne on eri.

”On paljon maita, joissa tällaista turvaa ei automaattisesti ole, vaan se tehdään kädestä suuhun -periaatteella, ja ratkaisua etsitään vasta ongelman ilmetessä. Siinä kestää, ja se luo epävarmuutta.”

Ensimmäiset huolestuttavat merkit ilmaantuivat tammikuun lopulla, kun Kiinasta alkoi kantautua uutisia koronaviruksesta. Helmikuussa eurooppalaiset lentoyhtiöt alkoivat karsia Kiinan-lentojaan.

”Suomi on vahvasti riippuvainen kauttakulkuliikenteestä. Pelkästään Finnairilla kaksi kolmasosaa matkustajista tuodaan Helsingin kautta jonnekin. Kun mannertenvälistä liikennettä alettiin ajaa alas, tiesimme, että tämä heijastuu lähiliikenteeseen”, Meskanen sanoo.

”Pudotus oli dramaattinen. Huhtikuuhun mennessä lähes sata prosenttia Finnairin lentoliikenteestä vedettiin alas.”

Muun muassa brittiläinen Flybe, tanskalainen Jet Time, chileläis-brasilialainen Latam sekä australialainen Virgin Australia ovat ajautuneet pandemian takia konkurssiin.

Kesällä norjalaisen Norwegianin suomalaista lentohenkilökuntaa työllistävät OSM Aviation Finland ja Norwegian Air Resources Finland haettiin konkurssiin. Yli 400 suomalaista menetti työpaikkansa.

Finnair kertoi tiistaina vähentävänsä koronapandemian vaikutusten vuoksi noin 700 työpaikkaa, joista 600 sijaitsee Suomessa. Samalla päätettiin syyskuussa aloitetut yt-neuvottelut, jotka eivät kuitenkaan koskeneet lentäjiä ja matkustamohenkilökuntaa.

Yhtiö uskoo, että lentoliikenne elpyy pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja se haluaa pitää kiinni osaavasta lentohenkilökunnastaan.

Suomen lentäjäliiton puheenjohtajan Akseli Meskasen mukaan yli 30 Finnairin lähiliikennekonetta seisoo käytännössä tyhjän panttina. Mannerten välisiä reittejä lentävistä 23 laajarunkokoneesta neljä tai viisi on liikenteessä.­

Lentäjiltä vaaditaan fyysistä kelpoisuutta, josta huolehditaan vuosittaisilla lääkärikäynneillä. Sen lisäksi heidän on pidettävä lentolupakirjansa kelpoisena. Se onnistuu lentosimulaattoreilla, joissa annetaan ikään kuin työnäyte omasta osaamisesta.

Mikäli lentäjä haluaa ilmoihin, hänen on pidettävä lentolupakirjansa voimassa. Se on tuottanut irtisanotuille lentäjille päänvaivaa.

Simulaattoriharjoitukset maksavat toista tuhatta euroa, joka pitäisi kustantaa omasta pussista. Meskasen mukaan lentäjäliitto on pyrkinyt saamaan aikaan tukiohjelman, jotta lentäjät voisivat pitää ammattitaitoaan yllä.

”Kun firmat alkavat palkata ihmisiä, he katsovat ensimmäisenä, että kenelläon lupakirja voimassa. Jos se ei ole voimassa, lentäjä on toisessa laarissa.”

Lomautetuille lentäjille Meskanen on korostanut, että ajan voi käyttää järkevästi. Hänen mukaansa lentäjät voivat kehittää itseään koulutuksilla tai hakeutumalla töihin toiselle alalle.

”Ettei lomautus vain menisi siihen, että jäädään odottamaan jotain, mihin ei pysty itse vaikuttamaan.”

Käytännössä ammattitaitoa pidetään yllä kotioloissa tietokoneen äärellä. Näytöllä pyörivät samat koulutussisällöt kuin työhön kuuluvilla säännöllisillä kertauspäivillä.

”Konejärjestelmiä, hydrauliikkaa, sääoppia, sitähän se on. Pidetään tekniset valmiudet ajan tasalla”, Meskanen sanoo.

Meskasen mukaan Finnairin tavoitteena on, että ensi kesänä lentäjiä pystyttäisiin palauttamaan työtehtäviinsä. Sitä ennen lomautetuille lentäjille pitää palauttaa lentokelpoisuus.

”Se tarkoittaa teknistä kertausta, simulaattoriharjoitteita, simulaattoritarkastuslentoa ja sen lisäksi oikealla koneella lentämistä kouluttajan kanssa”, Meskanen luettelee.

Kertauskoulutus on aikaa vievä urakka, sillä kapasiteetti on rajallinen. Esimerkiksi Finnairin lentosimulaattorit on laskettavissa kahden käden sormilla. Siksi koulutus aloitetaan helmi–maaliskuussa, jotta kesällä on tarpeeksi kelpoisia lentäjiä.

Finnair on linjannut, että lomautettujen lentäjien lupakirjojen annetaan vanhentua. Meskanen luottaa siihen, että työnantaja järjestää paluukoulutuksen. Lomautukselta säästyneet noin 150 lentäjää antavat kertauskoulutusta lomautetuille lentäjille ensi vuoden alussa.

Meskasella on Saksassa valmistettu kasvomaski, joka on tehty lentokoneiden pelastusliiveistä.­

Edellisen kerran lentoala kärvisteli toden teolla vuoden 2009 talouskriisissä.

”Siitä kuusi tai seitsemän vuotta meni niin, ettei Finnair palkannut yhden yhtäkään pilottia”, Meskanen kertoo.

Niiden vuosien aikana koulutetut lentäjät hakeutuivat oman alan töitä odotellessaan opiskelemaan tai etsivät muuta työtä. Meskasen mukaan tällaiset lentäjät ovat nyt koronaviruspandemian aikana olleet vahvoilla, kun yhtäkkiä on pitänyt etsiä uutta toimeentuloa.

”Mutta esimerkiksi meikäläinen on ollut talossa 14 vuotta ja tehnyt sen ajan vain lentäjän töitä. Ei siinä ole ollut mahdollisuuksia opiskella samaan aikaan”, Meskanen sanoo.

”Lentäjien uusi normaali on se, että he joutuvat miettimään tähän rinnalle jotain toista ammattia. Etteivät kaikki pallot ole samassa korissa. Mutta se pitäisi melkein tehdä ennen jo ennen työllistymistä lentäjäksi.”

Meskanen on viimeksi käynyt Helsinki-Vantaan terminaalissa viime maaliskuussa.­

Meskasen mukaan lentäjien keskuudessa riittää varovaista optimismia lomautusten keskellä, joskin lähellä eläkeikää olevat pilotit saattavat olla vähemmän toiveikkaita.

Meskanen itse on toisen polven lentäjä ja edustaa lentäjien keski-ikää. Hän uskoo vielä vakaasti pääsevänsä lentokoneen puikkoihin.

Optimismista huolimatta Meskanen myöntää olevansa jossain määrin huolissaan lentäjien ammattitaidon ylläpitämisestä. Hän hakee vertauksen sairaalamaailmasta.

”Jos kirurgit eivät puoleen vuoteen tekisi operaatioita ollenkaan, niin yhtä lailla lentäjät ovat ammattiryhmä, jossa ammattitaidosta pitää pystyä pitämään kiinni.”

Koronaviruspandemia muuttaa lentoalaa pysyvästi, ja Meskanen uskoo, että maskit ovat tulleet lentokenttäkuvastoon jäädäkseen. Hänen mukaansa lentoalalla pitää olla taloudellista vastuuta.

”Ei tämä ole ensimmäinen eikä viimeinen pandemia, joka meillä on maailmanlaajuisesti. Lentoala on aikaisemminkin ollut sopeutuvainen, mutta kyllä tämä oli ravistelu. Kassavaroja pitää lisätä, kaikkea ei voi laittaa osinkoihin tai koneisiin kiinni”, Meskanen sanoo.