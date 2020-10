Paikalle lähetettiin 19 pelastusyksikköä.

Turun Pansiontiellä syttyi iltapäivällä suuri rakennuspalo, jota sammutetaan edelleen. Tulipalo on suuressa teollisuusrakennuksessa, jossa sijaitsee muun muassa autopurkamo ja muita yrityksiä.

Palosta tulee niin paljon savua, että hätäkeskuslaitos antoi vaaratiedotteen lähialueen asukkaille. Alueella kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Savu leviää Pansion alueelle pohjoiseen päin. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan savu on terveydelle vaarallista.

Palo on ilmeisesti vaarassa levitä läheisiin rakennuksiin, joissa on esimerkiksi liiketiloja, kertoo paikalla oleva HS:n toimittaja Toni Lehtinen. Palo on jo levinnyt samassa rakennuksessa useiden kymmenien metrien matkan. Palo näyttää saaneen alkunsa rakennuksen siitä osasta, jossa on autopurkamo.

”Liekit nousevat useiden kymmenien metrien korkeuteen, ja savunmuodostus on todella runsasta”, Lehtinen kertoi ennen kello neljää iltapäivällä.

Palo vaikuttaa Lehtisen mukaan nyt jo hieman laantuneen, mutta savua muodostuu edelleen paljon.

Palavasta rakennuksesta kuuluu hänen mukaansa eri kokoisia pamahduksia, jotka saattavat johtua esimerkiksi paukahtelevista autojen renkaista tai polttoainetankeista. Osa pamahduksista kuulostaa pistoolin laukauksilta, Lehtinen kuvailee.

Tulipalo on suuressa teollisuusrakennuksessa, jossa sijaitsee muun muassa autopurkamo ja muita autoalan yrityksiä.­

Palosta syntyi paksu savupatsas.­

Palomiehet näyttävät yrittävän estää paloa leviämästä viereisiin rakennuksiin. He ovat esimerkiksi avanneet leikkurilla läheisen rakennuksen lukitun portin ja menneet sisään.

Palomiehet mursivat tuotantorakennuksen portin lukon.­

”Palossa oli ainakin yksi todella hurjan näköinen leimahdustilanne, jossa liekit levisivät aivan viereiseen rakennukseen kiinni”, Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan alueella on todella paljon yleisöä. Autoliikenne on ruuhkautunut, ja ainakin sata ihmistä on rakennuksen ympärillä katsomassa paloa. Poliisi kehottaa vakavasti ihmisiä poistumaan alueelta ja pysymään poissa.

”Ja nyt viimeinkin ihmiset, ottakaa etäisyyttä”, poliisi kehottaa Twitterissä. ”Pelastuslaitos tarvitsee tilaa, viereiset junaradat ovat vaarallisia ja palokaasut ovat myrkyllisiä”, poliisi listaa perusteluja.

Poliisi ohjaa liikennettä alueella. Poliisi on katkaissut liikenteen lähialueen kaduilta ja ohjaa liikennettä savun takia ja pelastuslaitoksen kulun turvaamiseksi. Liikenne on poikki ainakin Pansiontiellä, Juhana Herttuan puistokadulla ja Nosturinkadulla.

Hätäkeskus välitti tiedon palosta hieman ennen kello kahta iltapäivällä. Länsi-Suomen poliisi tiedotti hieman ennen puoli neljää, että palo oli yhä vaarassa levitä. Paikalle on lähetetty ainakin 30 pelastuslaitoksen yksikköä.