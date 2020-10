Suomen lähetysseuran Mimosa Hedberg sairastui koronavirukseen Kathmandussa oltuaan juuri kaksi viikkoa kotikaranteenissa Suomesta paluun jälkeen. Auttajasta tuli autettu.

Työjakso ja kesäloma Suomessa ja takaisin Nepaliin, oli Mimosa Hedbergin, 31, mielessä selvä asia, kun hän matkusti Aasiaan syyskuussa. Suomen lähetysseuran avustustyöntekijä on asunut Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa kaksi vuotta, ja koti sekä työ kutsuivat maan pahasta koronavirustilanteesta huolimatta.

Kun kahden viikon kotikaranteeni Suomesta paluun jälkeen loppui lokakuun alussa, Hedberg oli innoissaan ”vapaudesta”. Sitä ei tullutkaan, sillä samana päivänä alkoi kuumeilu. Oudot oireet varmistuivat koronaviruksen aiheuttamiksi, mikä tiesi uutta eristäytymistä yksin kotona.

Hedbergin valtasi epäusko. ”Mistä ihmeestä olen viruksen saanut, minunhan pitäisi olla kahden viikon kotikaranteenin jälkeen Kathmandun turvallisin ihminen”, Hedberg mietti Suomen lähetysseuran blogissa.

”Kyllä positiivinen testitulos yllätti ja vähän säikäyttikin, vaikka ensihuoli oli, että enhän ole tartuttanut ketään muita”, Hedberg kertoo HS:lle.

Karanteenin aikana Hedbergille ruokaa toimittaneet tuttavat menivät testeihin, jotka osoittautuivat negatiivisiksi. ”Onneksi.”

Toki Hedberg oli henkisesti valmistautunut sairastumisen mahdollisuuteen, sillä koronavirustilanne Kathmandussa on vaikea.

”Ajatusleikin mahdollisesta sairastumisesta olin joutunut käymään läpi jo keväällä täällä asuessani, kun tilanne paheni”, Hedberg kertoo. Hän työskentelee Nepalissa viestinnän asiantuntijana lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeiden parissa.

Mimosa Hedberg asuu Kathmandussa keskiaikaisessa Patanin kaupunginosassa.­

Hoidon tasokaan ei ole sama kuin Suomessa, mikä mietitytti myös.

”Kun sairastuin, pohdin myös mahdollisuutta joutua sairaalaan Nepalissa. Onneksi siihen ei kuitenkaan tultu, sillä oireeni kestivät noin viikon ja olivat lieviä, enkä kuulu riskiryhmään”, Hedberg sanoo.

Vaikeinta oli Hedbergin mukaan yksin kotiin eristäytyminen ja sen odottaminen, pahenevatko oireet: kuume, kurkkukipu, vatsakipu, väsymys.

Yksin sairastaessaan hän sai kuitenkin tukea paikallisilta ystäviltään ja läheisiltään, jotka toivat ruokaa oven eteen ja pitivät yhteyttä monta kertaa päivässä.

”Nepalilaiset pitävät omistaan ja vieraistaan huolta”, Hedberg sanoo.

Ovelle tuotiin yllätykseksi myös syntymäpäiväkakku ja kukkakimppu.

Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista. Asukkaita Himalajan vuoristossa ja sen juurella olevassa maassa on noin 31 miljoonaa. Heistä noin miljoona asuu Kathmandussa.

Koronavirus leviää nopeasti tiheästi asutussa Kathmandun laaksossa. Uusia tartuntoja todetaan joka päivä tuhansia.

Myös pelko leviää.

”Lähetysseuralla on Kathmandussa oma toimisto ja kahdeksan nepalilaista työntekijää. Heidän ja paikallisten ystävieni puheista olen havainnut, kuinka virusta todella aidosti pelätään”, Hedberg kertoo.

”Korona tulee iholle, kun lähes jokainen täällä tuntee jonkun, joka on sairastunut taudin vakavaan muotoon tai jopa kuollut.”

Koronavirukseen liittyy Nepalissa myös leimautumista. Hedbergin mukaan testeihin ei välttämättä uskalleta mennä ja sairastumista saatetaan peitellä. Positiivisista testituloksista puhuta. Siksi hän itse on halunnut puhua sairastumisestaan avoimesti.

”Kansainväliset järjestöt, lähetysseura mukaan lukien, tekevät täällä paljon töitä sen eteen, että leimaantuminen loppuisi. Viesti on, että kuka tahansa taustasta huolimatta voi sairastua koronaan. Ja onhan täällä sairastuneita jo ministeritasolla asti”, Hedberg sanoo.

Nepalilaisilla on myös takanaan monet traumat, muun muassa vuoden 2015 valtavat maanjäristykset sekä aiempi sisällissota, Hedberg muistuttaa. Talous on kärsinyt pahasti, ja monet ovat menettäneet työpaikkansa. Monen mielenterveys on koetuksella.

Epidemian leviämistä yritetään hillitä muun muassa eristyksellä. Maaliskuussa alkoi tiukka eristäminen, eli käytännössä ulkonaliikkumiskielto. Kathmandu hiljentyi.

Koronakriisi on hiljentänyt Kathmandun miljoonakaupungin.­

Heinäkuussa sääntöjä höllennettiin ja virus lähti leviämään.

”Nyt kaduilla on maskipakko ja ihmiset noudattavat sitä suhteellisen hyvin. Haastavaa nepalilaisille on turvavälien noudattaminen ja tapaamisten välttäminen, sillä täällä kulttuuri on hyvin yhteisöllistä ja sukulaiskeskeistä. Ja tiivisti asutussa Kathmandun laaksossa, etenkin köyhillä alueilla, suosituksia turvaväleistä on liki mahdotonta noudattaa”, Hedberg kertoo.

Liikenteessävain puolet ajoneuvoista ovat liikenteessä, kun parillisen tai parittoman rekisteritunnuksen perusteella saa ajaa vain joka toinen päivä.

Lähetysseura on työskennellyt Nepalissa yli 40 vuotta.

”Teemme töitä kaikkein syrjityimpien ihmisten elinolojen parantamiseksi. Edistämme esimerkiksi naisten, lasten, vammaisten, niin sanottujen alakastisten dalitien ja etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa muun muassa kehittämällä toimeentuloa ja koulutusta, ruokaturvaa, hygieniaa ja vedensaantia sekä yhteisöjen rauhantyötä. Tuemme myös hanketta, jossa kehitetään mielenterveystyötä nepalilaisissa kouluissa”, Hedberg listaa.

Lähetysseura on tukenut nepalilaisyhteisöjä koronavirusepidemian aikana muun muassa hankkimalla kyliin otsakuumemittareita.­

Aiemmin muun muassa YK:lla Myanmarissa työskennellyt Hedberg aloitti Nepalissa syksyllä 2018. Hänen tehtävänään on vierailla kehitysyhteistyöhankkeissa, tiedottaa työn tuloksista Suomeen ja kouluttaa lähetysseuran paikallisia kumppaneita.

Koronavirusepidemian myötä työ on muuttunut melkoisesti. Maaliskuusta lähtien Hedberg on työskennellyt kotitoimistossa. Matkoille hankekyliin hän ei ole päässyt tammikuun jälkeen. Rakas salsaharrastuskin on ollut tauolla yli puoli vuotta.

Toisaalta digiloikka on edennyt myös Nepalissa.

”Nepalilaisten järjestökumppanien kanssa kokouksia pidetään nyt virtuaalisesti. Itse järjestän heille marraskuussa viestintäkoulutuksen, myös täysin virtuaalisesti. Nettiyhteydet tuovat haasteita, koska sähkökatkoja on yhä jonkin verran, mutta silti töitä pystytään tekemään yllättävän hyvin”. Hedberg kertoo.

Myös kehitysyhteistyöhankkeet ovat muuttuneet koronaviruksen myötä. Vammaisille on jaettu ruoka-apua, syrjäkylissä koronaviruksesta on tiedotettu vähemmistökielillä radion kautta, ja yhteisöjä valistettu hygieniasta.

Hedberg itse on tervehtynyt, ja eristys on päättynyt. Hän aloitti syyskuussa toisen kaksivuotiskautensa Nepalissa.