Oikeudenkäynnit

Murhatuomitut olivat poliisin tarkkailussa jo ennen murhaa, mutta todistajat eivät osanneet kertoa käräjäoikeudelle, mistä heitä oikein epäiltiin.

Jari Aarnion entinen alainen Kari Kauppi kiisti torstaina Helsingin käräjäoikeudessa, että hän olisi soittanut poliisille vihjepuhelun Vuosaaren palkkamurhasta vuonna 2003. Aiemmin useat poliisit ovat tunnistaneet äänitallenteelta, että soittaja olisi ollut nimenomaan Kauppi.

Oikeudenkäynnin keskiössä on se, milloin poliisi on saanut tiedon murhasta, ja tämän takia vihjeen soittajaa on pyritty selvittämään. Syyttäjien mukaan Aarnio tiesi murhahankkeesta jo etukäteen.

Kaupilta saatiin kaivella vastausta pitkään, sillä ensin hän kieltäytyi vastaamasta vihjesoittoa koskevaan kysymykseen. Hän arveli joutuvansa syytteen vaaraan, jos hän vastaa kysymykseen.

”Tämän jutun esitutkinnassa on todistajia johdateltu tunnistamaan minut. Jos minä kiistän sen [soiton], syyttäjä on sitä mieltä, että minä valehtelen. Minä en voi todistajana vastata tähän.”

Kieltäytymisen jälkeen puheenjohtaja muistutti, että todistaja on velvollinen kertomaan koko totuuden riippumatta siitä, mitä muut todistajat ovat samasta asiasta kertoneet.

Kaupin mielestä syyttäjille kelpaa vain yksi vastaus, ja jos sitä ei tule, he tekevät tutkintapyynnön perättömästä lausumasta, kuten kahdelle hänen kollegalleen on käynyt.

Tällä Kauppi viittasi vireillä olevaan esitutkintaan, jossa kahta Aarnion entistä alaista epäillään perättömistä puheista Aarnion huumeoikeudenkäynnissä. Hovioikeuden tuomion mukaan miesten kertomukset olivat olleet totuudenvastaisia.

Myös Kaupin puheita hovioikeus piti selvästi perättöminä. Hän kuitenkin vältti rikostutkinnan, koska hän oli jutussa syytettynä eikä hänellä siten ollut velvollisuutta pysyä totuudessa. Kauppia vastaan nostetut syytteet hylättiin.

Pitkällisen taivuttelun jälkeen Kauppi suostui vastaamaan kysymykseen vihjesoitosta. Hän ilmoitti, ettei ollut soittanut vihjepuhelua.

Puhelu tuli saman vuorokauden aikana lokakuussa 2003, kun ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal oli murhattu Helsingin Vuosaaressa. Soittaja antoi yksityiskohtaista tietoa murhasta ja sen tekijöistä. Tallenteella on vain puhelun alku.

Sittemmin neljä miestä tuomittiin murhahankkeesta elinkautisiin. Nyt myös Aarniolle ja entiselle rikollispomolle Keijo Vilhuselle vaaditaan murhatuomioita. Syyttäjien mukaan Vilhunen oli mukana murhahankkeessa ja Aarnio tiesi salaliitosta mutta ei poliisina estänyt murhaa.

Sekä Aarnio että Vilhunen ovat kiistäneet syytteet, mutta eri perusteilla. Aarnio ei kertomansa mukaan ollut kuullut murhasuunnitelmasta etukäteen kuin korkeintaan huhuja. Vilhunen taas sanoo olleensa Aarnion tietolähde ja pitäneensä tätä ajan tasalla murhahankkeen edistymisestä.

Kari Kaupilta kysyttiinkin, mitä hän tietää Vilhusen roolista poliisin tietolähteenä.

Aluksi Kauppi kieltäytyi vastaamasta myös näihin kysymyksiin julkisessa oikeudenkäynnissä. Puheenjohtaja kuitenkin velvoitti hänet vastaamaan ja totesi, että Vilhunen on antanut suostumuksensa oman tietolähderoolinsa käsittelylle. Vilhunen on myös vaatinut, että asia käsitellään julkisesti.

Kauppi vahvisti, että Vilhunen on ollut tietolähde murhajutun esitutkinnan aikana, mutta ei pystynyt muistamaan, että tältä olisi tullut tietoa ennen henkirikosta. Sen sijaan samoihin henkilöihin liittyvistä huumerikosepäilyistä Vilhunen on saattanut kertoa ennen murhaa, Kauppi arveli.

Kauppi ei yhtään muistanut, millainen huumerikos olisi voinut olla kyseessä. Tätä kysyttiin sen takia, että huumepoliisi haki murhaepäillyt telekuunteluun jo hyvissä ajoin ennen murhaa epäillyn huumerikoksen perusteella.

Mistään ei kuitenkaan ole selvinnyt, mikä huumerikos miehillä olisi ollut tekeillä. Se ei ilmene asiakirjoista, eikä myöskään Kauppi pystynyt valaisemaan asiaa.

Syyttäjät epäilevät, että koko huumerikosepäily on tekaistu ja tosiasiassa telekuuntelu on liittynyt murhahankkeeseen.

Toinen Aarnion alainen, rikostarkastaja Petri Rainiala, sen sijaan muisteli, että huumejuttu olisi liittynyt heroiinin salakuljetukseen Ruotsista. Hänkään ei muistanut, mitä tietoa poliisilla tarkalleen oli ja mistä sitä oli saatu.

Rainialan mukaan heroiinijutusta epäiltiin erästä tunnettua huumekonnaa, joka sittemmin tuomittiin Ünsalin murhasta. Muut miehet haettiin puhelinkuunteluun sen takia, että he olivat yhteydessä huumekonnaan.

Syyttäjät kummastelivat kuuntelun hakemista näin kevyin perustein. He myös hiillostivat Rainialaa tarkkailusta, jota poliisi teki muutamaa viikkoa ennen murhaa Lahden lähellä Herralassa.

Aarnion entinen alainen on aiemmin kertonut, että Aarnio lähetti hänet Herralaan tarkkailemaan erästä omakotitaloa ruotsinturkkilaiseen kohdistuvan murhahankkeen takia. Yöllä hänet vapautti tehtävältä valmiusyksikkö Karhu.

Asiakirjojen mukaan Karhu sai keikkansa Rainialalta ja tarkkailun syyksi oli ilmoitettu huumerikos.

Rainiala totesi, ettei hänellä käytännössä ole lainkaan muistikuvia koko tapauksesta. Hän päätyi lopulta siihen, ettei hän välttämättä ole edes tehnyt keikkapyyntöä vaan hänen nimensä on voitu laittaa asiakirjaan jopa hänen tietämättään.

Herralan tarkkailu johti Rainialan mukaan joka tapauksessa siihen, että hän päätti hakea epäillyt telekuunteluun.

Syyttäjät saivat tästä aiheen uuteen hiillostuskierrokseen, sillä kaikki ovat yksimielisiä siitä, että Herralassa ei tapahtunut yhtään mitään. He ihmettelivät, mikä oli se tarkkailusta saatu tieto, joka tukevoitti epäilyjä huumerikoksesta.

Rainialan mukaan hän teki päätöksen kokonaisarvion perusteella.