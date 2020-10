Syyttäjän mukaan rikoskomisario on tahallaan rikkonut virkavelvollisuutensa.

Sisä-Suomen poliisin rikoskomisariota syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan Tampereella työskentelevä rikoskomisario on tutkinnanjohtajana toistuvasti laiminlyönyt esitutkinnan ja esitutkintalain mukaisten selvitysten toimittamisen ajallaan.

Kihlakunnansyyttäjä Jooseppi Kiviharju kertoo katsoneensa juttujen käsittelyn viivästyneen niin paljon, että syytekynnys on ylittynyt.

Syytteessä on nostettu esiin 9 rikosasiaa, joista osa on vanhentunut vuosien 2015–2018 aikana, kun ne ovat olleet tutkinnassa kyseisellä rikoskomisariolla. Joidenkin syytteessä mainittujen rikosasioiden tutkinta on ollut käynnissä vuosia.

Osasta asioista on tehty myös kanteluita, ja rikoskomisariolle on annettu huomautuksia asioiden viivästymisestä.

Syyttäjän mukaan rikoskomisario on tahallaan rikkonut virkavelvollisuutensa, eikä tekoa voi sen haitallisuuteen ja vahingollisuuteen nähden pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.

Rikoskomisario on kiistänyt syytteen. Hän on kertonut oikeudessa yrittäneensä parhaansa, ja että osassa tapauksista viivästys on johtunut tutkinnallisista syistä. Joissain tapauksissa päätökset ovat epähuomiossa venyneet.

Toissijaisena syytteenä syyttäjä vaatii rikoskomisariolle rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, mikä tarkoittaa, että teot olisivat olleet seurausta huolimattomuudesta.

Syyttäjä vaatii rikoskomisariolle tuntuvaa sakkorangaistusta. Asiassa annetaan tuomio 5. marraskuuta.