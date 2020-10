Rokotukset

Päätös lopullisesta rokottamisjärjestyksestä on auki, sillä rokotetutkimuksetkin ovat vielä kesken.

Suomessa saattaa olla jo ensi vuoden alkupuolella käytössä ensimmäinen koronavirusrokote tai -rokotteet, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Aikataulu on kuitenkin epävarma ja tarkentuu vasta rokotetutkimusten valmistuttua ja lääkeviranomaisten arvion jälkeen.

Varmaa on, että ensimmäisiä rokotteita ei heti riitä kaikille. Ne eivät todennäköisesti myöskään sovi kaikille.

”Koronavirusrokotteen hankinta tapahtuu poikkeuksellisesti, koska täydellisiä tutkimustuloksia ei ole vielä käytössä ja käyttöön voi tulla useita eri rokotteita”, muistuttaa osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Voi olla, että etenkin alkuvaiheessa markkinoille tulee rokotteita, joiden testaukset on tehty pääosin työikäisillä ja ikäihmisillä eikä myyntilupa koske lapsia.

”Yleisperiaatteiden lisäksi pitää arvioida rokotusjärjestystä suhteessa valmistuvien rokotteiden myyntilupien kohderyhmiin”, Kumpulainen sanoo.

THL:n Hanna Nohynekin mukaan rokotusjärjestyksen pohdinnassa on useita kriteereitä sen mukaan, mihin sillä pyritään. Onko rokottamisen tavoite estää kuolemia, estää sairaalahoitoja, estää terveydenhuollon ylikuormittumista vai estää yhteiskunnan sulkeutumista?

Ketkä siis rokotetaan ensimmäisenä?

”Täytyy tietää, keille koronavirus on vaarallisin – siis keillä on riski kuolla tai joutua sairaalahoitoon. Lisäksi ratkaisevaa on, keille rokotteella on osoitettu suojateho sekä turvallisuus ja lääkeviranomaisen myöntämä myyntilupa”, Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa yhdeksi ryhmien välisen rokotusjärjestyksen kriteeriksi voi tulla myös infektion saaneen tartuttavuus, jos rokotteen tiedetään estävän myös tarttumista ja eteenpäin tartuttamista.

”Lisäkriteereitä on ihmisen ammatti: hoitaako hän korkean riskin ryhmään kuuluvia tai onko hän itse hoitotyön etulinjassa infektioriskissä. Vai toimiiko hän aloilla, joiden toimintavalmius on yhteiskunnan elintärkeiden toimien ylläpidon kannalta tärkeää”, Nohynek toteaa.

Valmista päätöstä ei vielä ole, mutta rokottamisjärjestyksen asiantuntijavalmistelusta vastaavat THL ja Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä (KRAR), joka toimii THL:n alaisena. Hanna Nohynek on asiantuntijaryhmän sihteeri.

Ryhmä on suosittanut, että Suomi hankkii kolmenlaisia rokotteita: adenovirusvektorirokotetta, mRNA-rokotetta ja ikääntyneitä silmällä pitäen tehosteainerokotetta, joka voimistaa immuunivastetta.

Asiantuntijoiden pohjatyön ja lausuntokierrosten jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö tekee hallitukselle esityksen, kuinka rokottamisessa edetään. Vaikeaan kysymykseen ottaa todennäköisesti kantaa myös Terveydenhuollon eettinen neuvosto.

Jos rokote etenee kansalliseen rokoteohjelmaan, siitä päättää valtioneuvosto.

Euroopan unioni ja Maailman terveysjärjestö ovat jo tehneet periaatteelliset suosituksensa siitä, mitä valtioiden pitää ottaa huomioon päättäessään koronaviruksen rokotusjärjestyksestä. Lisäksi Britannia on jo tehnyt oman ehdotuksensa järjestyksestä.

EU:n komission viime torstaina julkaisemassa koronarokotestrategiassa nostetaan esiin seitsemän ihmisryhmää, joille rokote on erityisen tärkeä. Unioni ei kuitenkaan pane ryhmiä tärkeysjärjestykseen, vaan se kehottaa jäsenmaita miettimään rokotusjärjestyspäätöksessään näitä eri ryhmiä.

Yksi näistä ryhmistä on terveydenhuollon ja pitkäaikaisen laitosasumisen työntekijät, koska he ovat keskeisessä roolissa pandemian hoidossa.

Toinen ryhmä on yli 60-vuotiaat, koska iäkkäillä tiedetään olevan suurempi riski saada vakava koronavirustauti tai kuolla siihen.

Kolmas ryhmä käsittää perussairaat, kuten sydänsairauksista tai astmasta kärsivät, ja perussairaiden lisäksi raskaana olevat.

EU listaa terveydenhuoltohenkilökunnan lisäksi kaksi ryhmää, jotka voisivat ammattiensa perusteella saada rokotteen ensimmäisten joukossa. Näitä ovat esimerkiksi yhteiskunnan kannalta tärkeät ammattilaiset, kuten opettajat ja poliisit.

Oma ryhmänsä ovat etenkin elintarviketeollisuudessa, kuten teurastamoissa, työskentelevät ja muut tiiviissä tiloissa työskentelevät tehdastyöntekijät. Luettelossa ovat myös tiiviissä oloissa, kuten pakolaisleireillä, asuvat ja työskentelevät.

Lisäksi EU nostaa esiin, että kussakin maassa on pohdittava yhteisöjä, jotka ovat heikossa asemassa ja koronavirukselle erittäin haavoittuvaisia.

Britanniassa on jo julkaistu ehdotus väestön rokottamisjärjestykseksi, mutta sekin voi vielä muuttua, kun tiedot vielä tutkittavina olevien rokotteiden suojatehosta valmistuvat.

Britannian ehdotus nojaa pitkälti ikäjärjestykseen. Siinä on yksitoista kohtaa.

Ensimmäiseksi rokotuksen saisivat hoivakotien asukkaat ja työntekijät.

Toiseksi rokotettaisiin kaikki 80-vuotiaat ja heitä vanhemmat sekä terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät. Sitten 75-vuotiaat ja vanhemmat, sitten yli 70-vuotiaat ja sen jälkeen yli 65-vuotiaat.

Britannian järjestyksessä kuudes ryhmä olisivat kaikki alle 65-vuotiaat suuren riskin ryhmiin kuuluvat aikuiset. Sitten lievemmän terveysriskin ryhmiin kuuluvat alle 65-vuotiaat. Tämän jälkeen rokotusjärjestys etenisi 50-vuotiaisiin saakka aina viiden vuoden välein.

Viimeisenä brittien listassa on koko muu väestö, jonka rokotusjärjestys on vielä määrittelemättä.

Suomi on mukana EU-komission johtamissa neuvotteluissa, joissa päätetään, mitä rokotteita EU maille hankitaan.

Nyt komission hankintalistalla on kuusi eri rokotetta. Kaksi niistä on niin sanottuja adenovirusvektorirokotteita, kolme mRNA-rokotetta ja yksi proteiini-tehosteainerokote.

”Emme vielä tiedä, tuleeko näiden lisäksi muita. Ilman muuta vaikuttaa se, keille kukin rokote on osoitettu tehokkaaksi ja turvalliseksi sekä lisäksi estääkö rokote tartuntoja ja tartuttavuutta”, Nohynek sanoo.