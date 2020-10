”Olemme pelonsekaisesti odottaneet, milloin laji leviää Suomenlahdelle” – Haittaa aiheuttavan liejutaskuravun leviäminen on varmistunut

Vieraslajit matkaavat valtamerten yli laivojen painolastivesissä ja levittäytyvät uusille alueille. Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva liejutaskurapu on alkanut levittäytyä Saaristomereltä kohti Suomenlahtea.

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva liejutaskurapu on pieni, pyöreähkö taskurapu. Sen kilpi on suurimmillaankin noin kaksisenttinen.­

Suomen rannikolle vuonna 2009 ilmaantunut, taskurapuihin kuuluva pieni liejutaskurapu jatkaa levittäytymistään. Alun perin Naantalin vesiltä alkanut vieraslajin invaasio ulottuu laajalti Saaristomerelle, ja nyt liejutaskurapu on alkanut levittäytyä kohti Suomenlahtea.

Saaristomerellä liejutaskuravun kanta on todella runsas, mutta levinneisyys idän suuntaan pysyi vuosikymmenen ajan rauhallisena, kertoo tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

”Olemme pelonsekaisesti odottaneet, milloin laji lähtee leviämään Suomenlahdelle. Viime kesänä saimme sitten havainnon Hankoniemen länsipuolelta, ja näytteenotossa rapuja todettiin runsaasti. Eli se on lähtenyt leviämään”, Lehtiniemi sanoo.

Ravut ovat levinneet myös Pohjanlahdella, jossa pohjoisimmat havainnot ovat Rauman seudulta, ja lisäksi laji elää myös Ahvenanmaan vesillä.

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva liejutaskurapu on kulkeutunut Itämerelle ja Suomen rannikolla laivojen painolastivesien mukana.

Valtameren yli Suomen merialueella on matkannut muitakin äyriäislajeja, kuten sirokatkarapu ja tiikerikatka, jotka nekin ovat jo monin paikoin hyvin runsaita etenkin Suomenlahdella.

Yhteistä lajeille on se, että ne viihtyvät murtovesissä, eivät ole kovin vaateliaita ja lisääntymispotentiaali on suuri. Kerran runsastuttuaan niistä on lähes mahdotonta päästä eroon.

Liejutaskurapu elää matalilla rannoilla. Se kaivautuu liejuun tai hakee suojaa kivien, levien ja kasvillisuuden seasta.

Runsastuttuaan liejutaskurapu voi vaikuttaa alkuperäisiin Itämeren lajeihin. Rapu on hyvin kaikkiruokainen ja syö muun muassa äyriäisiä, kotiloita, simpukoita ja erilaisia matoja.

Huolestuttavinta Lehtiniemen mukaan on liejutaskuravun vaikutus rakkohauruun, jonka runsaus kertoo meren hyvinvoinnista. Moni laji elää rakkohaurukasvustojen suojissa.

”Liejutaskuravut vähentävät tehokkaasti rakkohaurun pinnalla eläviä äyriäisiä ja kotiloita, jotka pitävät rakkohaurun puhtaana muista levistä. Siitä voi olla haittaa koko rakkohauruyhteisölle ja koko avainekosysteemiin”, Lehtiniemi kertoo.

Liejutaskuravut voivat myös tukkia vedenottamoita ja häiritä kalastusta syömällä kaloja verkosta.

”Toisaalta ravut ovat muiden eläimien ravintoa. Niitä onkin jo löytynyt esimerkiksi lintujen ja kalojen vatsoista”, Lehtiniemi toteaa.

Lehtiniemi muistuttaa, ettei liejutaskurapuja saa siirtää alueelta toiselle. Havaitut yksilöt tulisi poistaa merestä. Havainnoista voi ilmoittaa kansallisessa vieraslajiportaalissa.

Liejutaskurapu on pyöreähkö taskurapu. Aikuisen selkäkilpi on enintään kaksi senttiä leveä. Väritys vaihtelee ruskeasta oliivinvihreään, ja etenkin alapuoli on usein läikikäs. Saksien reunat ja alapinta ovat usein. Oikeanpuoleinen saksi tyypillisesti toista suurempi.

Liejutaskuravun voi sekoittaa kahteen muuhun vieraslajirapuun eli nuoriin villasaksirapuihin tai rantataskurapuihin. Liejutaskuravulla ei kuitenkaan ole villasaksi- ja rantataskuravulle tyypillisiä selviä nystyjä otsalla, kuoren etureunassa, vaan keskellä on pieni lovi.

Villasaksirapu on kotoisin Itä-Aasiasta. Suomen ensimmäisen villasaksiravun löysivät Viipurinlahden kalastajat verkostaan vuonna 1933. Suomessa laji esiintyy satunnaisesti, mutta muualla Itämerellä se on aiheuttanut mittavia kustannuksia. Rapu aiheuttaa haittaa kalastukselle ja tukkii teollisuuden vedenottoputkistoja.­

Suurempikokoista villasaksirapua on Suomen vesissä satunnaisesti sekä rannikolla että Saimaan kanavaa pitkin kulkeutuneena myös Itä-Suomen järvissä. Tänä vuonna villasaksiravuista on Syken mukaan saatu muutamia kymmeniä havaintoja pitkin Suomen rannikkoa Perämerta myöten.

Villasaksirapu kuuluu EU:n haitallisten vieraslajien listalle, ja havaitut yksilöt tulisi poistaa vesistöstä.

Atlantilta kotoisin olevaa, kolmatta taskurapulajia, rantataskurapua, on löydetty vain muutaman kerran satamien läheltä.

Vieraslajit ovat matkanneet Itämerelle valtamerten yli laivojen painolastitankkien uumenissa. Kun luontaisia vihollisia ei ole, lajit valtaavat nopeasti elintilaa ja tuhoavat alkuperäistä lajistoa.

Laivaliikenne on merkittävä merellisten vieraslajien levittäjä. Painolastivesien mukana paikasta toiseen siirtyy lukemattomia lajeja: planktonia, rapuja, kaloja, selkärangattomia, viruksia ja bakteereita.

Vieraslajit voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa meriympäristölle, ihmisten terveydelle ja merellisille elinkeinoille, kuten kalastukselle ja turismille.

Tuhoisten vahinkojen estämiseksi kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on hyväksynyt painolastivesisopimuksen, joka kieltää käsittelemättömien painolastivesien purun mereen. Vedet on joko puhdistettava tai jätettävä satamaan käsiteltäviksi. Tarkoitus on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen merialueilta toisille.

Sopimus hyväksyttiin jo vuonna 2004, mutta sen toteutuminen on viivästynyt. Suomi ratifioi sopimuksen syyskuussa 2016, ja se tuli voimaan syksyllä 2017.

Nyt meneillään on siirtymäaika. Sopimuksen mukaan ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot tai jonkin muu ratkaisu viimeistään vuonna 2024.

Painolastivedet ovat tärkeitä merenkulun turvallisuudelle, sillä ne pitävät laivan vakaana, kun se kulkee ilman lastia.

Tankit täytetään lähtösatamassa ja tyhjennetään määränpäässä. Samalla uuteen paikkaan siirtyy miljoonia eliöitä, jotka ovat matkanneet kauas alkuperäiseltä elinalueeltaan.