Tietomurto voi koskea potilaita myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä – Hus on hankkinut psykoterapiaa ostopalveluna Vastaamosta

Tietomurron uhriksi on voinut joutua myös Tampereen yliopistollisen sairaalan, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Kanta-Hämeen keskussairaalan potilaita.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ohjannut potilaitaan tietomurron kohteeksi joutuneen Vastaamon psykoterapiapalveluihin. Kyse on ostopalveluista.

Psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenberg sanoo, että kilpailutettuja psykoterapeutteja, joille potilaita Husista ohjataan jatkohoitoon, on useampi sata. Näistä osa toimii Vastaamossa. Stenberg sanoo, että tarkkaa lukua potilaiden määrästä ei anneta, koska selvittely ja asiaa koskeva rikostutkinta on kesken.

”Hus on ohjannut potilaita jatkohoitoon myös Vastaamoon, mutta Vastaamoon ohjattujen potilaiden määrä on melko pieni suhteessa kaikkiin psykoterapiaan ohjattuihin”, Stenberg sanoo STT:lle.

Hus on alkanut selvittää, onko sen ohjaamien potilaiden tietoja vuotanut.

”Hus on pyytänyt Vastaamolta yksilöityä tietoa siitä, onko Husin sinne lähettämien potilaiden osalta sellaisia”, joiden tietoja on vuodettu. Tarkempaa tietoa ei ole vielä saatu.

Aiemmin sairaanhoitopiirit ovat kertoneet, että tietomurron uhriksi on voinut joutua Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays), Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Kanta-Hämeen keskussairaalan potilaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo, että Vastaamo on tuottanut Tyksin psykiatrialle psykoterapiapalveluita, joihin maksusitoumuksia on myönnetty yhteensä 49 ihmiselle. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alustavan tiedon mukaan kymmenkunta Kanta-Hämeen keskussairaalan aikuispsykiatrian potilasta on voinut joutua tietomurron uhriksi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoi torstaina, että tietomurrossa on saatettu viedä Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) asiakkaiden tietoja. STT ei ole tavoittanut sairaanhoitopiiriä tarkentamaan, kuinka montaa ihmistä asia koskee. Sairaanhoitopiirillä on ollut sopimus Vastaamon kanssa Taysin lasten ja nuorten psykoterapiapalveluista vuoden 2016 alusta vuoden 2018 loppuun. Vastaamo on aiemmin kertonut, että marraskuun 2018 jälkeen kirjatut asiakastiedot eivät olisi vaarantuneet.

Sairaanhoitopiirit ovat kertoneet olevansa mahdollisimman pian yhteydessä niihin ihmisiin, joille on hankittu Vastaamon psykoterapiapalveluita tietomurtoa koskevana aikana.

Länsi-Pohjan, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Vaasan, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon, Satakunnan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireistä kerrotaan, ettei niillä ole ollut sopimuksia Vastaamon kanssa aikana, jota tietomurto koskee.