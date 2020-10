Jo lähes kolmannes nelikymppisistä kaupunkilaismiehistä on lapsettomia, maaseudulla lapsettomuus on harvinaisempaa

Syntyvyyden tutkija näkee kehityskululle monia erilaisia syitä.

Varsinkin miesten lapsettomuus on yleistynyt. Kuvituskuva.­

Lapsettomuus yleistyy edelleen. Nyt jo lähes kolmannes kaupunkien nelikymppisistä miehistä on lapsettomia. Suunta on ollut nouseva koko 2000-luvun.

Tilastokeskuksen tuoreen väestörakennetilaston mukaan lapsettomuus 40–44-vuotiailla on lisääntynyt vuodesta 2000 erityisesti kaupunkialueilla asuvilla miehillä. Viime vuonna 40–44-vuotiaista miehistä jopa 30 prosenttia ja naisista 20 prosenttia oli lapsettomia.

Noin 40-vuotiaat on olennainen ryhmä lapsettomuuden tarkastelussa, koska sen jälkeen vain harva mies tai varsinkaan nainen enää saa esikoislastaan.

Viime vuoden lopussa runsaat 87 000 40–44-vuotiaista oli lapsettomia, mikä on 25 prosenttia koko ikäryhmästä. Vuonna 2000 sama luku oli vielä alle 22 prosenttia. Lapsettomuus on maaseutualueilla harvinaisempaa kuin kaupunkialueilla.

Syntyvyyden tutkija näkee kehityskulun takana useita erilaisia syitä.

”Suomessa on perinteisesti ollut enemmän lapsettomia kuin muissa Pohjoismaissa. Se on ollut suomalainen erityispiirre jo pitkään. Suomessa on myös ollut länsimaisen mittapuun mukaan enemmän suurperheitä”, sanoo tutkimusjohtaja Venla Berg Väestöliiton Väestöntutkimuslaitokselta.

Syntyvyys on ylipäätään laskenut koko 2010-luvun ja esikoisia saadaan nyt aiempaa vähemmän. Kyse on myös maan sisäisestä muuttoliikkeestä ja kaupungistumisesta.

Maan sisäinen muuttoliike ja kaupungistuminen ovat myös ilmiöitä, jotka näkyvät maaseudun ja kaupunkialueiden lapsettomien määrässä.

”Erityisesti 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana näkyi tämä Nurmijärvi-ilmiö eli se, että isoista kaupungeista erityisesti perheellistyneet muuttivat pienempiin kaupunkeihin”, Berg kertoo.

Mutta siitä tutkijatkaan eivät ole täysin varmoja, mistä kaikista syitä johtuu syntyvyyden aleneminen, joka osaltaan selittää myös sitä, miksi suuri osa kaupungissa asuvista nelikymppisistä miehistä jää lapsettomiksi.

Yksi vaikuttava tekijä on ainakin vuoden 2008 talouslamasta alkanut koetun taloudellisen epävarmuuden aika. Se ei kuitenkaan ole tyhjentävä selitys.

”Käynnissä on myös laajempi kulttuurillinen murros perheellistymisessä. Se liittyy nuoruuden pidentymiseen ja siihen, että lasten saantia pohditaan aiempaa enemmän, se ei ole enää automaattinen osa elämää”, Berg kertoo.

”Näyttää myös siltä, että nuorilla aikuisilla muut elämän tarjoamat mahdollisuudet ja niiden vetovoima on aika suuri verrattuna perhe-elämän vetovoimaan.”

Jopa sosiaalisen median nousun osuutta syntyvyyden laskussa on pohdittu. Somen kautta voi nähdä elämän tarjoamia muunlaisiakin mahdollisuuksia kuin lapsielämäarkea, Berg pohtii.

”Lapsiperhe-elämää koskeva uutisointikin usein keskittyy nurjiin puoliin, univajeeseen ja parisuhdeongelmaan. Se ei näytä kauhean vetovoimaiselta verrattuna muuhun elämään. Tällaista spekulaatiota ja valistuneita arvauksia syntyvyystutkijoilla asiassa nyt on.”

Sitten on vielä tuorein yhteiskunnallinen muutos eli koronapandemia, jonka mahdolliset vaikutukset syntyvyyteen jäävät nähtäväksi.

Berg ei vielä halua ennakoida, että pandemia aiheuttaisi pudotuksen syntyvyyteen. Syntyvyyden laskeva trendi sen sijaan on tänä vuonna katkennut.

”Viime vuosi tosin oli kaikkein alhaisin, nyt ollaan ennakkotietojen mukaan toiseksi alimmassa luvussa. Korona tuo tähän sitten vielä oman lisänsä, mutta näyttää siltä, että ainakaan vielä se ei ole esimerkiksi vähentänyt raskauksia”, hän sanoo.