Merenkulku

Costamar-nimisellä aluksella jäähdytinvika, jota korjataan. Noin satametrisellä aluksella on yhdeksän hengen miehistö ja lastina puutavaraa.

Portugalilainen kuivarahtialus ajelehtii ohjailukyvyttömänä Merenkurkussa Pohjanlahdella, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto Twitterissä.

Merivartioston mukaan Costamar-nimisessä rahtialuksessa on jäähdytinongelma, jota yritetään korjata.

Alueella on leuto sää, eikä aluksella ole välitöntä vaaraa ajelehtia matalikolle, merivartiosto kertoo.

Meriliikenteen seurantasivusto Marine Trafficin mukaan rahtialus on lähtenyt Kemistä ja se on matkalla Ranskan Honfleuriin. Alus ajelehtii suunnilleen Vaasan kohdalla noin 20 kilometrin päässä rannikosta.

Johtokeskuksen upseeri, luutnantti Lars Saarinen Turun meripelastuskeskuksesta kertoo HS:lle, että tilanne on hyvin tavanomainen ja vastaavaa tapahtuu viikoittain.

”Tilanne on päällä, mutta tilanne on vakaa. Merivartioston toimesta ollaan ainoastaan yhteyksissä alukseen ja seurataan sen liikkeitä. On sen verran leuto keli ja pitkä matka rannalle, että tässä kestäisi viitisentoista tuntia, että se lähestyisi matalikkoa.”

Saarisen mukaan tilanne alkoi lauantaina puolilta päivin. Alus on ilmoittanut, että vika saadaan korjatuksi noin kahdessa tai kolmessa tunnissa.

Jos vikaa ei kuitenkaan saada korjatuksi, alus voidaan määrätä ankkuroitumaan tai se voidaan hinata pois paikalta.

Noin satametrisellä aluksella on yhdeksän hengen miehistö ja lastina puutavaraa.