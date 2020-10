Vastaamon tietomurto on sähköisen maailman suuronnettomuustilanne, mutta missä ovat jumalanpalvelukset ja kriisipäivystys?

Satojen, jopa tuhansien ihmisten potilastietojen vuotaminen osuu erityisen herkkään kohderyhmään. Vain harva auttaa koska vain harva ymmärtää tilanteen vakavuutta. Mielen vauriot ja sähköinen ympäristö eivät kelpaa tekosyyksi jättää uhrien tarvitsemaa apua järjestämättä, kirjoittaa tietoturvaan perehtynyt ulkomaantoimittaja Laura Halminen.

Jos Suomea kohtaisi suuronnettomuustilanne, jossa olisi vaikkapa sata loukkaantunutta, paikallisessa kirkossa olisi jumalanpalvelus ja kriisiapua viimeistään seuraavana iltana. Sosiaalitoimen kriisipalvelut kutsuisivat työntekijät ylitöihin tehostettuun valmiuteen ja tiedottaisivat tarjoamastaan avusta. Kolmas sektori avaisi kriisichatteja, Punainen Risti tulisi paikan päälle tarjoamaan keskusteluapua ja ehkä jopa kahvia.

Kun katastrofi sattuu internetissä eikä kenestäkään näytä valuvan verta, syntyy vaivautunut hiljaisuus. Ministerit eivät keräänny kilvan Twitteriin esittämään myötätuntoa eikä sosiaalitoimi ilmoittaudu auttamaan.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehtiin tietomurto mahdollisesti jo loppuvuodesta 2018. Jos murron epäillyn tekijän sanaa on uskominen, hänen hallussaan on jopa 40 000 ihmisen rekisteri, joka sisältää useiden potilaiden potilaskertomukset. Tekijä on yrittänyt kiristää Vastaamoa, ja varmuudella vähintään 300:n, mutta jopa 2 000 ihmisen tietoja oli julkaistu lauantaiaamuun mennessä.

Lue lisää: Terapiakeskus Vastaamon tietomurrosta tehty yli 200 rikosilmoitusta, rikosuhripäivystykseen runsaasti yhteydenottoja

Nämä rikoksen uhrit ovat loukkaantuneita, ja heitä on paljon enemmän kuin sata.

Uhrit ovat kertoneet itse potilaskertomustensa sisältävän tietoja esimerkiksi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ahdistuksesta, lääkityksestä, lapsuuden traumoista, parisuhdeongelmista ja muista arkaluontoisista asioista. Uhrit ovat etsineet apua vaikeisiin tilanteisiin, ja heidän luottamuksensa on rikottu räikeästi. Mielen haavat voivat olla huomaamattomampia kuin verta vuotavat raajat, mutta eivät yhtään sen vähäpätöisempiä.

Poliisi on neuvonut uhreja tekemään rikosilmoituksen.

Terapiakeskus Vastaamo lähestyi asiakkaitaan eli vuodon uhreja vasta seuraavana päivänä sen jälkeen, kun uhrit olivat saaneet lukea asiasta uutisista. Sähköpostissa kerrottiin, että kannattaa tehdä rikosilmoitus ja että luottokorttitietoja ei ole, joten niitä ei ole vuodettu. Monelle jäi oikeutetusti typertynyt olo. Uhrit eivät tienneet, onko juuri heidän arkaluontoiset tietonsa varastettu ja julkaistu, eivätkä oikeastaan mitään muutakaan.

Lue lisää: Poliisin lisäksi Vastaamon tietomurtajaa jahtaavat myös hakkerit – Jättikö terapia-aineistoa vienyt tietomurtaja itsestään ratkaisevia jälkiä vai onko kyse harhautuksesta?

Mitä tehdä seuraavaksi? Miten suojautua identiteettivarkaudelta, kun henkilötunnus on ties kenen pahantahtoisen saatavilla? Pitääkö puhelinnumerokin vaihtaa, entä koskeeko potilastiedon vuoto myös omia läheisiä?

Selvitettävää on paljon, mutta osa uhreista ja terapia-asiakkaista voi olla muiden vaikeuksien johdosta sellaisessa henkisessä tilassa, että eivät välttämättä kykene hankkimaan omatoimisesti apua. Tietovuodon uhrien joukossa saattaa olla alaikäisiä.

Kuka auttaisi?

Suomessa kriisiavun järjestäminen kuuluu kunnille. Nopealla vilkaisulla ainakin Helsingin ja Vantaan kaupunkien sivuilta löytyykin yhteystiedot ympäri vuorokauden tavoitettavissa oleville kriisipäivystäjille. Helsingin kriisipäivystys listaa äkillisiksi kriisitilanteiksi esimerkiksi läheisen äkillisen kuoleman, väkivaltatilanteet, vakavan vammautumisen, sairastumisen ja tulipalon. Ne ovat ehdottomasti vakavia tilanteita, joissa apua tarvitaan ja oikeutetusti tarjotaan.

Ainoita kriisitilanteita ne eivät kuitenkaan ole.

Onko kriisipäivystyksissä asiantuntemusta auttaa valtakunnallisen tietomurron uhriksi joutunutta, vaikka luottokiellon tekemisessä tai neuvomisessa, miten omien tietojen vuotamista verkkoon voi seurata? Rikosuhripäivystys on Yleisradion mukaan jo ruuhkautunut.

Uhrien huoli ja epätietoisuus on raastavaa seurattavaa, ja kynnys hakea apua jo valmiiksi häpeää aiheuttavassa asiassa voi olla korkea.

Entä kuka maksaisi luottokiellon hankkimisesta koituvat kustannukset? Kuinka arvioida, minkä hintaiseksi koituu häpeä vuotaneista tiedoista? Entä mihin uhri enää uskaltaa mennä hakemaan keskusteluapua ilman pelkoa siitä, että avuntarjoaja vaarantaa uhrin yksityisyyden taas?

Ensi alkuun tiedon tarvetta on yrittänyt helpottaa media, mutta parhaalla tahdollakaan joukkotiedotusväline ei pysty vastaamaan jokaiseen yksittäiseen kysymykseen. Tämä ei myöskään ole median tehtävä.

Vapaaehtoisiin toimiin ryhtyi perjantaina Elinkeinoelämän keskusliitto. He julkaisivat yhteistyökumppaniensa kanssa listan neuvoja uhreille, sillä kukaan muu kuin mediat ei ollut neuvoja vielä koostanut. Uhrien auttaminen on Elinkeinoelämän keskusliiton ydintoiminta-aluetta vielä vähemmän kuin median, mutta tyhjällä tilalla on tunnetusti tapana täyttyä.

Vastaamon tietojen vuotaminen on sähköisen maailman suuronnettomuus. Asian vähätteleminen siksi, että se on digitaalinen, on rikoksen uhrien ja heidän hätänsä laiminlyöntiä sekä suoranainen potku digitalisaation hengen jalkoväliin.